Marți 13 VS vineri 13: care e considerată cea mai ghinionistă zi, de fapt. Puțini știu cum a apărut superstiția în România

Atunci când vine vorba de superstiția legată de zile nefaste, există o dezbatere între marți 13 VS vineri 13.

Zilele de marți 13 și vineri 13 sunt asociate cu numeroase superstiții | Shutterstock

Marți 13 și vineri 13 sunt ambele considerate zi cu ghinion, în funcție de cultură și superstițiile tradiționale legate de momentul din săptămână.

Superstițiile legate de aceste 2 zile sunt variate, de la mitologie antică, la surse biblice, astrologie și momente istorice.

În funcție de țară/cultură, una dintre zile e considerată mai ghinionistă decât cealaltă.

În România, una dintre ele clar deține titlul de cea mai ghinionistă zi din an, potrivit superstițiilor.

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Marți 13 VS Vineri 13: ghinion în funcție de cultură

Deși există numeroase filme de la Hollywood axate pe ghinionul zilei de vineri 13 (inclusiv o serie de filme horror), puțini știu exact de unde vine această superstiție.

În țări precum SUA și Marea Britanie, vineri 13 considerată, în general, o zi care prevestește nenorociri și ghinion, scrie History Hit.

Această superstiție are mai multe rădăcini. Una dintre ele e legată de numărul de persoane de la Cina cea de Taină a lui Iisus.

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Dar ce a concretizat această superstiție în vestul Europei și a legat-o de ziua de vineri e un incident istoric legat de Cavalerii Templieri, scrie Descoperă.

În ziua de vineri, 13 octombrie 1307, agenții regelui Franței au arestat în masă membrii ordinului templier din Franța. Aceștia au fost acuzați de erezie și mulți au fost condamnați la închisoare sau au fost arși pe rug.

În România, însă, ziua de marți 13 a fost istoric asociată cu „3 ceasuri rele” și ghinionul, scrie Alba 24. În primul rând, în imaginarul colectiv local, zilele de marți și sâmbătă sunt considerate zi nefaste. La polul opus se află zilele de luni, miercuri, vineri și duminică, considerate zile cu noroc.

Ca urmare, în România ideea de vineri 13 ca zi cu ghinion e un concept relativ nou, care nu are istoria deținută de marți 13.

De ce se tem românii de ziua de marți 13

Există numeroase rădăcini ale superstiției legate de ziua de marți 13. Unele dintre ele sunt legate de mitologie.

Ziua de marți e „patronată de ciudate reprezentări mitice feminine, Marțolea și Marți-Seară”, dar, istoric, era și o zi dedicată zeului roman Marte, zeul războiului, potrivit Panteonul românesc. Dicționar, de Ion Ghinoiu, scrie Web Cultura.

Potrivit superstițiilor, în zilele de marți nu e bine să începi activități economice importante și erau interzise nunțile și logodnele.

„Ziua de marţi, în mitologia românească e considerată nefastă, e considerată fără de noroc, e timpul în care bătrânii credeau că acum s-ar fi început lumea şi, în consecinţă, lucrurile încă nu erau precizate. Mai avem un element care sporeşte misterul întruchiparea mitologică. Marţolea, care e spirit justiţiar. E bine să nu lucrăm până marți seara, când umblă această divinitate, să nu finalizăm activități,” a declarat Doina Ișfănoni, cercetător etnolog, scrie TVR Info.

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Și expresia de „3 ceasuri rele” are o istorie lungă. Potrivit Gazeta Dâmboviței, în trecut, astrologii împărțeau ziua în 7 ore planetare, respectiv Luna, Marte, Mercur, Jupiter, Venus, Saturn și Soarele. Dar Saturn apare de 3 ori sâmbăta și Marte apare de 3 ori marțea, potrivit acestui sistem.

Teama de numărul 13

Dincolo de asocierile tradiționale legate de zile, teama de numărul 13 e atât de răspândită încât a fost studiată.

Potrivit Medical News Today, triscaidecafobia presupune o frică extremă de numărul 13. Experții susțin că această teamă ar putea avea o legătură mai strânsă cu superstiția decât alte fobii.

Conform unei analize din 2014, unii cercetători încadrează mai degrabă triscaidecafobia drept o superstiție.

Multe fobii specifice se dezvoltă în timpul copilăriei și sunt adesea legate de un eveniment traumatizant prin care trece o persoană.

De asemenea, copiii pot prelua fobii de la părinți sau îngrijitori care manifestă anxietate față de același factor declanșator.

De exemplu, superstițiile legate de numărul 13 pot avea legătură cu anumite tragedii, cum ar fi misiunea Apollo 13 sau scufundarea submarinului HMS K13 în 1917.

Dacă un părinte sau un îngrijitor face o asociere între numărul 13 și o catastrofă, copilul poate dezvolta o frică excesivă legată de această conexiune. Un studiu din 2022 a concluzionat că credințele superstițioase pot contribui la stres, depresie și alte probleme de sănătate mintală.

Tendința către superstiții ar putea avea legătură cu măsura în care o persoană simte că poate controla evenimentele din propria viață. Conform cercetătorilor, cu cât o persoană crede mai mult că nu poate controla anumite aspecte ale vieții sale, cu atât crede mai mult în anumite superstiții.