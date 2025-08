Iulia Jaso și Delia Wookey, gemenele românce care au făcut istorie pe circuitele „Seven Summits” și „Seven Volcanic Summits”

Iulia Jaso și Delia Wookey, record mondial la alpinism! Cele două românce, surori gemene, au scris istorie, obținând titlul de cele mai tinere persoane care au terminat circuitele „Seven Summits” și „Seven Volcanic Summits”. Iată ce declarații emoționante au făcut.

Româncele Iulia Jaso și Delia Wookey au devenit cele mai tinere persoane care au terminat circuitele „Seven Summits” și „Seven Volcanic Summits”, la categoria femei!

Surorile gemene au adus o mândrie uriașă României, mai ales că acestea nu provin dintr-o zonă muntoasă, care să le fi inspirat să activeze în acest domeniu, iar rezultatele excelente pe care le-au obținut au fost recunoscute la nivel mondial.

Cine sunt Iulia Jaso și Delia Wookey, gemenele românce care au făcut istorie după terminarea circuitelor „Seven Summits” și „Seven Volcanic Summits”. Cele două au celebrat legătura specială pe care o au

Surorile românce Iulia Jaso și Delia Wookey, în vârstă de 36 de ani, au impresionat întreaga lume după ce au reușit să ducă la bun sfârșit unele dintre cele mai dificile circuite de alpinism, chiar dacă nu activează dintotdeauna și doar în acest domeniu.

În prezent, Iulia deține funcția de „principal of Product” la Google Cloud, iar Delia conduce Global Corporate Finance la Icertis. Job-urile lor în domeniul tehnologiei nu le-au ținut departe de împlinirea unui vis, și anume, acela de a obține titlul de cele mai tinere persoane care au terminat circuitele „Seven Summits” și „Seven Volcanic Summits” la categoria femei.

Ele au mărturisit că au început să escaladeze dintr-o pasiune, care, ulterior, a devenit un „scop comun”. De atunci, gemenele au început să se antreneze împreună în weekend-uri, cu o singură dorință: „aceea de a explora lumea și de a-și depăși limitele împreună”.

„Echilibrul între maternitate, cariere solicitante și alpinism a fost una dintre cele mai mari provocări ale noastre, dar și cele mai mândre realizări” au spus ele, potrivit guinnesworldecords.com.

Ce au spus gemenele românce, Iulia Jaso și Delia Wookey, după ce au obținut un record mondial la alpinism, finalizând circuitele „Seven Summits” și „Seven Volcanic Summits” la categoria femei

Pentru ele, faptul că au reușit să obțină un record mondial, cu titlul de cele mai tinere alpiniste care au terminat circuitele „Seven Summits” și „Seven Volcanic Summits”, la categoria femei, nu a fost neapărat un obiecitv, ci „o coincidență fericită”.

„La început, a fost vorba doar de aventură și provocare. Nici măcar nu credeam că un record ne este la îndemână. Dar pe măsură ce am continuat, ne-am dat seama că suntem pe drumul cel bun pentru a face ceva mai mare și să-i inspirăm și pe alții” au spus acestea, impresionând o lume întreagă.

Cât despre experiența în sine, acestea au recunoscut că au trecut prin multe situații dificile, cu temperaturi extrem de scăzute, dar și prin momente în care s-au simțit epuizate din punct de vedere fizic.

„A trebuit să transportăm sănii grele și echipament timp de trei săptămâni, să ne confruntăm cu condițiile de zăpadă și să urcăm secțiuni tehnice legate împreună pentru siguranță. Am fost prinse într-o furtună în tabăra înaltă și am ajuns să fim singura echipă care a ajuns pe vârf în acea zi (...) Coborârea a fost terifiantă - vizibilitate zero, vânt foarte puternic și teama constantă de a cădea în gropi adânci formate în gheață. Acel munte ne-a testat cu adevărat limitele mentale și fizice” au explicat cele două românce.

De asemenea, ele au dezvăluit și de unde a pornit această dorință, prin intermediul căreia au reușit să uimească întreaga lume după îndeplinirea ei:

„Ghidul ne-a întrebat întâmplător dacă facem Seven Summits și ne-a indus ideea. În acea seară am stat treze, vorbind despre ce ar însemna să urcăm împreună pe cel mai înalt munte de pe fiecare continent. Părea imposibil... Probabil de aceea ne-a entuziasmat atât de mult”.

De-a lungul timpului, potrivit sursei citate anterior, gemenele au mai urcat:

Muntele Everest, Asia - 8.848,86 m

Aconcagua, America de Sud - 6.961 m

Denali (fostul Munte McKinley), America de Nord - 6.190 m

Muntele Elbrus, Europa - 5.642 m

Muntele Vinson, Antarctica - 4.892 m

Muntele Kosciuszko, Australia – 2.228 m

Ojos del Salado, America de Sud -6.893 m

Damavand, Asia - 5.671 m

Pico de Orizaba, America de Nord - 5.636 m

Muntele Giluwe, Oceania - 4.368 m

Muntele Sidley, Antarctica - 4.285 m

„Escaladarea celor mai înalte vârfuri ale lumii este o realizare, dar să o faci cu geamănul tău, cel mai bun prieten, persoana care îți cunoaște temerile și punctele forte mai bine decât oricine, este cu totul altceva.

Când una dintre noi a vrut să renunțe, cealaltă a încurajat-o. Când una dintre noi se îndoia, cealaltă credea. Spunem mereu: poate că unul dintre noi a ajuns la un vârf, dar împreună am avut experiențe și amintiri de neuitat pentru toată viața. Acest album este o sărbătoare a celebrării legăturii dintre surori, a scopului comun și a încrederii de neclintit.

Sperăm că povestea noastră îi încurajează pe alții, în special pe femei și pe fete, să redefinească ceea ce cred că sunt capabile și să facă primul pas.” au mai povestit acestea.

