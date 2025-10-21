Antena Căutare
Inelul smart care poate înlocui mouse-ul. Cum controlează un computer

Experții au dezvăluit inelul smart care poate înlocui mouse-ul, capabil să controleze un computer doar din câteva mișcări.

Publicat: Marti, 21 Octombrie 2025, 15:26 | Actualizat Marti, 21 Octombrie 2025, 15:28
Un inel smart ar putea înlocui mouse-ul de computer pe viitor | Shutterstock

Potrivit experților, inelul smart care poate înlocui mouse-ul poate funcționa o întreagă lună cu o singură încărcare.

Numit picoRing, dispozitivul are o greutate de doar 5 grame și a fost prezentat drept o alternativă la mouse-ul clasic, scrie Live Science.

Inventatorii săi cred că, inițial, poate fi folosit pentru sisteme de realitate augmentată (AR) sau realitate virtuală (VR).

La aceste sisteme, o infrastructură compactă, ușor de folosit poate oferi un avantaj semnificativ față de celelalte accesorii.

Inelul smart care poate înlocui mouse-ul

Inelul smart care poate înlocui mouse-ul stă în contact direct cu pielea. Ca urmare, versiunile viitoare ar putea monitoriza ritmul cardiac, nivelul de stres și alți indicatori de sănătate, au declarat cercetătorii într-un comunicat.

Combinarea acestor funcții de sănătate cu controlul interactiv ar putea deschide calea către „dispozitive portabile multifuncționale.”

„Deși este doar un prototip, picoRing ar putea un impact util asupra modului în care oamenii interacționează cu tehnologia,” a spus Ryo Takahashi, profesor din cadrul Universității din Tokyo.

„Evident, ar putea însemna că tehnologia de purtat de lungă durată devine mai comună. Dar oferă și o nouă modalitate intuitivă de a interacționa cu realitatea augmentată . Permite un control mai discret, prin evitarea gesturilor evidente în spații publice. E în general mai convenabil datorită dimensiunilor sale compacte și ar putea deveni o platformă pentru senzori de sănătate sau alte inovații,” a continuat expertul.

Mouse-ul clasic de computer există de aproape 60 de ani. Deși designul său a fost schimbat și îmbunătățit de-a lungul anilor, încercările de a-l reinventa radical nu au fost adoptate de public.

Cercetătorii speră că forma convenabilă a picoRing și autonomia sa de o lună îl vor ajuta să se remarce pe piață. Mai ales pe măsură ce alte dispozitive purtabile sub formă de inel devin tot mai populare. Așa că inelul smart care poate înlocui mouse-ul are șanse să devină un accesoriu util.

„Așa-numitele inele inteligente de până acum au suferit din cauza duratei scurte de viață a bateriei, deoarece micile baterii de 50–60 megawați nu reușesc să alimenteze suficient componentele de comunicare,” a spus Takahashi. „Pentru a rezolva această problemă, am avut nevoie ca picoRing să consume de sute de ori mai puțină energie, în jur de 30–500 microwați.”

picoRing poate rezista o lună întreagă cu o singură încărcare

Autonomia uriașă a dispozitivului se datorează unui sistem de alimentare numit telemetrie inductivă semipasivă (semi-PIT). Acesta conectează inelul la o brățară purtată pe încheietură. Aceasta acționează ca un releu între inel și dispozitivul controlat.

Sistemul e construit în jurul unei bobine de sârmă, asemănătoare celor din încărcătoarele wireless, dar cu mici condensatori de-a lungul firului. Împreună, acestea amplifică câmpurile magnetice care transportă semnalele între inel și brățară. Ceea ce extinde raza de acțiune fără a fi nevoie de un amplificator extern.

Astfel, inelul poate folosi componente mai mici și mai eficiente energetic decât alte dispozitive wireless. Cercetătorii au exclus încă de la început sistemele standard precum Bluetooth și NFC. Potrivit acestora, Bluetooth ar consuma prea multă energie pentru un dispozitiv atât de mic. NFC funcționează doar pe distanțe foarte scurte.

În acest moment, picoRing încă e în stadiul de prototip. E încă voluminos și poate fi afectat de interferențe. Deocamdată, suportă doar funcții de bază, precum derularea și clicul.

Comentarii

La ce temperatură se ține carnea de vită la cuptor. Trucuri pentru o friptură suculentă și aromată
La ce temperatură se ține carnea de vită la cuptor. Trucuri pentru o friptură suculentă și aromată Hello Taste
