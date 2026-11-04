O româncă a cules sare direct de pe stânci, în vacanța din Grecia. Gestul care i-ar putea aduce probleme cu legea? | VIDEO

O româncă s-a filmat în timp ce culegea sarea direct de pe stâncile din Grecia. Iată ce spune legislația în vigoare despre acest lucru.

O turistă româncă din Grecia a descoperit o stâncă plină cu sare și a adunat mai multe bucăți într-un bol. Cristina a luat sarea direct de pe o stâncă de pe insula Elafonisos, în zona protejată Natura 2000.

O româncă a adunat sarea de pe o stâncă din Grecia

Insula Elafonisos este cunoscută pentru plajele cu nisip foarte fin, alb, și pentru apa turcoaz, dar are și câteva locuri care atrag atenția turiștilor. Unul dintre acestea este și zona Alatsospilies, lângă Aglyftis, unde se găsesc stânci cu sare naturală.

O turistă româncă a cules mai multe bucăți de sare direct de pe stâncă și a reușit să le desprindă cu mâna, fără să folosească alte ustensile. Cristina a pus într-un bol mai multe bucăți mari de sare și a fost curioasă dacă poate fi folosită la gătit.

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Ulterior, românca a luat în calcul dacă este legal să culeagă sare de pe stânci sau dacă va fi sancționată pentru acest lucru, având în vedere că insula Elafonisos este inclusă în rețeaua europeană Natura 2000.

Ce spune legea din Grecia

Legea nr. 3937/2011 privind conservarea biodiversității se referă la conservarea biodiversității și protejarea mediului natural, și printre altele, reglementează și protejarea ariilor Natura 2000.

Există două articole de lege care protejează ariile naturale de pe insulă: Articolul 5 care stabilește categoriile de arii naturale protejate, inclusiv protecția anumitor formațiuni naturale, precum stâncile, și Articolul 9 care reglementează protecția zonelor Natura 2000 și stabilește restricții pentru activitățile care pot afecta ecosistemele.

Turiștii trebuie să știe că insula și zona Neapoli fac parte din rețeaua Natura 2000, sub codul GR2540002, așa cum chiar reprezentanții primăriei au confirmat.

S-au aplicat și sancțiuni

Au existat și situații în care au fost aplicate amenzi pentru încălcarea legislației de mediu pe insulă. În 2021, o companie de producție TV a primit o amendă de 3.000 de euro pentru circulația vehiculelor pe dune protejate.

Acest lucru nu înseamnă, însă, că recoltarea de sare pe stânci poate fi sancționată doar pentru că se află în rețeaua Natura 2000. Există mai multe aspecte care sunt luate în calcul, cum ar fi dacă zona este supusă unei interdicții de colectare a materialelor naturale.