OpenAI lansează GPT-5. Ce îmbunătățiri aduce noul chatbot AI

OpenAI lansează GPT-5, cea mai nouă versiune a modelului AI care se află la baza chatbot-ului celebru ChatGPT.

OpenAI, compania care a creat ChatGPT, lansează acum GPT-5, cea mai recentă versiune a modelului AI.

Potrivit CEO-ul Sam Altman, acest model ar fi capabil să ofere expertiză la nivel de doctorat, scrie BBC News.

GPT-5 e prezentat drept „mai inteligent, rapid și folositor” decât modelele precedente.

În plus, Altman susține că va fi disponibil gratuit pentru toți utilizatorii ChatGPT.

OpenAI lansează GPT-5

”A avea ceva precum GPT-5 ar fi fost aproape de neimaginat în orice alt moment din istoria umană”, a spus Altman înainte de lansare.

OpenAI lansează GPT-5 în contextul în care există o competiție acerbă între companiile tech pentru a avea cel mai avansat chatbot AI.

Elon Musk a făcut recent afirmații similare despre propriul său chatbot AI, Grok. Acesta a fost integrat recent în X (fostul Twitter).

În timpul lansării celei mai recente versiuni a Grok, Musk a spus că acesta este „mai bun decât nivelul de doctorat în orice” și l-a numit „cel mai inteligent AI din lume”.

Acum, și Altman susține că GPT-5 poate oferi răspunsuri la nivel de doctorat. În plus, Altman a spus că noul model OpenAI ar avea mai puține „halucinații”. Acesta e fenomenul prin care modelele lingvistice mari inventează răspunsuri.

OpenAI lansează GPT-5 și îl promovează și către programatori ca pe un asistent eficient. Nu e prima companie care să apeleze la această direcție. Anthropic, cu Claude Code, vizează aceeași piață.

GPT-5 e disponibil gratuit pentru toți utilizatorii ChatGPT

OpenAI a subliniat capacitatea GPT-5 de a crea software complet. Și de a avea abilități logice mai bune. Răspunsurile oferite ar arată procesul și logica aflate la bază.

Compania susține că modelul a fost antrenat să fie mai sincer, să ofere utilizatorilor răspunsuri mai precise și afirmă că, în general, „se simte” mai uman.

Potrivit lui Altman, modelul este „semnificativ mai bun” decât predecesorii săi.

„GPT-3 mi s-a părut un pic ca și cum ai vorbi cu un elev de liceu. GPT-4 era ca și cum ai vorbi cu un student la facultate”, a spus Altman. „GPT-5 este pentru prima dată când chiar simți că vorbești cu un expert în orice domeniu. Ca un expert la nivel de doctorat.”

Dar nu toți experții sunt convinși de această prezentare oferită de OpenAI.

Pentru prof. Carissa Véliz, de la Institute for Ethics in AI, lansarea GPT-5 ar putea să nu fie la fel de semnificativă precum sugerează marketingul.

„Aceste sisteme, oricât de impresionante ar fi, nu au reușit să fie cu adevărat profitabile”, a declarat prof. Carissa Véliz, de la Institute for Ethics in AI. A menționat și că acestea pot doar să imite, și nu să reproducă cu adevărat, abilitățile de raționament uman.

„Există o teamă că trebuie să menținem atenția, altfel bula s-ar putea sparge, și s-ar putea ca totul să fie, în mare parte, marketing,” a continuat experta.