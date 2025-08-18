Motorola lansează un telefon Razr acoperit în cristale Swarovski. Cum arată și cât costă smartphone-ul

Motorola lansează un telefon Razr acoperit în cristale Swarovski, după aproape 20 de ani de la lansarea telefonului original.

Motorola lansează un telefon Razr, unul dintre cele mai cunoscute dispozitive din această categorie. Dar acest model e acoperit în cristale Swarovski.

Motorola Razr a fost unul dintre cele mai cunoscute telefoane din anii 2000 și a apărut în numeroase filme din acea perioadă, scrie Daily Mail.

Acum, la peste 20 de ani de la lansarea Motorola Razr, compania introduce un alt model.

Telefonul a fost creat în urma unui parteneriat între Motorola și Swarovski.

Motorola lansează un telefon Razr acoperit în cristale Swarovski în cadrul „Brilliant Collection”. Telefonul a fost lansat alături de o pereche de căști wireless Moto Buds Loop, decorate și ele cu pietre strălucitoare.

„Această colecție de debut reunește Motorola Razr și Moto Buds Loop, împodobite cu cristale Swarovski, într-o demonstrație radiantă a modului în care moda și funcționalitatea pot străluci în armonie perfectă,” a explicat Motorola.

Dar acest telefon are un preț mai ridicat decât originalul. Telefonul Razr din 2004 era vândut la 499–599 de dolari.

Motorola Razr original a fost lansat în 2004 și a devenit unul dintre cele mai cunoscute telefoane cu clapetă din toate timpurile.

Cu o grosime de doar 13.9 milimetri, era cel mai subțire telefon mobil de pe piață la vremea aceea. Designul său elegant a atras atenția utilizatorilor în fața celorlalte telefoane cu clapetă ale epocii. Modelul V3 a apărut în mai multe culori, inclusiv un roz aprins. Motorola a colaborat chiar și cu Dolce & Gabbana pentru a crea o ediție limitată aurie.

Motorola a readus Razr-ul în 2019 și a lansat de atunci mai multe versiuni noi. Acum, lansează un telefon Razr acoperit în cristale Swarovski în noua colecție.

Cât costă noul Motorola Razr cu cristale Swarovski

La fel ca originalul, noul Razr are un design tip clamshell, care se pliază pe verticală. Când este pliat, utilizatorii își pot vedea notificările pe un display frontal de 3.6 inchi, pe exteriorul dispozitivului.

Apoi, când telefonul este desfăcut, ecranul principal se deschide la o dimensiune impresionantă de 6.9 inchi. Noua versiune a telefonului Motorola Razr costă 999.99 de dolari.

Are o cameră frontală de 32 MP (ideală pentru selfie-uri) și de un sistem dual pe spate, cu o lentilă principală de 50 MP și una ultrawide de 13 MP.

De asemenea, sunt disponibile o gamă de funcții AI, denumite Moto AI, inclusiv instrumente de editare foto, stabilizare de imagine și wallpaper-uri personalizate. Spatele telefonului are un finisaj sclipitor, presărat cu cristale Swarovski. Balamaua include un cristal mai mare, cu 26 de fațete, iar chiar și butoanele de volum au un design inspirat de cristal.

„Designul telefonului Razr a atras mereu atenția. Acum, fiecare cristal îi amplifică silueta instant recognoscibilă și o transformă într-o creație couture care emană încredere și atrage atenția din orice unghi,” a explicat Motorola.