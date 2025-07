Inteligența artificială la concursul de Miss. Cum arată semi-finalista AI

Inteligența artificială la concursul de Miss Marea Britanie a fost anunțată recent într-o probă nouă.

Marea Britanie a decis să introducă inteligența artificială la concursul de Miss, într-o nouă probă prin care competitoarele își pot crea un „geamăn” digital.

Concursul de Miss Marea Britanie a lansat o nouă rundă AI, scrie Daily Mail.

În aceasta, sunt generate „gemene” digitale pentru competitoare.

În această rundă, participantele pot să meargă pe un podium virtual, prin intermediul avatarului generat cu AI.

Inteligența artificială la concursul de Miss

Inteligența artificială a fost introduse la concursul de Miss Marea Britanie. Organizatorii susțin că acesta ar fi primul concurs de Miss care a introdus o rundă AI și că speră ca această decizie să „reflecte lumea” în care trăiesc femeile.

Competiția deja a renunțat la runda de costum de baie, într-o încercare de a se distanța de stereotipurile din concursurile vechi. În schimb, organizatorii vor introduce o rundă în care vor fi predate tehnici CPR.

Citește și: Ce efect are ChatGPT asupra creierului. Cei mai mulți utilizatori nu știu la ce risc se expun când îl folosesc

Dincolo de această schimbare, va fi introdusă și o rundă de Avatar Miss Marea Britanie. În cadrul acesteia, participantele vor putea avea un geamăn virtual, cu ajutorul inteligenței artificiale.

În decursul a 2 ore, fiecare participantă poate ajuta la dezvoltarea unui avatar animat complet. Aceasta e o clonă digitală a lor, capabilă să susțină prezentări și să apară la evenimente virtuale.

Prima participantă la Miss Marea Britanie care și-a creat geamănul virtual e Afton McKeith și tocmai a încheiat filmările pentru proces săptămâna aceasta, acum că inteligența artificială a fost introdusă la concursul de Miss.

În video-uri, se vede cum avatarul își poate schimba hainele instant și poate vorbi în mai multe limbi străine, inclusiv mandarină și spaniolă.

Afton McKeith și-a creat primul avatar AI la Miss Marea Britanie

„Nu sunt, de fapt eu. Sunt geamăna digitală a lui Afton,” spune avatarul în video. „Nu am nevoi umane, nu am nevoie de somn, nu am stres, nu am dezastre de machiaj. Sunt pur și simplu perfecțiune calculată.”

„În curând, gemenii digitali nu vor mai fi atât de bizari. Vor participa la ședințe, vor gestiona interviuri și vieți întregi,” continuă avatarul. „Hai să fim serioși, ai prefera să îți trimiți avatarul la ședința de la 9 dimineața dacă ai putea, nu?”

Citește și: Noul sistem AI care „prezice comportamentul uman în orice situație”. Cum funcționează tehnologia îngrijorătoare

Afton reală, în vârstă de 25 de ani, a declarat: „E o onoare să fiu prima participantă la Miss Marea Britanie care a participat la runda Avatar. Inițiativa e un mod genial de a încuraja mai multe femei tinere să intre în lumea afacerilor și tehnologiei.”

„Un geamăn digital poate fi o unealtă puternică, pentru că îți permite să creezi conținut care poate fi refolosit. Ceea ce economisește timp când vine vorba de filmare și chiar licențierea aspectului tău pentru companii, campanii sau unelte pentru educație,” a continuat Afton.

„Ideea e să muncim mai inteligent și să explorăm moduri noi prin care ne putem construi brandul, crea venituri și menține prezența chiar și atunci când nu ești disponibil din punct de vedere fizic,” a continuat concurenta.