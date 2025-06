O mamă și-a lăsat copilul cu bona, dar când a urmărit-o atent pe bonă nu i-a venit să creadă ce făcea aceasta cu bebelușul

O mamă și-a lăsat copilul cu bona, dar când a urmărit-o mai atent a realizat ce făcea aceasta, atunci când rămânea singură cu cel mic. Și-a spus povestea și reacțiile internauților nu au întârziat să apară.

Ritmul agitat al vieții de zi cu zi le determină pe femie să recurgă tot mai des la serviciile unei bone. La fel a făcut și mama unui copil în vârstă de șapte luni, însă totul s-a transformat într-o situație complet neașteptată atunci când a descoperit ce făcea bona, atunci când rămânea singură cu cel mic.

Nu puțini au fost cei care au criticat-o pe îngrijitoare pentru îndrăzneala avută, iar povestea a ajuns pe internet și a făcut rapid înconjurul lumii.

O femeie a decis să angajeze o bonă pentru a avea cu cine să își lase copilul în vârstă de șapte luni în anumite zile din săptămână. După numeroase încercări, doamna cu pricina a fost mai mult decât încântată atunci când a descoperit pe ceva pentru copilul ei. Lucrurile păreau să meargă de minune până când, într-o zi, ceva complet neașteptat a ieșit la iveală. Nu i-a venit să creadă atunci când a descoperit ce făcea bona, atunci când rămânea singură cu cel mic. Bulversată, mama și-a luat inima în dinți și și-a spus povestea pe Mumsnet, iar povestea a fost preluată de cei de la mirror.co.uk.

„Caut sfaturi de la alte mame, deoarece sunt foarte bulversată și nu sunt sigură cum să gestionez această situație. Am un bebeluș în vârstă de șapte luni și recent am angajat o bonă să mă ajute câteva zile pe săptămână, să stea cu cel mic. Este caldă, are suflet bun și pare să se bucure cu adevărat de compania bebelușului meu, dar are o experiență foarte limitată cu copiii sub 1 an și începe să se vadă.

Are dificultăți cu îngrijirea de bază. De exemplu, recent mi-am scos bebelușul la soare fără pălărie, iar când fiica mea s-a încălzit și a fost agitată mi-a spus că ar putea fi alergică la soare.

De asemenea, mă îngrijorează cât de încrezătoare este când vine vorba despre hrănirea și etapele bebelușului de dezvoltare, am senzația că ea pur și simplu doar are impresia că știe, dar adevărul e altul. Dar ceea ce mă deranjează cel mai mult este că se referă la ea ca fiind mami, în raporul cu bebelușul meu, chiar am auzit-o de mai multe ori spunând lucruri de genul mami e aici sau vino la mami, atunci când vorbește cu copilul. Acest lucru mă face să mă simt extrem de inconfortabil. Am încercat inițial să ignor, dar sincer nu prea pot trece cu vederea. Mă gândesc dacă ar trebui să am o discuție serioasă cu bona”, a scris femeia, încercând să ceară sfaturile internauților.

Nu puțini au fost cei care au considerat că bona are o atitudine deloc profesionistă și că în mod sigur s-a purtat inacceptabil. Mulți au sfătuit-o pe mamă să împună niște limite clare sau să renunțe la serviciile tinerei.