NASA a dezvăluit ce e obiectul interstelar, de fapt. Mulți acuză o tentativă de mușamalizare a adevărului

NASA a dezvăluit ce e obiectul interstelar 3I/ATLAS, dar unii internauți au considerat anunțul oficial o mușamalizare a adevărului, deși nu există nicio dovadă în acest sens.

NASA a dezvăluit ce e obiectul interstelar 3I/ATLAS, considerat oficial o cometă. Agenția spațială a publicat cele mai recente imagini cu 3I/ATLAS, ce au dus la numeroase teorii ae conspirației.

Imaginile au fost realizate cu ajutorul unei camere amplasate pe Marte, scrie Daily Mail.

NASA a negat teoriile conspirației potrivit cărora obiectul ar fi o navă extraterestră.

În schimb, agenția spațială susține că avem de-a face cu o rocă din afara Sistemului Solar.

NASA a dezvăluit ce e obiectul interstelar, de fapt

NASA a dezvăluit ce e obiectul interstelar, de fapt, în cadrul unei conferințe care a fost transmisă în direct și pe YouTube.

„3I/ATLAS este o cometă,” a declarat Amit Kshatriya, administratorul asociat al agenției.

Dar anunțul i-a nemulțumit pe unii internauți, care au preferat să creadă teorii ale conspirației fără dovezi în locul anunțului oficial NASA.

Mulți au acuzat agenția spațială că ascunde ceea ce știe cu adevărat și că nu publică imagini mai clare.

„Ce pierdere de timp! NASA minte îngrozitor. Sunt toți atât de teatrali. Nivelul de manipulare e incredibil,” a scris un utilizator pe X.

„Ați pierdut toată credibilitatea cu poza asta încețoșată și fără sens. Dacă cineva de acolo chiar ține la Pământ, ar trebui să publice întrega arhivă de imagini needitate pe Wikileaks,” a scris un alt utilizator.

Noile imagini au fost surprinse de camera HiRISE a NASA, aflată la bordul Mars Reconnaissance Orbiter. Mulți se așteptau ca acest senzor să ofere unele dintre cele mai bune imagini de până acum ale lui 3I/ATLAS, deoarece putea observa obiectul de la doar 19 milioane de mile distanță.

Cu toate acestea, imaginea prezentată miercuri a fost o fotografie alb-negru neclară. În același timp, mulți nu iau în considerare cât de dificil e să surprinzi o imagine din spațiu a unui obiect în mișcare, de la 19 milioane de mile distanță.

NASA neagră teoriile conspirației legate de 3I/ATLAS

Agenția spațială a respins și afirmațiile potrivit cărora 3I/ATLAS ar prezenta comportamente neobișnuite pentru o cometă obișnuită.

De la descoperirea cometei, profesorul Avi Loeb descoperise deja cel puțin 11 anomalii pe care oamenii de știință încă nu le pot explica pe deplin. Inclusiv o coadă orientată în direcția greșită, schimbări de culoare în albastru când obiectul se apropie de Soare și modificări de traiectorie care sfidează gravitația.

Echipa NASA a respins orice nereguli și le-a explicat drept un efect al provenienței obiectului dintr-un sistem solar îndepărtat, probabil compus dintr-o structură chimică complet diferită de a noastră.

„Cu siguranță nu am observat nicio tehnosemnătură, urme tehnologice ale unei vieți inteligente, sau ceva care să ne facă să credem că e altceva decât o cometă,” a declarat Nicky Fox, expert NASA. „O să arate diferit, pentru că nu provine din sistemul nostru solar.”

Când Fox a fost întrebată direct dacă oamenii de știință de la NASA au investigat posibilitatea ca 3I/ATLAS să fie o navă extraterestră, e a evitat să ofere un răspuns clar.

„Ne plac toate tipurile de știință și toate ipotezele diferite despre ceea ce pot fi aceste obiecte,” a spus Fox.

De la descoperirea sa în iulie, majoritatea oamenilor de știință și astronomilor au fost de acord cu evaluarea NASA. Ei au numit 3I/ATLAS o cometă normală, doar cu o compoziție chimică puțin diferită de rocile spațiale formate în sistemul nostru solar.