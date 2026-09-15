Și-a transformat curtea într-o grădină pentru a-și hrăni familia, apoi au început să vină amenzile. Motivul autorităților

Un bărbat a primit numeroase amenzi după ce și-a transformat curtea într-o grădină bogată, cu scopul de a-și hrăni familia. Descoperă care a fost motivul sancțiunilor.

Aceasta este incredibila situație prin care a trecut un bărbat, la scurt timp după ce și-a cultivat o grădină bogată în curtea casei, menită să îi hrănească familia. Se pare că acest lucru, aparent inofensiv, i-a dus numeroase amenzi și bătăi de cap. Descoperă în rândurile de mai jos mai multe detalii despre acest subiect.

Un bărbat și-a transformat curtea într-o grădină bogată ca să își hrănească familia, dar a primit numeroase amenzi. Care a fost motivul

Întâmplarea a avut loc în Statele Unite ale Americii, dar povestea a făcut rapid înconjurul lumii. Un bărbat pe nume Michael Sherman din Chino, California, a decis în 2019 să își transforme curtea casei într-un „food forest” (n.r. pădure de alimente), adică o grădină bogată cu fructe și legume, scopul fiind acela de a oferi familiei sale alimente sănătoase și proaspete.

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Acesta a fost motivat și de faptul că prețurile la alimente sunt tot mai scumpe și că fructele și legumele sunt tratate cu pesticide în exces. Printre produsele cultivate de el se numără: cartofi dulci, dovlecei, turmeric, fructul pasiunii, ridichi, mangold, banane, aloe vera, floarea-soarelui și gălbenele.

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Omul s-a apucat de treabă și, în scurt timp, grădina s-a a devenit tot mai bogată. Totuși, acest lucru a atras imediat atenția vecinilor, care au considerat că bărbatul a exagerat cu vegetația și că acest lucru poate atrage rozătoarele. Totuși, există și vecini care îl susțin pe bărbat.

Reprezentanții primăriei au primit numeroase reclamații de la vecinii supărați și astfel, omul a primit în luna aprilie a acestui an o amendă de 750 de dolari, urmată apoi de o alta, în valoare de 500 de dolari, pe motiv că în curtea lui este vegetație crescură în exces.

Practic, nu creșterea în sine a fructelor și a legumelor i-au atras amenzi, ci vegetația bogată. Autoritățile au impus americanului să scape de excesul de plante, să păstreze linia de vizibilitate corespunzătoare pe proprietate și să nu lase culturile să depășească limita de 4,6 metri de proprietățile vecine. Totuși, deși a tăiat copaci, a îndepărtat tufișuri și a redus vegetația pentru a se conforma cerințelor, amenzile au continuat să vină. Acesta le-a contestat pe cale legală și invocă dreptul de a-și cultiva propria hrană, informează cbsnews.com.

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În plus, Michael Sherman critică faptul că sustenabilitatea urbană are de suferit în detrimentul regulilor mult prea stricte în ceea ce privește estetica diferitelor cartiere.

Un detaliu inedit este faptul că motto-ul orașului Chino este „Where Everything Grows” (n.r. „Locul unde totul crește”), lucru ce l-a determinat pe bărbatul nemulțumit să ironizeze situația.

Poziția oficială generală a orașului este că regulile privind proprietățile urmăresc siguranța, aspectul cartierelor și calitatea vieții, iar municipalitatea afirmă că încearcă mai întâi educarea și conformarea voluntară înaintea măsurilor de sancționare.

Sursa: www.cityofchino.org – Community Preservation Division