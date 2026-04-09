O patiserie a publicat o poză cu tortul în formă de miel, propus pentru Paște. Urmăritorii au făcut spectacol în comentarii

O patiserie a publicat o imagine cu un tort în formă de miel și urmăritorii au făcut spectacol în comentarii. Cum arăta desertul desprins parcă dintr-un film de groază.

O patiserie a reușit să devină virală după ce a publicat oferta de tort în formă de miel, propusă pentru Paște. Urmăritorii au făcut spectacol în comentarii atunci când au văzut desertul desprins parcă dintr-un film horror. Descoperă în rândurile de mai jos cum arăta tortul respectiv, dar și acum au reacționat oamenii atunci când au văzut totul.

O patiserie a devenit virală cu oferta de tort în formă de miel, propusă pentru Paște. Urmăritorii au făcut spectacol în comentarii când au văzut desertul horror

O patiserie a reușit să facă senzație și să devină virală la scurt timp după ce a publicat o imagine cu un tort în formă de miel, ca ofertă de deserturi potrivite pentru Paște. În scurt timp, imaginea desprinsă parcă dintr-un film de groază a devenit virală și a stârnit un adevărat spectacol de glume și replici amuzante în secțiunea de comentarii.

Totul s-a întâmplat atunci când o patiserie din Michigan (Statele Unite ale Americii) a publicat pe pagina oficială de Facebook o imagine cu un tort în formă de miel, desert propus pentru Paște. Tortul cu pricina era în mod intenționat făcut, cu ajutorul inteligenței artificiale, să arate respingător, căci totul s-a dorit a fi o farsă cu ocazia Zilei Păcălelilor.

Astfel, la scurt timp după ce a publicat tortul în formă de miel, desprins parcă din filmele horror, patiseria cu pricina s-a ales cu un val uriaș de reacții și comentarii. Internauții au făcut show de comedie în mesajele transmise și ceea ce se voia a fi o simplă farsă nevinovată s-a transformat într-o senzație a internetului, au informat cei de la cbsnews.com.

„Chiar arată de parcă a preluat toate păcatele omenirii”, „Ce dinți are”, „Faceți torture și pentru nuntă?”, „Ați consumat ceva înainte să faceți tortul?”, „Unde e cuțitul, să îi curmăm suferința…”, „Doamne, cât de ciudat e! Îmi trebuie 5 bucăți”, „Am crezut că dacă îmi pun ochelarii la ochi o să fie mai bine, dar nu e”, „Parcă e animal împăiat”, „L-ați cules de pe șosea, după resuscitare?”, „Nu l-ai copt, l-ai invocat!”, „Ce s-a întâmplat aici?!”, „Pot comanda unul care nu a fost totuși lovit de autobuz?!”, iată doar o parte din sutele de comentarii amuzante transmise de internauți.

Ulterior, patiseria a lansat chiar și tricouri cu „noua mascotă” de Paște și nu puțini au fost cei care s-au înghesuit să comande. Tot mulți au fost și cei care au dorit să comande tortul cu miel horror, spre marea uimire a celor de la patiserie.

De asemenea, după farsă, patiseria a publicat și oferta cu tortul în formă de miel, cel real:

