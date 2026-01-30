Jocurile Olimpice de Iarnă ar putea fi în pericol. Schimbarea globală care afectează deja competiția

Jocurile Olimpice de Iarnă ar putea fi în pericol, avertizează experții, după ce au apărut noi date despre încălzirea globală.

Jocurile Olimpice de Iarnă din 2026 vor începe pe 6 februarie, în Milano Cortina. Atleți din întreaga lume se vor întrece în 16 categorii diferite și multe dintre ele necesită o cantitate semnificativă de zăpadă.

Experții din cadrul Climate Central au dezvăluit că încălzirea globală ar putea afecta semnificativ aceste Jocuri pe viitor, scrie Daily Mail.

Chiar și ediția din acest an, ce va avea loc în Alpi, a fost afectată de aceste schimbări.

În cei 70 de ani de când Cortina a susținut prima dată Jocurile Olimpice, în 1956, temperaturile medii din februarie au crescut cu 3.6 grade Celsius.

Jocurile Olimpice de Iarnă ar putea fi în pericol

Această încălzire a dus la mai puține perioade de îngheț. Cortina a înregistrat în prezent cu 19% mai puține zile cu temperaturi sub 0 grade pe an față de 1956.

Ca urmare, evenimentul din acest an va depinde în mare măsură de zăpada artificială.

„În ciuda faptului că au loc în Alpii italieni, la altitudine mare, cu centrul în orașul Cortina, Jocurile Olimpice din 2026 vor necesita peste 3 milioane de tone de zăpadă artificială,” explică experții Climate Central.

„Pe măsură ce zăpada artificială devine o componentă obișnuită a sporturilor de iarnă, provocarea de a asigura condiții adecvate evidențiază rolul central pe care vremea îl joacă în Jocurile Olimpice și Paralimpice de Iarnă, în special pentru fiabilitatea și siguranța competițiilor în aer liber,” au continuat experții.

Jocurile Olimpice de Iarnă din acest an vor avea loc la Milano Cortina, care cuprinde opt locații, Milano, Verona, Tesero, Predazzo, Bormio, Livigno, Antholz–Anterselva și Cortina d’Ampezzo.

Cortina d’Ampezzo a găzduit pentru prima dată Jocurile Olimpice de Iarnă acum 70 de ani, în 1956.

De atunci, încălzirea globală a crescut temperaturile medii din luna februarie cu 3.6 grade Celsius, ceea ce a dus zona tot mai aproape de punctul de dezgheț.

„Studiile arată că grosimea medie a stratului de zăpadă din februarie la Cortina a scăzut odată cu încălzirea, cu aproximativ 15 centimetri în perioada 1971–2019,” a precizat Climate Central.

Cortina nu este singurul loc afectat. Milano, care va găzdui probele de patinaj artistic și hochei pe gheață, s-a încălzit cu 3.2 grade Celsius din 1956.

Încălzirea globală poate afecta mai multe sporturi

În mod deloc surprinzător, această vreme mai caldă poate afecta condițiile pentru mai multe discipline.

„Fără temperaturi suficient de scăzute și fără un strat adecvat de zăpadă la sol, sportivii olimpici se pot confrunta cu mai multe condiții precum ploaie, zăpadă umedă sau acoperire redusă de zăpadă,” explică Climate Central.

„Pentru competițiile de elită sunt necesare suprafețe rezistente și dure, pentru a asigura condiții corecte și sigure pentru sportivi,” au continuat experții. „Dacă suprafețele nu se pot reîngheța, riscul de accidentări crește, iar sportivii care intră mai târziu în concurs sunt susceptibili să întâlnească condiții mai puțin favorabile.”

Totuși, Climate Central atrage atenția asupra unei probe, respectiv bobul. Această cursă de mare viteză se desfășoară pe o pistă de gheață în aer liber, unde săniile concurează în probe cronometrate.

Deși pistele ideale de bob au temperaturi la sau sub punctul de îngheț, multe dintre ele necesită refrigerare constantă pentru a menține aceste condiții.

Experții se tem că situația se va înrăutăți. Un studiu din 2024 a constatat că, dintre 93 de orașe potențial gazdă ale Jocurilor Olimpice de Iarnă, doar 87 au în prezent condiții fiabile. Însă, până în 2050, acest număr va scădea la doar 52, într-un scenariu cu emisii ridicate.

