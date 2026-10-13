Antena Căutare
Home News Inedit Marți 13 VS vineri 13: care e considerată cea mai ghinionistă zi, de fapt. Puțini știu cum a apărut superstiția în România

Marți 13 VS vineri 13: care e considerată cea mai ghinionistă zi, de fapt. Puțini știu cum a apărut superstiția în România

Atunci când vine vorba de superstiția legată de zile nefaste, există o dezbatere între marți 13 VS vineri 13.

Autor: Nicu Alex
Publicat: Marti, 13 Octombrie 2026, 13:40 | Actualizat Marti, 13 Octombrie 2026, 13:43
Zilele de marți 13 și vineri 13 sunt asociate cu numeroase superstiții | Shutterstock
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Marți 13 și vineri 13 sunt ambele considerate zi cu ghinion, în funcție de cultură și superstițiile tradiționale legate de momentul din săptămână.

Superstițiile legate de aceste 2 zile sunt variate, de la mitologie antică, la surse biblice, astrologie și momente istorice.

În funcție de țară/cultură, una dintre zile e considerată mai ghinionistă decât cealaltă.

În România, una dintre ele clar deține titlul de cea mai ghinionistă zi din an, potrivit superstițiilor.

Articolul continuă după reclamă

Marți 13 VS Vineri 13: ghinion în funcție de cultură

Deși există numeroase filme de la Hollywood axate pe ghinionul zilei de vineri 13 (inclusiv o serie de filme horror), puțini știu exact de unde vine această superstiție.

În țări precum SUA și Marea Britanie, vineri 13 considerată, în general, o zi care prevestește nenorociri și ghinion, scrie History Hit.

Această superstiție are mai multe rădăcini. Una dintre ele e legată de numărul de persoane de la Cina cea de Taină a lui Iisus.

Citește și: Originea biblică a vineri 13. Puțini știu de unde provine superstiția

Dar ce a concretizat această superstiție în vestul Europei și a legat-o de ziua de vineri e un incident istoric legat de Cavalerii Templieri, scrie Descoperă.

În ziua de vineri, 13 octombrie 1307, agenții regelui Franței au arestat în masă membrii ordinului templier din Franța. Aceștia au fost acuzați de erezie și mulți au fost condamnați la închisoare sau au fost arși pe rug.

În România, însă, ziua de marți 13 a fost istoric asociată cu „3 ceasuri rele” și ghinionul, scrie Alba 24. În primul rând, în imaginarul colectiv local, zilele de marți și sâmbătă sunt considerate zi nefaste. La polul opus se află zilele de luni, miercuri, vineri și duminică, considerate zile cu noroc.

Ca urmare, în România ideea de vineri 13 ca zi cu ghinion e un concept relativ nou, care nu are istoria deținută de marți 13.

De ce se tem românii de ziua de marți 13

Există numeroase rădăcini ale superstiției legate de ziua de marți 13. Unele dintre ele sunt legate de mitologie.

Ziua de marți e „patronată de ciudate reprezentări mitice feminine, Marțolea și Marți-Seară”, dar, istoric, era și o zi dedicată zeului roman Marte, zeul războiului, potrivit Panteonul românesc. Dicționar, de Ion Ghinoiu, scrie Web Cultura.

Potrivit superstițiilor, în zilele de marți nu e bine să începi activități economice importante și erau interzise nunțile și logodnele.

„Ziua de marţi, în mitologia românească e considerată nefastă, e considerată fără de noroc, e timpul în care bătrânii credeau că acum s-ar fi început lumea şi, în consecinţă, lucrurile încă nu erau precizate. Mai avem un element care sporeşte misterul întruchiparea mitologică. Marţolea, care e spirit justiţiar. E bine să nu lucrăm până marți seara, când umblă această divinitate, să nu finalizăm activități,” a declarat Doina Ișfănoni, cercetător etnolog, scrie TVR Info.

Citește și: Locurile în care bradul de Crăciun nu trebuie pus niciodată. Poate atrage ghinionul în casă

Și expresia de „3 ceasuri rele” are o istorie lungă. Potrivit Gazeta Dâmboviței, în trecut, astrologii împărțeau ziua în 7 ore planetare, respectiv Luna, Marte, Mercur, Jupiter, Venus, Saturn și Soarele. Dar Saturn apare de 3 ori sâmbăta și Marte apare de 3 ori marțea, potrivit acestui sistem.

Teama de numărul 13

Dincolo de asocierile tradiționale legate de zile, teama de numărul 13 e atât de răspândită încât a fost studiată.

Potrivit Medical News Today, triscaidecafobia presupune o frică extremă de numărul 13. Experții susțin că această teamă ar putea avea o legătură mai strânsă cu superstiția decât alte fobii.

