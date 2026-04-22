Kira Kiralina, pisica din România care a cucerit Europa. Cum arată „ursoaica din Bucovina”

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 22 Aprilie 2026, 13:48 | Actualizat Miercuri, 22 Aprilie 2026, 14:19
Kira Kiralina este pisica din România care a cucerit întreaga Europă. Supranumită „ursoaica din Bucovina”, felina a devenit una dintre cele mai premiate pisici din România și din întreaga lume.

Kira Kiralina și-a confirmat din nou statutul în competițiile internaționale. Felina are deja un titlu european obținut în Austria, iar de această dată a impresionat la o competiție din Danemarca, unde a câștigat unele dintre cele mai importante distincții.

Anterior, în 2025, Kira Kiralina a fost desemnată cea mai frumoasă pisică din lume, însă acesta a fost doar un pas către un parcurs de succes continuu. Evoluția sa este acum presărată cu rezultate tot mai impresionante. La începutul acestui an, „Ursoaica din Bucovina” a primit titlul de Central European Winner în Austria, fiind declarată una dintre cele mai frumoase pisici din Europa. Acum, succesul a fost reconfirmat în Danemarca.

„Fiecare părinte e mândru de realizările copilului său… dar noi suntem atât de mândri, că nu ne mai încape cămașa de pieptul în față. Așa suntem noi, bucovinenii: făloși, drepți și cu frică de Dumnezeu. Kira Kiralina, ursoaica noastră de Bucovina, a pornit din palmele noastre, de la doar 100 de grame… și a ajuns să cucerească lumea. Într-o competiție uriașă, cu 798 de pisici, în Danemarca, a câștigat titlul de Scandinavian Winner. După ce a devenit campioană mondială, campioană europeană și campioană a țărilor de la Marea Neagrã, de două ori campiona națională, astăzi este și campioana Scandinaviei. Dar dincolo de titluri, Kira este dovada că prin muncă, credință și iubire poți ajunge acolo unde visezi.”

Kira Kiralina a obținut o nouă victorie la o competiție de renume

Kira Kiralina s-a remarcat recent în Danemarca, acolo unde și-a reafirmat statutul internațional. Felina a reușit să obțină titlul FIFe (Fédération Internationale Féline) Scandinavian Winner 2026. Este una dintre cele mai exigente competiții feline din Europa.

Evenimentul a reunit peste 700 de pisici, dintre care 212 au concurat în aceeași categorie, potrivit Cancan. În ciuda concurenței extrem de puternice, „Ursoaica din Bucovina” și-a reconfirmat statutul de campioană.

Rezultatele sale reflectă nu doar calitățile excepționale ale felinei, ci și implicarea stăpânilor și a crescătorilor din România în ultimii ani. Pasiunea, grija și profesionalismul au contribuit la transformarea Kirei Kiralina într-un nume de referință în competițiile internaționale. Astfel, pisica a devenit un adevărat ambasador al excelenței în lumea felinelor de rasă.

Ce rasă este „Ursoaica din Bucovina”

Kira Kiralina este o pisică din rasa British shorthair, o rasă apreciată pentru aspectul elegant și blana deosebit de bogată.

Pisicile acestea se remarcă prin blana densă, moale și pufoasă, corpul robust și bine proporționat, având de regulă o constituție solidă. Tocmai acest aspect le conferă un aer de „ursuleț”, motiv pentru care Kira a primit supranumele de „Ursoaica din Bucovina”.

Rasa are fața rotundă, obrajii plini și ochii mari, expresivi, trăsături care îi accentuează farmecul aparte. Kira Kiralina este originară din Iași și va putea fi admirată de publicul din România pe 17 mai 2026, la Moldova Mall.

