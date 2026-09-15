Geniul în matematică ce a refuzat MIT pentru a deveni călugăr. Ce face, când rivalul său câștigă echivalentul Premiului Nobel

Geniul în matematică ce a refuzat MIT, prestigioasa universitate din SUA, pentru a deveni călugăr are acum un job complet diferit.

Geniul a renunțat și la templu și acum are un job complet diferit | Shutterstock

În copilărie, Liu Zhiyu era considerat un geniu al matematicii în China, însă a ales să renunțe la lumea științifică în favoarea unui templu.

Deși a primit ofertă de a studia la MIT, una dintre cele mai cunoscute universități din lume, Liu a decis să devină călugăr, scrie VN Express.

Chiar dacă Liu a renunțat la domeniul matematicii, rivalul său de la olimpiadă, Deng Yu, a câștigat între timp Medalia Fields, considerată echivalentul Premiului Nobel pentru matematică, scrie The Standard.

După ce a petrecut mai mulți ani la templu, Liu a revenit în lumea seculară și are acum alt job.

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Geniul în matematică ce a refuzat MIT pentru a deveni călugăr

Povestea lui Liu, geniul în matematică ce a refuzat MIT pentru a deveni călugăr, a revenit în atenția publicului după ce Deng a primit Media Fields în acest an.

Deng a primit Medalia Fields în luna iulie, alături de matematicianul chinez Wang Hong. Cei 2 devenind primii cetățeni chinezi care obțin prestigioasa distincție, descrisă adesea drept Premiul Nobel al matematicii.

În trecut, Liu a concurat cu Deng și a obținut un punctaj mai mare decât acesta la Olimpiada Internațională de Matematică, cea mai importantă competiție de matematică pentru elevii de liceu din lume.

În timp ce Deng a rămas în domeniul matematicii și a devenit profesor la Universitatea din Chicago, Liu a refuzat o ofertă cu bursă integrală din partea Massachusetts Institute of Technology (MIT). În schimb, el a ales să părăsească domeniul matematicii și a devenit călugăr.

Într-un interviu acordat recent, Liu a vorbit despre drumurile diferite pe care el și Deng le-au urmat în ultimii 20 de ani, scrie South China Post.

El a povestit că l-a întâlnit pe Deng în 2006, când se antrenau împreună cu aproximativ 20 de elevi de liceu, considerați cei mai buni matematicieni tineri din China, pentru Olimpiada Internațională de Matematică. Cei 2 erau colegi de cameră și rivali. Concurau pentru 1 dintre cele 6 locuri în echipa națională a Chinei.

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Amândoi au ajuns în echipa Chinei și au câștigat medalii de aur la Olimpiada Internațională de Matematică din Slovenia. Liu a obținut punctajul perfect, 42 de puncte, cel mai mare scor al competiției. Deng a obținut 35 de puncte și s-a clasat la egalitate pe locul 6.

Ulterior, amândoi au studiat matematica la Universitatea Peking și au avut posibilitatea de a-și continua studiile la MIT.

Apoi, drumurile lor s-au despărțit. Deng s-a transferat la MIT și, ulterior, a obținut un doctorat la Universitatea Princeton, înainte de a urma o carieră academică. Liu a rămas la Universitatea Peking și, după absolvirea din 2010, a refuzat oferta cu finanțare integrală de la MIT și a devenit călugăr budist.

De ce a renunțat Liu Zhiyu la matematică

Liu spune că decizia de a părăsi matematica a fost influențată, în parte, de probleme fizice și psihologice care au rămas în mare parte ascunse în perioada în care era considerat un geniu al matematicii. În timp ce se pregătea pentru competițiile de matematică din liceu, a dezvoltat probleme grave de vedere, care îi îngreunau cititul pentru perioade lungi.

Chiar și anul în care a câștigat medalia de aur la Olimpiada Internațională de Matematică a fost unul dificil, susține Liu.

„Din exterior, oamenii vedeau gloria câștigării medaliei de aur la Olimpiadă, dar pentru mine a fost, de fapt, un an foarte dureros. Mă simțeam pierdut,” a dezvăluit Liu, scrie The Standard.

Problemele de sănătate au continuat și la universitate, unde părinții și colegii săi de cameră îl ajutau uneori citindu-i cărți cu voce tare sau înregistrând materiale pentru el. În același timp, interesele sale s-au îndreptat tot mai mult către budism, psihologie și întrebări despre sensul vieții.

Ca urmare, a ales să devină călugăr budist, la templul Longquan, cunoscut pentru îmbinarea practicilor religioase cu activitățile academice și tehnologice. Acolo, Liu ar fi lucrat până la 12 ore pe zi. El compila texte budiste și administra paginile de pe rețelele sociale ale templului.

În cele din urmă, a părăsit templul. După câțiva ani în care a dus viața unui călugăr rătăcitor, a reapărut în august 2022 și a fondat împreună cu alți parteneri o companie de consiliere psihologică. Oferă servicii de consultanță persoanelor care se confruntă cu anxietate legată de studii și muncă.

Ce face Liu Zhiyu acum

În prezent, lucrează în domeniul psihologiei și al culturii tradiționale chineze și produce conținut online. Acum lucrează mai mult de 10 ore pe zi, de obicei cu transmisiuni online, care încep la ora 9:00 dimineața.

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„Nu regret,” a dezvăluit Liu. „Vreau să fiu mai sincer cu mine însumi. Nu e nevoie să joc rolul pe care ceilalți îl așteaptă de la mine. Psihologia poate funcționa împreună cu budismul. Nu sunt contradictorii.”

În 2024, Liu a anunțat că s-a căsătorit și a precizat că soția sa împărtășește convingerile sale budiste.

„Matematica m-a condus către taoism. Taoismul m-a condus către budism. Budismul m-a condus către psihologie. Toate m-au condus către vastul univers,” a scris Liu în autobiografia sa. „La fiecare cotitură a vieții mele, a trebuit să las în urmă gloriile trecutului, dar am câștigat experiențe de viață neprețuite.”