Antena Căutare
Home News Inedit Jocurile Olimpice de Iarnă ar putea fi în pericol. Schimbarea globală care afectează deja competiția

Jocurile Olimpice de Iarnă ar putea fi în pericol. Schimbarea globală care afectează deja competiția

Jocurile Olimpice de Iarnă ar putea fi în pericol, avertizează experții, după ce au apărut noi date despre încălzirea globală.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 30 Ianuarie 2026, 16:04 | Actualizat Vineri, 30 Ianuarie 2026, 16:08
Jocurile Olimpice de Iarnă s-ar putea schimba pe viitor | Shutterstock

Jocurile Olimpice de Iarnă din 2026 vor începe pe 6 februarie, în Milano Cortina. Atleți din întreaga lume se vor întrece în 16 categorii diferite și multe dintre ele necesită o cantitate semnificativă de zăpadă.

Experții din cadrul Climate Central au dezvăluit că încălzirea globală ar putea afecta semnificativ aceste Jocuri pe viitor, scrie Daily Mail.

Chiar și ediția din acest an, ce va avea loc în Alpi, a fost afectată de aceste schimbări.

În cei 70 de ani de când Cortina a susținut prima dată Jocurile Olimpice, în 1956, temperaturile medii din februarie au crescut cu 3.6 grade Celsius.

Articolul continuă după reclamă

Jocurile Olimpice de Iarnă ar putea fi în pericol

Această încălzire a dus la mai puține perioade de îngheț. Cortina a înregistrat în prezent cu 19% mai puține zile cu temperaturi sub 0 grade pe an față de 1956.

Ca urmare, evenimentul din acest an va depinde în mare măsură de zăpada artificială.

„În ciuda faptului că au loc în Alpii italieni, la altitudine mare, cu centrul în orașul Cortina, Jocurile Olimpice din 2026 vor necesita peste 3 milioane de tone de zăpadă artificială,” explică experții Climate Central.

„Pe măsură ce zăpada artificială devine o componentă obișnuită a sporturilor de iarnă, provocarea de a asigura condiții adecvate evidențiază rolul central pe care vremea îl joacă în Jocurile Olimpice și Paralimpice de Iarnă, în special pentru fiabilitatea și siguranța competițiilor în aer liber,” au continuat experții.

Jocurile Olimpice de Iarnă din acest an vor avea loc la Milano Cortina, care cuprinde opt locații, Milano, Verona, Tesero, Predazzo, Bormio, Livigno, Antholz–Anterselva și Cortina d’Ampezzo.

Citește și: Ce planuri are David Popovici pentru Jocurile Olimpice din 2028

Cortina d’Ampezzo a găzduit pentru prima dată Jocurile Olimpice de Iarnă acum 70 de ani, în 1956.

De atunci, încălzirea globală a crescut temperaturile medii din luna februarie cu 3.6 grade Celsius, ceea ce a dus zona tot mai aproape de punctul de dezgheț.

„Studiile arată că grosimea medie a stratului de zăpadă din februarie la Cortina a scăzut odată cu încălzirea, cu aproximativ 15 centimetri în perioada 1971–2019,” a precizat Climate Central.

Cortina nu este singurul loc afectat. Milano, care va găzdui probele de patinaj artistic și hochei pe gheață, s-a încălzit cu 3.2 grade Celsius din 1956.

Încălzirea globală poate afecta mai multe sporturi

În mod deloc surprinzător, această vreme mai caldă poate afecta condițiile pentru mai multe discipline.

„Fără temperaturi suficient de scăzute și fără un strat adecvat de zăpadă la sol, sportivii olimpici se pot confrunta cu mai multe condiții precum ploaie, zăpadă umedă sau acoperire redusă de zăpadă,” explică Climate Central.

„Pentru competițiile de elită sunt necesare suprafețe rezistente și dure, pentru a asigura condiții corecte și sigure pentru sportivi,” au continuat experții. „Dacă suprafețele nu se pot reîngheța, riscul de accidentări crește, iar sportivii care intră mai târziu în concurs sunt susceptibili să întâlnească condiții mai puțin favorabile.”

Citește și: Ana Bărbosu face senzație în SUA. Gimnasta a doborât un record în prima ei competiție: Locul 1 + cel mai bun debut

Totuși, Climate Central atrage atenția asupra unei probe, respectiv bobul. Această cursă de mare viteză se desfășoară pe o pistă de gheață în aer liber, unde săniile concurează în probe cronometrate.

Deși pistele ideale de bob au temperaturi la sau sub punctul de îngheț, multe dintre ele necesită refrigerare constantă pentru a menține aceste condiții.

Experții se tem că situația se va înrăutăți. Un studiu din 2024 a constatat că, dintre 93 de orașe potențial gazdă ale Jocurilor Olimpice de Iarnă, doar 87 au în prezent condiții fiabile. Însă, până în 2050, acest număr va scădea la doar 52, într-un scenariu cu emisii ridicate.

