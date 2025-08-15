O româncă a povestit tot „coșmarul” trăit în timp ce se afla în avion cu români plecați în Spania. Prin ce a trecut

Antena Căutare
O româncă a dezvăluit prin ce situație complet neașteptată a trecut în timp ce se afla în avion cu români plecați în Spania. Mesajul ei a devenit viral.

Publicat: Vineri, 15 August 2025, 16:20
Descoperă ce a putut să trăiască femeia aflată în avion cu români stabiliți în Spania | sursa foto: Profimedia

O româncă a decis să dezvăluie, prin intermediul unui clip video publicat pe pagina sa de Instagram, prin ce experiență complet neașteptată a trecut în timpul unei călătorii cu avionul, în care se aflau români plecați în Spania.

Mesajul acid al femeii a devenit virală și a stârnit numeroase reacții în mediul online. Nu puțini au fost cei care i-au dat dreptate.

O tânără pe nume Ramona a decis să facă o călătorie cu avionul, însă ceea ce trebuia să fie o experiență cât se poate de banală s-a transformat într-un adevărat coșmar, totul din cauza românilor aflați la bordul aeronavei. Descoperă în rândurile de mai jos confesiunea femeii:

Citește și: Ce a putut să găsească o româncă într-o cameră de hotel din Italia. A plătit 450 de lei pe noapte pentru „un coșmar”

„Nu există nimic mai urât pe lumea aceasta decât să mergi într-un avion plin cu români care se întorc acasă, adică în Spania, pentru că ei își iau țara înapoi doar atunci când vor ei. În rest, e mai bine cu Spania. De ce spun asta? Păi, hai să facem un pachețel frumos și le luăm pe rând. Mereu va exista o familie cu cel puțin un copil care pare posedat. Dacă e bine, țipă de bucurie. Dacă e rău, urlă de zici că l-a văzut pe diavol și l-a tras de păr. Își bat părinții, îi înjură, fac toate alea și părinții nu le zic nimic, pentru că-nu-i așa?-copilul trebuie să fie liber să se exprime. Reprezentantul „oficial” al familiei este întotdeauna gălăgios, el trebuie să-și facă simțită prezența și își va găsi întotdeauna un partener de conversație. Vor vorbi amândoi foarte tare, vor avea glume de-alea de unchi la masa de Crăciun, după ce s-au băut prea multe pahare, și vor încheia întotdeauna totul cu un râs gros. După râsul ăsta vine tusea, că și fumează oamenii. Doamnele, în schimb, vor fi întotdeauna tăcute așa, elegănțele și vor vorbi întotdeauna cu copiii în limba spaniolă și copiii la fel. Claro. Am uitat să menționez un aspect foarte important.

Masculii vor consuma întotdeauna bere, vor avea grijă să miroasă a borhot în permanență. Faptul că își cumpără un sandvișel de proastă condiție la un preț foarte mari și pe lângă asta mai dau și beri talpă, una după alta, le dă un sentiment de superioritate. În momentul în care mușcă din sandviș te privesc cu aerul ăla: ‘Am dat 60 de lei pe un sandviș, tu cât ai dat?’. Imediat ce și-au urcat trupșoarele în avion, se așază și se descalță. Apoi încep să se plângă de aerul condiționat: ‘Doamnă, opriți aerul ăsta condiționat, că ne trage curentul’. Și au mereu multe pungi la îndemână, pe care le foșnesc întruna. Că – vezi Doamne – n-au loc acolo: ‘Așa fac ăștia scaunele, dau o căruță de bani și nu ai loc să stai’ ”, a dezvăluit românca, potrivit celor de la click.ro.

Așa cum era de așteptat, mesajul nu a trecut cu vederea, ci a devenit viral și a stârnit un val uriaș de reacții printre internauți. Nu puțini au fost cei care au dat dreptate femeii.

