Iluzie optică virală. Privește atent imaginea cu oi și descoperă unde se află puiul, în cel mult 7 secunde

Un desen alb-negru în care sunt numeroase ascunde o iluzie optică virală. Privește atent poza și descoperă unde se află puiul.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 15 August 2025, 16:53 | Actualizat Vineri, 15 August 2025, 23:02
Privește atent imaginea de mai jos și descoperă unde se află puiul ascuns printre oi | sursa foto: Shutterstock

Psihologii sunt de părere că iluziile optice și testele de inteligență sunt benefice pentru creier, căci pot îmbunătăți atenția și capacitățile cognitive. Dacă vrei să exersezi în acest sens, atunci acest test este mai mult decât potrivit pentru tine. Tot ce ai de făcut este să privești atent poza cu oi și să încerci să descoperi unde se află puiul, de fapt. Dacă reușești să faci acest lucru în cel mult 7 secunde, atunci cu siguranță se poate spune despre tine faptul că ai privire ageră.

Provocarea poate părea simplă la început, dar pentru unii este destul de dificilă. Doar cei care reușesc să găsească puiul în cel mult 7 secunde se pot lăuda cu faptul că au o privire ageră precum cea a unui vulture.

Tot ce ai de făcut este să privești atent desenul în care apar numeroase oi și să încerci să îți dai seama unde se află puiul. Privește atent fiecare detaliu, căci doar așa vei reuși. Tu te numeri printre cei care au reușit să găsească puiul în cel mult 7 secunde?

Privește cu foarte multă atenție la detalii fiecare detaliu din poză, căci doar așa vei reuși să descoperi unde se află acesta. Cine a reușit are doar motive de bucurie, căci a demonstrat încă o dată că stă extrem de bine la capitolul simț de observație. Dacă nu ai reușit, încearcă să împarți desenul în chenare, ca să analizezi pe secțiuni.

Dacă tot nu ai reușit, atunci descoperă AICI soluția.

Dacă îți plac provocările, atunci testează-ți simțul de observație cu poza de mai jos și încearcă să descoperi rapid unde se află insecta, de fapt. Pare simplu, dar nu e chiar așa precum pare inițial.

Tu te numeri printre cei care au reușit să găsească fluturele? Privește cu foarte multă atenție la detalii fiecare detaliu din poză, căci doar așa vei reuși să descoperi unde se află insecta. Cine a reușit are doar motive de bucurie, căci a demonstrat încă o dată că stă extrem de bine la capitolul privire și simț de observație. Dacă nu ai reușit, atunci află AICI răspunsul.

