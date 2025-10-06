Incident surprinzător la un priveghi. Tânărul care trebuia îngropat a intat pe ușă: „Sunt viu”

Caz surprinzător într-o provincie din Argentina. Un tânăr a apărut viu la propriul priveghi.

Un tânăr s-a întors acasă să descopere să asistă la propriul priveghi. Momentul tragic a luat o turnură neașteptată.

Un tânăr a intrat pe ușă în timpul propriului priveghi. Ce s-a întâmplat

În provincia Tucumán, familia unui tânăr a pregătit toate cele necesare unei înmormântări. Bărbatul se aruncase în fața unui camion plin cu trestie de zahăr în apropiere de Puente Negro. Victima a decedat și, neavând actele de identitate asupra sa, autoritățile au solicitat rudelor să îl recunoască.

Conform unei surse, o femeie și sora sa s-au prezentat la morgă și au recunoscut cadavrul, spunând că este fiul său. Autoritățile au predat trupul victimei femeii, iar întreaga familie a organizat un priveghi în cartierul Villa Carmela.

Îndurerați, oamenii au stat la căpătâiul mortului, însă mare le-a fost uluirea când l-au văzut pe tânărul pe care îl credeau gata de înmormântare intrând pe ușă, viu, teafăr și nevătămat.

„Sunt viu, nu sunt cel din sicriu”, le-a spus Yerba Buena.

Tânărul a relatat că își petrecuse noaptea cu prietenii, consumând substanțe interzise. Acesta nu a avut cum să ia legătura cu familia sa, astfel că apropiații au crezut că este mort.

După ce s-au dezmeticit, au predat cadavrul autorităților, care au început o nouă anchetă. Situația a ajuns în presă, iar mediatizarea cazului a atras atenția unei alte familii, care s-a gândit că poate fi Maximiliano Enrique Acosta, dispăruit de câteva zile.

Fratele bărbatului de 28 de ani a mers la morgă să identifice cadavrul, însă continuând linia comică a cazului i-a fost arătat alt cadavru. În cele din urmă, bărbatul l-a identificat pe Maximiliano și familia a putut să-l îngroape după datinile locului.

„Am fost până la sediul Poliției din Delfín Gallo și m-au trimis la morgă. Am așteptat acolo câteva ore, după care angajații mi-au arătat corpul unei persoane care nu era fratele meu, așa că m-am întors acasă”, a relatat Hernán Luna, fratele bărbatului decedat în urma accidentului.

Hernán Luna a spus ulterior că după ce s-a întors acasă, o mătușă i-a trimis o fotografie care se viralizase pe rețelele de socializare, în care apărea chipul tânărului mort în accident.

„Mi-a spus că era fratele meu, am contrazis-o. Ca să-mi clarific îndoielile m-am dus la Poliția din Alderetes și le-am spus tot ce s-a întâmplat”, a mai spus el.

Potrivit sursei menționate, comisarii i-au arătat bărbatului imaginile oficiale, iar acesta l-a identificat pe fratele său. Autoritățile au deschis o achetă pentru a verifica acum modul în care angajații de la morgă au efectuat verificarea.

„Totul a fost făcut într-o manieră incorectă, de la început și până la final. Prima dată, au dat corpul victimei fără să fie identificată aceasta. După care m-au făcut să merg de două ori la morgă din cauza lor. Am așteptat ore întregi ca să-l pot identifica. Șiți ce înseamnă toate acestea?

Nu doar pentru ce s-a întâmplat, dar și suferința cauzată familiei în tot acest timp. Lucrurile nu pot rămâne așa”, a mai spus Hernán Luna.

După ore bune, familia și-a putut lua în cele din urmă rămas-bun de la Maximiliano.

„Nu ne vine să credem ce s-a întâmplat. Este îngrozitor prin ce au fost nevoiți să treacă și modul în care s-a soluționat totul”, au spus vecinii familiei. „Era apreciat de toți, niciodată nu a făcut rău nimănui.”

Maximiliano se lupta cu adicția, iar mai mulți vecini îi dădeau de lucru pentru a câștiga câțiva bănuți. Tânărul locuia împreună cu mama sa, sora sa, Nina, și fratele său, Hernán.

O vecină îl văzuse miercurea trecută, în timp ce vorbea cu un alt vecin în vârstă: „În dimineața aceea mergea pe stradă și s-a apropiat de un domn care îi mai dădea de lucru. I-a întis mâna și i-a spus: <<Azi o să mă lepăd de lucrurile rele.>> După care l-a îmbrățișat și s-a îndepărtat, ca și cum și-ar fi luat rămas-bun.”