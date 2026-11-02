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O femeie a simțit că are un gust metalic în gură. A mers la medic și i s-a pus diagnostic ce i-a schimbat viața. Ce avea, de fapt

Un simptom cât se poate de banal s-a transformat într-o adevărată vestea dificilă pentru o femeie, după ce a ajuns la medic și a aflat ce are. 

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Luni, 02 Noiembrie 2026, 22:45 | Actualizat Luni, 02 Noiembrie 2026, 22:45
Descoperă ce diagnostic a primit femeia | Profimedia
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O femeie a început să simtă într-o zi faptul că are un gust metalic în gură și a mers la medic, dar diagnosticul primit i-a schimbat viața. Descoperă în rândurile de mai jos ce avea pacienta, de fapt.

O femeie a simțit că are un gust metalic în gură și a mers la medic. Ce diagnostic i-a pus medicul

Aceasta este surprinzătoarea poveste de viațăa unei femei care a mers la spital pentru un control ORL, însă a ajuns să descopere, din pură întâmplare, faptul că are o boală extrem de gravă.

Carol Hughes a vrut să își testeze auzul, așa că a mers la un medic de specialitate pentru o audiogramă și pentru a discuta despre un posibil aparat auditiv. Totuși, în timpul discuției cu medicul, aceasta a menționat un simptom banal. I-a spus doctorului că are un gust metalic în gură. Când a auzit, doctorul de familie a bănuit imediat că este ceva grav. Carol a fost trimisă la endoscopie.

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„Carol fusese întotdeauna foarte sănătoasă și nu existau semne că ceva ar fi fost grav în neregulă, dar când au venit rezultatele, doctorul a spus că a găsit ceva urât”, a povestit bărbatul femeii.

Nu mică a fost uimirea femeii atunci când numeroasele analize au scos la iveală faptul că pacienta avea cancer esofagian în fază terminală. Era anul 2024, iar Neil a renunțat la locul de muncă de manager senior de licitații pentru una dintre cele mai mari organizații multinaționale din Europa pentru a o îngriji. După o asemenea veste și înțelegând gravitatea, cuplul a decis să facă niște ultime călătorii înainte ca ea să se îmbolnăvească prea tare pentru a călători.

„A venit pe neașteptate. Era incredibil de sănătoasă”, a spus soțul doamnei, Neil, care locuiește în Essex, potrivit celor de la mirror.co.uk.

Cei doi soți au vizitat Nisa, Berlin, Praga, Viena și Monaco. Au profitat din plin de călătoria lor, apoi soarta a fost crudă și femeia s-a stins la vârsta de 71 de ani. Totuși, i-a lăsat soțului său misiunea de a continua un bloc de călătorii numit „Do Not Go Gently Travel” (n.r. Călătorii aventuroase pentru călătorii vârstnici). Bărbatul se concentrează în prezent pe explorarea lui și documentarea experiențelor sale.

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