Vezi multe stiri externe în secţiunea de pe observatornews.ro

Obiceiul de 5 minute care ți-ar putea prelungi viața. Ce sfătuiesc experții să faci în fiecare zi...
Înapoi la Homepage
AS.ro Salarii de 450.000 de euro pentru cinci români care nu au muncit o secundă! Sunt bani publici Salarii de 450.000 de euro pentru cinci români care nu au muncit o secundă! Sunt bani publici
Observatornews.ro Un oraş din România a anunţat că şterge toate datoriile mici ale tuturor locuitorilor Un oraş din România a anunţat că şterge toate datoriile mici ale tuturor locuitorilor
Antena 3 Un magnat imobiliar căsătorit i-ar fi oferit milioane de dolari unei subalterne ca să-și părăsească soțul. Dezvăluiri din proces Un magnat imobiliar căsătorit i-ar fi oferit milioane de dolari unei subalterne ca să-și părăsească soțul. Dezvăluiri din proces
SpyNews Chef Richard Abou Zaki își sărbătorește fiica! Ce mesaj emoționant a scris juratul de la Chefi la cuțite pentru Carlotta Chef Richard Abou Zaki își sărbătorește fiica! Ce mesaj emoționant a scris juratul de la Chefi la cuțite pentru Carlotta

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA despre unul dintre cele mai faimoase jafuri din istoria Marii Britanii, e în AntenaPLAY. Vezi sezonul 1 integral!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA despre unul dintre cele mai faimoase jafuri din istoria Marii Britanii, e în AntenaPLAY. Vezi sezonul 1 integral!
Comentarii


Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Obiceiul de 5 minute care ți-ar putea prelungi viața. Ce sfătuiesc experții să faci în fiecare zi
Obiceiul de 5 minute care ți-ar putea prelungi viața. Ce sfătuiesc experții să faci în fiecare zi
3 zodii atrag succesul financiar în perioada 2 – 8 februarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele
3 zodii atrag succesul financiar în perioada 2 – 8 februarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele Catine.ro
AI a creat un virus care nu a mai fost văzut până acum. Cum e posibil
AI a creat un virus care nu a mai fost văzut până acum. Cum e posibil
Fostul partener al faimoasei Dilan Çiçek Deniz are o nouă relație. Cum a apărut Thor Saevarsson în mediul online
Fostul partener al faimoasei Dilan Çiçek Deniz are o nouă relație. Cum a apărut Thor Saevarsson în mediul online Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
VIDEO. Un consilier local din Brăila s-a făcut de râs în direct. Nu a mai avut răbdare la depunerea jurământului
VIDEO. Un consilier local din Brăila s-a făcut de râs în direct. Nu a mai avut răbdare la depunerea jurământului Libertatea.ro
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum”
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum” AntenaSport
Artista noastră s-a despărțit de iubitul ei după patru ani de relație! Vedeta a făcut primele declarații despre separare: „E foarte dureros...” Video
Artista noastră s-a despărțit de iubitul ei după patru ani de relație! Vedeta a făcut primele declarații... Elle
Mihai Trăistariu, apariție controversată! Și-a schimbat singur look-ul:
Mihai Trăistariu, apariție controversată! Și-a schimbat singur look-ul: "Parcă ești electrocutat" Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Galette cu fulgi de ovăz și brânză. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franceză
Galette cu fulgi de ovăz și brânză. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franceză HelloTaste.ro
Bărbatul care a cumpărat o insulă pustie cu 9.000 € și a transformat-o în refugiu anti bogați. A refuzat să o vândă cu 50 milioane $
Bărbatul care a cumpărat o insulă pustie cu 9.000 € și a transformat-o în refugiu anti bogați. A refuzat să... Antena3.ro
Samsung a dezvăluit un Galaxy Z Flip 7 special care nu poate fi cumpărat. Ce utilizatori au acces la el
Samsung a dezvăluit un Galaxy Z Flip 7 special care nu poate fi cumpărat. Ce utilizatori au acces la el useit
Bianca Drăgușanu păstrează o siluetă de invidiat la 43 de ani! Ce mănâncă vedeta
Bianca Drăgușanu păstrează o siluetă de invidiat la 43 de ani! Ce mănâncă vedeta BZI
Grevă generală în spitale, dacă se mai taie 10% din salarii
Grevă generală în spitale, dacă se mai taie 10% din salarii Jurnalul
Minelli, confesiuni despre maternitate, familie și carieră: Îmi plătesc fata să îl adoarmă pe fratele ei...
Minelli, confesiuni despre maternitate, familie și carieră: Îmi plătesc fata să îl adoarmă pe fratele ei... Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe Redactia.ro
Ciclonul care a făcut ravagii în Portugalia şi Spania lovește România. Alertă de ger şi ninsoare în toată ţara
Ciclonul care a făcut ravagii în Portugalia şi Spania lovește România. Alertă de ger şi ninsoare în toată ţara Observator
Pierzi mereu sarcina? Acestea sunt motivele pentru care te confrunți cu avorturi spontane repetate
Pierzi mereu sarcina? Acestea sunt motivele pentru care te confrunți cu avorturi spontane repetate MediCOOL
Stroopwafels. Rețetă olandeză de vafe umplute cu caramel
Stroopwafels. Rețetă olandeză de vafe umplute cu caramel HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
De ce ne plictisim și cum să depășim acest sentiment
De ce ne plictisim și cum să depășim acest sentiment DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Apple ar pregăti lansarea unui dispozitiv nou în 2027. Ce ar putea face tehnologia de purtat
Apple ar pregăti lansarea unui dispozitiv nou în 2027. Ce ar putea face tehnologia de purtat UseIT
De ce trebuie să cerni făina: trucuri simple pentru rețete reușite
De ce trebuie să cerni făina: trucuri simple pentru rețete reușite Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x