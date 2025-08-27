Lansarea iPhone 17 a fost confirmată. Când va dezvălui Apple noua serie de smartphone-uri

Lansarea iPhone 17 a fost confirmată cu un nou eveniment ce va avea loc în doar câteva săptămâni, după luni întregi de zvonuri.

Lansarea iPhone 17 a fost confirmată, cu o dată oficială dezvăluită de Apple. Se pare că evenimentul va avea loc pe 9 septembrie la Apple Park, din Cupertino, California, SUA.

Evenimentul a fost confirmat printr-o invitație specială trimisă membrilor presei și analiștilor din industrie, scrie Daily Mail.

În plus, invitația include și o nouă versiune a logo-ului Apple.

„Vă invităm să luați parte la un eveniment special Apple la Teatrul Steve Jobs din Apple Park. 9 septembrie 2025,” scrie în invitație.

Lansarea iPhone 17 a fost confirmată prin invitația trimisă de Apple. Pe aceasta, apare logo-ul clasic al companiei, dar cu un detaliu care a atras atenția. Simbolul include umbre care par să fie inspirate de imaginile cu infraroșu.

O versiune a invitației poate fi văzută și pe site-ul Apple și aceasta e animată. Astfel, utilizatorii pot să vadă și ei noul logo folosit de Apple pentru eveniment.

Dacă o vizualizezi pe un smartphone, imaginea devine interactivă. Culorile roșu și portocaliu încep să îți urmărească degetul.

CEO-ul Apple, Tim Cook, a postat pe X: „Pregătiți-vă pentru un #AppleEvent spectaculos pe 9 septembrie, marți!”a scris CEO-ul Apple, Tim Cook, pe rețeaua de socializare X.

Utilizatorii au publicat mai multe opinii pe rețelele de socializare. Mulți dintre ei cred că acest logo sugerează integrarea luminii cu infraroșu. Alții cred că logo-ul e „asemănător unei camere cu termoviziune”. Ceea ce ar putea indica existența unei camere de vapori integrate în anumite modele iPhone 17.

O cameră de vapori este un sistem de gertionare termică, ce folosește vaporii de apă pentru a menține dispozitivele mai reci și pentru a preveni supraîncălzirea.

Acum că lansarea iPhone 17 a fost confirmată, un alt utilizator a speculat că ar putea fi vorba de un sistem cu infraroșu pentru „monitorizarea neinvazivă a tensiunii arteriale și a glicemiei”.

Alternativ, ar putea fi o referință la Liquid Glass, noul design vizual al Apple, dezvăluit ca parte a iOS 26 în iunie.

Apple ar lansa 4 noi smartphone-uri în seria iPhone 17

Potrivit zvonurilor, noua seria va include 4 smartphone-uri. În serie ar fi incluse un iPhone 17 standard, un iPhone 17 „Air” ultra-subțire, și modelele mai scumpe iPhone 17 Pro și Pro Max, care ar putea costa 1.250 de dolari.

iPhone 17 Air, cunoscut și ca iPhone 17 Slim, va fi o variantă mai subțire și mai ușoară. E considerat un rival pentru Galaxy Edge lansat recent de Samsung.

Se zvonește că iPhone 17 Air va avea o grosime de doar 5.5 milimetri. Ceea ce l-ar face cel mai subțire iPhone lansat vreodată.

iPhone 17 standard ar avea două camere așezate vertical, una sub cealaltă. Celelalte 3 opțiuni vor avea o bară dreptunghiulară pentru camere pe spate, similară cu cea folosită de telefoanele Google Pixel.

Acest lucru sugerează că Apple are nevoie de mai mult spațiu pentru a integra componentele foto avansate în modelele pro.

iPhone 17 va avea, de asemenea, un cadru din aluminiu cu spate din sticlă, camere îmbunătățite și cipul puternic A19, conceput pentru funcții AI avansate.