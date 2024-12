Motivul pentru care costumul lui Moș Crăciun este roșu. Care e povestea din spatele tradiției

Când ne gândim la Moș Crăciun, imaginea care ne vine imediat în minte este cea a unui bătrân vesel, cu barba albă și costumul său roșu atât de bine cunoscut.

Legenda spune că Moș Crăciun nu a avut dintotdeauna un costum roșu. Povestea din spatele acestei tradiții este un amestec fascinant de istorie, marketing și simbolism cultural.

Figura lui Moș Crăciun, așa cum o cunoaștem astăzi, este inspirată din mai multe surse istorice și mitologice. Una dintre cele mai importante influențe este Sfântul Nicolae, un episcop creștin din secolul al IV-lea, cunoscut pentru generozitatea sa.

De unde a fost inspirat costumul roșu al lui Moș Crăciun

În tradiția europeană, Sfântul Nicolae era adesea ilustrat purtând o mantie lungă, de obicei de culoare roșie sau purpurie, simbol al poziției sale ecleziastice.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Când se merge cu colindul. Ce colinde se cântă înainte de Crăciun

În secolul al XIX-lea, Moș Crăciun a început să prindă contur în forma sa modernă, în special datorită poeziei "A Visit from St. Nicholas" (cunoscută și ca "The Night Before Christmas"), scrisă de Clement Clarke Moore.

Ilustrațiile din acea perioadă îl prezentau pe Moș Crăciun purtând haine de diverse culori, inclusiv verde, albastru și maro. Costumul roșu al lui Moș Crăciun a devenit standardizat în mare parte datorită unei campanii publicitare create de Coca-Cola în anii 1930.

Începând din 1931, compania a colaborat cu artistul Haddon Sundblom pentru a crea imagini ale lui Moș Crăciun care să transmită căldură, bucurie și generozitate, toate asociate cu brandul Coca-Cola.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Sundblom l-a portretizat pe Moș Crăciun ca un bătrân plin de viață, cu obraji roșii, o burtă mare și un costum roșu cu accente albe, care se potriveau perfect cu culorile brandului Coca-Cola.

Aceste imagini au avut un impact profund asupra culturii populare și au contribuit la consolidarea imaginii lui Moș Crăciun așa cum o știm astăzi.

Culoarea roșie a fost aleasă nu doar pentru legătura sa cu Coca-Cola, ci și pentru simbolismul său cultural. În tradiția creștină, roșul reprezintă dragostea, sacrificiul și bucuria, aceste elemente fiind reprezentative pentru sărbătoarea Crăciunului.

De asemenea, roșul este o culoare vibrantă, asociată cu festivitatea și căldura, ceea ce o face ideală pentru a reprezenta spiritul sărbătorilor.

Citește și: Cât costă un kilogram de șorici la târgul de Crăciun din Drumul Taberei, București: „Cu banii aceștia îmi iau jumătate de porc”

Este interesant de observat că în unele culturi, Moș Crăciun este încă reprezentat în alte culori. De exemplu, în unele regiuni din Europa, el poate purta un costum verde, simbolizând natura și renașterea.

Totuși, datorită influenței globale a culturii americane, imaginea lui Moș Crăciun în roșu este acum dominantă în întreaga lume.

Astăzi, imaginea lui Moș Crăciun este omniprezentă în cultura populară, iar costumul roșu a devenit un simbol al sărbătorilor de iarnă. De la decorațiuni și reclame până la filme și spectacole, Moș Crăciun în roșu este un personaj central al Crăciunului modern.

Cu toate acestea, povestea sa continuă să fie o combinație fascinantă de tradiții vechi și influențe moderne.

Motivul pentru care costumul lui Moș Crăciun este roșu reflectă o evoluție culturală complexă, influențată de tradițiile religioase, arta populară și strategii de marketing ingenioase.

Deși culoarea a devenit iconică datorită unei campanii publicitare, roșul rămâne o alegere perfectă pentru a simboliza bucuria și generozitatea care definesc sărbătoarea Crăciunului.

Citește și: Pericolul ascuns din cele mai populare dulciuri de sărbători. La ce să fie atenți consumatorii