Conform unei analize din 2014, unii cercetători încadrează mai degrabă triscaidecafobia drept o superstiție.

Multe fobii specifice se dezvoltă în timpul copilăriei și sunt adesea legate de un eveniment traumatizant prin care trece o persoană.

De asemenea, copiii pot prelua fobii de la părinți sau îngrijitori care manifestă anxietate față de același factor declanșator.

De exemplu, superstițiile legate de numărul 13 pot avea legătură cu anumite tragedii, cum ar fi misiunea Apollo 13 sau scufundarea submarinului HMS K13 în 1917.

Dacă un părinte sau un îngrijitor face o asociere între numărul 13 și o catastrofă, copilul poate dezvolta o frică excesivă legată de această conexiune. Un studiu din 2022 a concluzionat că credințele superstițioase pot contribui la stres, depresie și alte probleme de sănătate mintală.

Tendința către superstiții ar putea avea legătură cu măsura în care o persoană simte că poate controla evenimentele din propria viață. Conform cercetătorilor, cu cât o persoană crede mai mult că nu poate controla anumite aspecte ale vieții sale, cu atât crede mai mult în anumite superstiții.

Fructul banal pe care mulți îl trec cu vederea, deși are beneficii surprinzătoare. De ce recomandă specialiștii să mâncă... Mișcările simple ale mâinilor care ar putea dezvălui primele semne ale declinului cognitiv. Ce spun specialiștii...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ce s-a întâmplat cu milionarul acuzat că și-a ascuns al doilea salariu de 1.200.000 Ce s-a întâmplat cu milionarul acuzat că și-a ascuns al doilea salariu de 1.200.000
Observatornews.ro Una dintre cele mai înalte clădiri rezidențiale din România se va construi în București. Câţi metri va avea Una dintre cele mai înalte clădiri rezidențiale din România se va construi în București. Câţi metri va avea
Antena 3 Un chinez de 101 ani spune că este perfect sănătos, dar dieta lui, nu. Ce mănâncă și ce bea zilnic Lu Un chinez de 101 ani spune că este perfect sănătos, dar dieta lui, nu. Ce mănâncă și ce bea zilnic Lu
SpyNews Claudia Pătrășcanu, noi declarații despre fiul său, Nicolas. Băiatul a fost adus la școală de tatăl lui, dar ar fi refuzat să rămână Claudia Pătrășcanu, noi declarații despre fiul său, Nicolas. Băiatul a fost adus la școală de tatăl lui, dar ar fi refuzat să rămână
George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
Comentarii


Citește și
Fructul banal pe care mulți îl trec cu vederea, deși are beneficii surprinzătoare. De ce recomandă specialiștii să mâncăm pere
Fructul banal pe care mulți îl trec cu vederea, deși are beneficii surprinzătoare. De ce recomandă specialiștii...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
10 obiceiuri care îi diferențiază pe oamenii bogați de ceilalți. Gesturile aparent banale care spun mai multe decât banii din cont
10 obiceiuri care îi diferențiază pe oamenii bogați de ceilalți. Gesturile aparent banale care spun mai multe...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină!
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină! AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Alertă meteo! ANM a emis un cod galben de ploi abundente. Ce regiuni sunt afectate
Alertă meteo! ANM a emis un cod galben de ploi abundente. Ce regiuni sunt afectate Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Finlanda te plătește cu 2.000 de euro ca să stai o săptămână pe o insulă, să respiri briza, să miroși pini și pâine proaspăt coaptă
Finlanda te plătește cu 2.000 de euro ca să stai o săptămână pe o insulă, să respiri briza, să miroși pini... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Stenograme incendiare din ședința PSD! „Trebuie să ne pregătim serios inclusiv pentru anticipate!”
Stenograme incendiare din ședința PSD! „Trebuie să ne pregătim serios inclusiv pentru anticipate!” BZI
Ordinea în care se aerisesc caloriferele. De unde e corect să începi și de ce contează
Ordinea în care se aerisesc caloriferele. De unde e corect să începi și de ce contează Jurnalul
Gabi Bădălău, reacție dură după acuzațiile Claudiei Pătrășcanu! Ce spune despre copiii lor
Gabi Bădălău, reacție dură după acuzațiile Claudiei Pătrășcanu! Ce spune despre copiii lor Kudika
Ordinea în care intră pensia pe card în octombrie 2026. Când primesc pensionarii banii luni, în funcție de bancă
Ordinea în care intră pensia pe card în octombrie 2026. Când primesc pensionarii banii luni, în funcție de bancă Redactia.ro
Finlanda plătește 2.000 de euro pentru șapte zile de muncă. Şi românii se pot înscrie
Finlanda plătește 2.000 de euro pentru șapte zile de muncă. Şi românii se pot înscrie Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x