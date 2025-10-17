Experții au creat un rinichi „universal” pentru prima dată în istorie. E compatibil cu toate grupele de sânge

În premieră mondială, experții au creat un rinichi „universal”, care e compatibil cu toate grupele de sânge, o reușită în medicină.

Experții au creat un rinichi care poate fi primit, teoretic, de orice pacient, indiferent de grupa de sânge | Shutterstock

Experții au creat un rinichi „universal” pentru prima dată în istorie, în urma unui proiect care a durat peste 10 ani.

Scopul proiectului era găsirea unui mod de a transplanta rinichi de la donatori cu grupe diferite de sânge, scrie Science Alert.

O echipă internațională de cercetători din Canada și China au reușit să creeze un astfel de organ „universal”.

Teoretic, acest rinichi poate fi acceptat de orice pacient, indiferent de grupa de sânge.

Experții au creat un rinichi „universal” care a supraviețuit testelor și a funcționat timp de câteva zile în corpul unui pacient aflat în moarte cerebrală, a cărui familie și-a dat acordul pentru cercetare.

„Este prima dată când vedem acest proces care se desfășoară într-un model uman,” a declarat Stephen Withers, expert de la Universitatea British Columbia. „Ne oferă informații neprețuite despre cum să îmbunătățim rezultatele pe termen lung.”

În prezent, persoanele cu sânge de tip O care au nevoie de un transplant de rinichi trebuie, de obicei, să aștepte până când devine disponibil un rinichi de același tip. Acestea reprezintă mai mult de jumătate dintre persoanele aflate pe listele de așteptare. Deoarece rinichii de tip O pot funcționa și la persoane cu alte grupe sanguine, cererea e mult mai mare decât oferta.

Deși este posibil, în anumite cazuri, să se transplanteze rinichi de la donatori cu alte grupe de sânge, printr-un proces de „antrenare” a sistemului imunitar al pacientului pentru a nu respinge organul, metoda actuală nu e perfectă sau practică.

Metoda clasică e costisitoare, riscantă și necesită donatori vii. Deoarece organismul pacientului are nevoie de o perioadă de pregătire înainte de intervenție. Ca urmare, faptul că experții au creat un rinichi „universal” reprezintă un pas important.

Cum au creat experții un rinichi „universal”

În acest studiu, cercetătorii au reușit să transforme un rinichi de tip A într-un rinichi de tip O. Pentru acest proces, au folosit enzime speciale, identificate anterior, care elimină moleculele de zahăr (antigenele) ce acționează ca markeri ai sângelui de tip A.

Cercetătorii compară aceste enzime cu niște „foarfece” care lucrează la scară moleculară. Prin „tăierea” lanțurilor antigenice specifice tipului A, acestea pot transforma organul într-unul fără antigene ABO. Aceasta e o caracteristica a sângelui de tip O.

„Este ca și cum ai îndepărta vopseaua roșie de pe o mașină și lași la vedere stratul neutru de grund,” explică Withers. „Odată făcut acest lucru, sistemul imunitar nu mai percepe organul ca fiind străin.”

Totuși, rămân multe provocări înainte ca testele pe oameni vii să poată fi luate în considerare.

Rinichiul transplantat a început să prezinte din nou semne ale grupei sanguine A în a 3-a zi. Ceea ce a declanșat un răspuns imunitar. Însă reacția a fost mai puțin severă decât cea așteptată în mod normal, iar cercetătorii au observat indicii că organismul încerca să tolereze organul.