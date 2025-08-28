O imagine impresionantă cu icoana lui Iisus Hristos, neatinsă de incendiul de la Dragonul Roșu, a apărut în spațiul public.

Minune după incendiul la Dragonul Roșu! O icoană cu Iisus a scăpat neatinsă. Flăcările s-au oprit la chipul Mântuitorului | Captură Facebook/Captură TikTok

Un incendiu de proporții a izbucnit, marți seară, într-un spațiu de depozitare din complexul Dragonul Roșu, situat în București. Pompierii care au intervenit pentru a stinge flăcările au făcut o descoperire uluitoare: o icoană cu chipul Mântuitorului a rămas neatinsă de incendiu, potrivit imaginilor făcut publice în mediul online.

O icoană cu Iisus Hristos a scăpat din incendiul de la Dragonul Roșu

A fost stare de alertă în rândul forțelor ISU, marți seara, în Capitală. Un incendiu puternic a afectat complexul comercial Dragonul Roșu, situat pe strada Drumul Gării din București. În urma evenimentului, structura clădirii s-a prăbușit parțial. Autoritățile au emis inclusiv un mesaj RO-Alert pentru informarea și avertizarea populației la momentul respectiv.

„Incendiu major cu degajări mari de fum, produs la un depozit, zona Dobroești. Ocoliți / evitați zona. Lăsați libere căile de acces pentru forțele de intervenție. Respectați recomandările dispuse de autorități”, este mesajul RO-Alert emis de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență București – Ilfov, potrivit Fanatik.

„Incendiul a fost localizat in jurul orei 02:30. Suprafata de manifestare a fost de 3800 mp. Au acționat 28 de autospeciale de stingere. Forțele de intervenție au fost suplimentate cu efective din turele libere, pentru a susține efortul pompierilor angrenați în misiunea de stingere a incendiului, de protecție a vecinătăților și de alimentare permanentă cu apă din afara obiectivului afectat (...)”, au mai transmis reprezentanţii ISU.

Flăcările puternice, însoțite de degajări masive de fum, au afectat o suprafață de aproximativ 2.000 de metri pătrați. Inițial, a existat un risc de propagare la alte spații de depozite aflate în apropiere.

Cu toate acestea, în mod miraculos, o icoană cu chipul lui Iisus Hristos a scăpat aproape intactă din fața incendiului. O imagine apărută în spațiul public arată cum focul s-a oprit înainte de chipul Mântuitorului.

La locul incendiului au fost mobilizate forțe impresionante de pompieri. „Pentru gestionarea situaţiei de urgenţă au fost alertate: 16 autospeciale de stingere, două autospeciale de intervenţie şi salvare de la înălţime, o autospecială de descarcerare, Detaşamentul Special de Salvatori, autospecială cu roboţi, CBRN şi două ambulanţe SMURD”, au mai transmis ISU, potrivit sursei citate mai sus.

