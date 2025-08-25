Un bărbat se află în grădina sa și se pregătea să altoiască un copac atunci când a văzut o lăcustă. A pozat insecta și a făcut senzație cu imaginea ce ascunde o iluzie optică surprinzătoare.

În orice grădină există numeroase insecte ce completează decorul și dau un plus de farmec. Unele dintre aceste vietăți sunt utile, altele sunt considerate a fi dăunători. Totuși, deși fac parte din viața noastra, sunt și momente când insectele reușesc să ne surprindă.

De asta s-a convins un bărbat care se afla în grădina personală pentru a altoi un copac, dar a avut parte de descoperire interesantă. Omul a găsit o lăcustă perfect camuflată, a pozat-o și a publicat pe internet imaginea ce ascunde o iluzie optică. Privește atent fotografia și încearcă să descoperi unde se află insecta, de fapt.

Iluzie optică! Un bărbat voia să altoiască un copac din grădina sa atunci când a descoperit o lăcustă! Unde se află insecta, de fapt

Iluziile optice și testele de inteligență sunt benefice pentru creier, căci pot îmbunătăți atenția și capacitățile cognitive, potrivit psihologilor. Dacă vrei să exersezi sau să îți testezi spiritul de observație, atunci cu siguranță acest test este mai mult decât potrivit pentru tine. Iată cum o simplă imagine surprinză în grădină s-a transformat într-o iluzie optică de senzație.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Iluzie optică virală! Găsește pisica ascunsă printre frunze. Unde se află animalul, de fapt

Un bărbat se afla în grădina sa și voia să altoiască un copac, folosind un instrument special. omul s-a apropiat de pom, însă a avut parte de o surpriză de proporții. Ceva i-a atras atenția și, când s-a uitat mai atent, nu mică i-a fost uimirea atunci când a descoperit că pe scoarța pomului se afla o lăcustă de mari dimensiuni. Fără să mai stea pe gânduri, omul a pus imediat mâna pe telefonul mobil și a fotografiat totul.

Iluzie optică virală! Găsește pisica ascunsă printre frunze. Unde se află animalul, de fapt

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Apoi, surprins de cât de bine s-a camuflat insecta și de iluzia descoperită, omul a publicat imaginea pe Reddit și aceasta a devenit rapid virală

Citește și: Test de personalitate rapid! Alege ce ochi crezi că te reprezintă și descoperă ce arată acest lucru despre tine

Nu puțini au fost cei care au fost impresionați de fotografie și au încercat să descopere unde se află lăcusta, de fapt. Privește atent fiecare detaliu și încearcă să descoperi unde se află insecta, de fapt.

Unii internauți au găsit răspunsul rapid, alții au avut nevoie de ceva mai mult timp. Dacă vrei să afli răspunsul, atunci îți dăm un indiciu: lăcusta se află în partea dreaptă a pomului, aproape de mijloc.