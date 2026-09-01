În ce țări s-ar putea repeta dezastrul din Nepal. 15 milioane de persoane sunt în pericol

Experții au dezvăluit în ce țări s-ar putea repeta dezastrul din Nepal, care a făcut deja sute de victime.

Dezastrul din Nepal a făcut deja sute de victime | Shutterstock

Viiturile devastatoare din Nepal au dus la moartea a sute de persoane și alte 1.500 încă sunt date dispărute în acest moment.

Potrivit experților, dezastrul a fost declanșat de prăbușirea unui ghețar de pe muntele Langtang-Lirung, aflat la granița dintre Nepal și Tibet, scrie Daily Mail.

Fenomenul a fost atât de puternic încât a fost înregistrat ca un cutremur cu magnitudinea 5.2.

Deși ar putea fi nevoie de luni întregi de cercetări pentru a stabili exact ce s-a întâmplat, experții avertizează deja că acesta „nu e un eveniment izolat”.

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Ce a produs dezastrul din Nepal

„Schimbările climatice încălzesc munții, ceea ce provoacă topirea permafrostului și a ghețarilor,” a declarat dr. Jonathan Carrivick, expert în inundații de la Universitatea din Leeds.

Potrivit expertului, acest lucru crește „probabilitatea ca astfel de evenimente, posibil chiar mai grave, să devină mai frecvente”.

În total, cercetătorii estimează că 15 milioane de oameni din întreaga lume trăiesc în zone expuse acestui pericol.

Himalaya, Karakorum, Hindu Kush și lanțurile muntoase învecinate din Asia sunt cele mai vulnerabile. Dar și oamenii care locuiesc în Europa, SUA și Canada sunt în pericol.

„America de Nord ar putea trece prin ceva similar cu ceea ce vedem astăzi în Nepal,” susține Carrivick.

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Deși experții încă încearcă să înțeleagă dezastrul, dovezile actuale sugerează că inundațiile mortale din Nepal sunt consecința prăbușirii unui ghețar.

„Acest eveniment din Nepal pare să fi fost provocat de o prăbușire masivă a unei mase de rocă, care a antrenat cu ea o mare parte din ghețar,” susține Carrivick.

Potrivit grupului de cercetare Antarctic Glaciers, analiza inițială arată că o alunecare de teren și prăbușirea unui ghețar au avut loc cu puțin timp înainte de producerea inundației.

Gheața și rocile s-au prăbușit pe versantul muntelui și s-au amestecat cu sedimentele rămase în urma unor inundații anterioare. Astfel, au blocat temporar râul Lhende Khola.

În urma acestui fenomen s-a format temporar un lac de mari dimensiuni, care ulterior s-a revărsat, ceea ce a provocat o viitură devastatoare.

În ce țări s-ar putea repeta dezastrul din Nepal

Evenimente mortale de acest tip s-au produs și în trecut. E probabil să continue să aibă loc tot mai frecvent pe măsură ce schimbările climatice se intensifică.

În Canada, o alunecare de teren produsă în 2020 a atras atenția experților. 18 milioane de metri cubi de rocă s-au prăbușit într-un lac glaciar și au generat valuri de 100 de metri înălțime, care au măturat un canal lung de 10 kilometri.

Experții au avertizat, de asemenea, că regiunile muntoase sunt tot mai expuse unui fenomen similar, cunoscut sub numele de inundație provocată de ruperea unui lac glaciar (GLOF).

Acest fenomen apare atunci când apa rezultată din topirea unui ghețar formează un lac mare la baza acestuia, ținut în frâu de un dig natural subțire și instabil.

Dacă ghețarul se prăbușește sau nivelul apei crește prea mult, bariera se poate rupe și elibera o cantitate uriașă de apă care se revarsă cu forță la vale.

Într-un studiu publicat în Nature Communications, cercetătorii au folosit cele mai recente modele pentru a cartografia zonele în care riscul e cel mai ridicat.

Ei au descoperit că peste jumătate dintre cele 15 milioane de persoane amenințate de inundațiile provocate de ruperea lacurilor glaciare trăiesc în doar 4 țări, India, Pakistan, Peru și China.

Populațiile din Asia Montană Înaltă, regiune care include Himalaya, Karakorum, Hindu Kush și lanțurile muntoase învecinate, sunt cele mai expuse.

Aici, oamenii sunt, în medie, cei mai vulnerabili și locuiesc cel mai aproape de lacurile glaciare. Peste 1 milion de persoane locuiesc la mai puțin de 10 kilometri de unul dintre acestea.

Cercetătorii subliniază însă că Anzii reprezintă o zonă de risc care e posibil să fi fost mult subestimată în cercetările anterioare.

Numărul lacurilor glaciare din această regiune a crescut cu 93% din 1990, comparativ cu doar 37% în Asia Montană Înaltă.

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Peru ocupă locul al 3-lea în clasamentul celor mai periculoase țări din lume. 2 dintre cele mai riscante 3 bazine hidrografice de pe planetă se află în Anzi, respectiv bazinul Santa din Peru și bazinul Beni din Bolivia.

Însă nu doar aceste regiuni puternic expuse sunt în pericol. Cercetătorii arată că America de Nord, în special nord-vestul Pacificului și Canada, precum și Alpii sunt amenințați de inundațiile provocate de ruperea lacurilor glaciare.

Chiar dacă există dezbateri cu privire la faptul că aceste fenomene ar deveni mai frecvente, e cert că ele devin tot mai periculoase în contextul încălzirii globale, avertizează experții.