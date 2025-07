iPhone-ul „prost” care nu are Internet sau jocuri. Ce preț semnificativ are dispozitivul bizar

Publicat: Vineri, 18 Iulie 2025, 18:13 | Actualizat Vineri, 18 Iulie 2025, 18:15 Autor: Redacție a1.ro Publicat: Vineri, 18 Iulie 2025, 18:13 | Actualizat Vineri, 18 Iulie 2025, 18:15

Un telefon similar cu iPhone-ul nu are acces la Internet | Shutterstock

iPhone-ul „prost” care nu are Internet sau jocuri pe el promite să reducă semnificativ timpul pe care utilizatorii îl petrec cu ochii în telefon. Dispozitivul Sage e un iPhone simplificat, ce a fost lansat recent de firma Techless, scrie Daily Mail. Telefonul nu are Internet, vreun browser web, jocuri sau rețelele de socializare precum TikTok, Snapchat, Instagram sau Facebook. Acest dispozitiv e un iPhone 16 modificat, cu un software personalizat. Articolul continuă după reclamă iPhone-ul „prost” care nu are Internet sau jocuri iPhone-ul „prost” care nu are Internet sau jocuri e creat pentru cei care sunt dependenți de smartphone și trebuie să verifice telefonul constant. Potrivit companiei, telefonul simplu permite copiilor și adulților să se „reconecteze cu viața reală” și să preia controlul „orelor din viață”. Citește și: Apple a dezvăluit noul iOS 26 la WWDC 2025. Sistemul promite „cele mai mari schimbări din ultimii ani” Deși nu are numeroase funcții disponibile pe alte telefoane, dispozitivul Sage are un preț de pornire de la 100 de dolari pe lună. Adică dublu față de costul unui iPhone cu un contract pe 2 ani. Potrivit Techless, telefonul Sage a fost „construit pe o fundație de bunăstare digitală și simplitate” și oferă „o alternativă atractivă, sigură, la smartphone-urile tradiționale”. „Creat pentru copiii care fac primii pași în viața digitală, dar și pentru adulții care vor o relație mai sănătoasă cu tehnologia, Sage combate normele din cultura care e constant conectată,” susțin reprezentanții companiei. iPhone-ul „prost” care nu are Internet sau jocuri ar fi fost făcut, mai ales, pentru copii. Dar compania susține că e potrivit și pentru adulții care nu vor să petreacă prea mult timp cu ochii în telefon. Telefonul Sage ar fi fost creat pentru copii Potrivit lui Chris Kaspar, CEO-ul și fondatorul Techless, susține că firma „nu a vrut să construiască un telefon cu un control parental, în care părinții să urmărească la ce se uită copiii”. „Am vrut să construim un dispozitiv care e sigur din design, nu sigur din supraveghere,” a declarat Kaspar. El are 6 copii cu nevasta sa și familia locuiește în Texas. Citește și: Noua metodă de fraudă online în numele unui retailer de încredere. Iphone Pro 15 vândut cu 49 lei. Ce s-a întâmplat, de fapt „Cu Sage, am creat un smartphone care ajută oamenii să se reconecteze în viața reală, nu doar să reducă timpul cu ochii în telefon,” a continuat Kaspar. Telefonul Sage e disponibil în 2 modele modificate iPhone - iPhone 16e și iPhone 16 Pro. Ambele au software-ul personalizat creat de companie. Deși telefonul nu permite descărcarea unor aplicații precum WhatsApp, Instagram, Facebook și TikTok, are unele platforme folositoare. Unele sunt descrise drept esențiale. Printre ele se numără Phone, Messages, Maps, Calendar, Calculator, PayPal, Spotify și Uber. În plus, e dotat și cu o aplicație de cameră. Telefonul Sage are doar funcțiile esențiale, printre care se numără apeluri și mesaje. Dacă un adolescent ar merge la un eveniment, l-ar putea folosi să surprindă poze, dar și-ar putea și contacta părinții sau un serviciu de transport pentru a se întoarce acasă. Sage e mai similar cu un telefon mobil de acum 20 de ani decât cu un smartphone modern. Inteligența artificială la concursul de Miss. Cum arată semi-finalista AI... Pericolul ascuns în brânză. Cei mai mulți consumatori nu știu ce mănâncă aproape zilnic...

