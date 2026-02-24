Legenda lui Dragobete. De ce se sărbătorește pe 24 februarie

Românii celebrează Dragobetele în fiecare an pe data de 24 februarie. Sărbătoarea este dedicată iubirii și renașterii, însă puțini sunt cei care știu că această zi specială ascunde o legendă fascinantă.

În fiecare an, pe data de 24 februarie, românii își declară dragostea în diferite moduri. Unii aleg să își surprindă partenerii cu o întâlnire romantică, flori sau un cadou special, în timp ce alții preferă să își exprime sentimentele printr-o declarație.

Un lucru este cert, Dragobetele reușește să aducă iubirea în viețile celor care au uitat să se mai bucure de ea. Pentru români, această sărbătoare este foarte specială, aducându-le aminte de fiecare dată cât de greu le-ar fi să trăiască fără dragoste.

Încă din bătrâni, ziua de 24 februarie a fost dedicată iubirii și renașterii, fiind identificat cu zeul iubirii în mitologia greacă, Eros și cu zeul dragostei din mitologia romană, Cupidon.

Care este legenda lui Dragobete

Deși se celebrează anual, puțini români știu că în spatele acestei zi se ascunde o legendă spectaculoasă. Iată de ce se sărbătorește Dragobetele pe data de 24 februarie.

Se spune că Dragobete ar fi fost fiul babei Dochia și era renumit pentru frumusețea lui deosebită, fiind un tânăr chipeș și voinic, dar și pentru sufletul bun pe care îl avea. De-a lungul timpului, acesta a fost perceput ca un fecior iubăreț și frumos, care avea abilitatea de a lua „mințile” fetelor.

Mai mult, o altă legendă spune că pe Dragobete l-ar fi chemat inițial Dragomir. Un lucru este cert, acesta era văzut ca un zeu al iubirii.

Conform poveștilor din bătrâni, Dragobete s-a născut pe data de 24 februarie și a avut patru ursitoare în jurul lui: Primăvara, Vara, Toamna și Iarna. Acestea au îmbrășiat asupra lui daruri speciale precum: iubire, tinerețe fără bătrânețe, mirosul florilor, dulceața fructelor și căldura dragostei, un fluier pentru a înveseli oamenii cu cântecele lui, o îmbrăcăminte albă și un brâu roșu cusut cu perle, potrivit afostodata.ro.

Cadourile primite de la ursitoare îl ajutau pe Dragobete să aducă iubirea, fericirea și liniștea în viețile celor din jur. După ce și-a împlinit destinul se spune că tânărul a fost transformat de Baba Dochia într-o plantă numită Năvalnic, care apare primăvara și este folosită pentru descântece de dragoste.

De asemenea, la final de iarnă și început se primăvară se spune că Dragobete oficiază nunțile păsărilor din cer.

În unele zone ale țării există o mulțime de tradiții și superstiții cu privire la ziua de 24 februarie. La această dată, băieții încearcă să se apropie și să își sărute alesele inimii. Tot de Dragobete, fiul babei Dochia apare în visele tinerilor și îi învață tainele iubirii.

Mai mult, fetele aleg să poarte la piept, pe 24 februarie, punguțe de mătase cu năvalnic pentru a avea noroc în dragoste, conform sursei citate mai sus.