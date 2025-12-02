Antena Căutare
Mașina de spălat pentru oameni. Cum funcționează dispozitivul de 385.000 de dolari

Mașina de spălat pentru oameni a fost dezvăluită în cadrul unui eveniment în Japonia, dar prețul dispozitivului a uimit.

Publicat: Marti, 02 Decembrie 2025, 15:03 | Actualizat Marti, 02 Decembrie 2025, 15:05
Mașina de spălat pentru oameni are o formă neobișnuită | Profimedia Images

Mașina de spălat pentru oameni poate să curețe o persoană din cap până în picioare, potrivit dezvoltatorilor.

Dispozitivul are forma unei capsule de cockpit de avion și emite jeturi puternice de bule pentru a curăța pielea, scrie Daily Mail.

Mașina a fost creată de Science Co, ce prezintă dispozitivul drept un spa automatizat care ar spăla și usca oamenii în mai puțin de 15 minute.

Dar un astfel de dispozitiv nu e ieftin, cu un preț de 385.000 de dolari.

Mașina de spălat pentru oameni

Mașina de spălat pentru oameni va fi produsă inițial în serie limitată de 40 până la 50 de produse. Datorită prețului enorm, majoritatea acestora vor ajunge probabil în spa-uri și hoteluri de lux din Japonia.

„În viitor, dacă tehnologia evoluează și se stabilesc sisteme de producție în masă, există posibilitatea să apară un model mai accesibil pentru uz casnic,” a declarat un reprezentant Science Co.

Capsula măsoară 2.5 metri în lungime și 1 metru în lățime. Ceea ce permite majorității oamenilor să se întindă confortabil în interior.

După ce trapa mașinii e închisă, capsula se umple pe jumătate cu apă. Ca urmare, persoana e parțial scufundată, după care e bombardată cu jeturi de apă de mare viteză. Acestea conțin bule extrem de mici, de mai puțin de 3 micrometri în diametru.

Când aceste bule se sparg, produc un mic dar puternic val de presiune care desprinde murdăria de pe piele.

E același proces folosit în industrie pentru a curăța componente electrice care nu pot fi spălate cu substanțe chimice.

Însă, în loc să curețe doar pielea, Science Co. spune că mașina de spălat oameni oferă o experiență capabilă să „spele sufletul”.

Capsula monitorizează semnele vitale ale persoanei, cum ar fi ritmul cardiac, pentru a se asigura că aceasta e în siguranță.

În același timp, o inteligență artificială interpretează aceste informații pentru a determina dacă persoana e calmă sau agitată și proiectează un videoclip selectat special pe interiorul capsulei din plastic pentru a o liniști dacă e cazul.

Conceptul mașinii de spălat oameni există de zeci de ani

Designul mașinii actuale se bazează de fapt pe un concept vechi de 50 de ani. La Expoziția Mondială din Japonia din 1970, Sanyo Electric Co. (acum Panasonic Holdings Corp.) a prezentat prima mașină de spălat oameni.

Marea diferență era că versiunea din anii 1970 includea zeci de „bile de masaj” din plastic care loveau ușor utilizatorul pentru a-l ajuta să se relaxeze și pentru a stimula circulația.

Deși dispozitivul nu a fost niciodată comercializat, prezentarea lui publică la Expoziția Mondială a captat atenția publicului.

Într-o perioadă în Japonia în care băile private erau încă un lux, s-au format cozi lungi pentru a încerca dispozitivul.

Una dintre persoanele din acea coadă a fost Yasuaki Aoyama, actualul președinte al Science Co., care avea doar 9 ani la acea vreme.

„M-am entuziasmat când mă gândeam la ce fel de viitor va exista,” a declarat Aoyama.

Acum, ca șef al unei companii specializate în producerea de capete de duș, Aoyama e în sfârșit în poziția de a transforma în realitate visul copilăriei sale.

Mirai Ningen Sentakuki (sau Mașina de Spălat Oameni a Viitorului), a fost dezvăluită anul trecut la expoziția tehnologică Osaka-Kansai.

Compania intenționa inițial să construiască un singur prototip pentru a-și demonstra tehnologia, însă un val surprinzător de interes i-a făcut să își schimbe planurile. La acea vreme, s-a raportat că 40.000 de oameni au aplicat pentru a încerca mașina de spălat oameni.

Un hotel din Osaka, Japonia, a fost deja de acord să achiziționeze prima mașină de spălat oameni, iar alte 5 până la 8 unități sunt deja rezervate de potențiali clienți.

