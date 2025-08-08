Antena Căutare
Home News Inedit OpenAI lansează GPT-5. Ce îmbunătățiri aduce noul chatbot AI

OpenAI lansează GPT-5. Ce îmbunătățiri aduce noul chatbot AI

OpenAI lansează GPT-5, cea mai nouă versiune a modelului AI care se află la baza chatbot-ului celebru ChatGPT.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 08 August 2025, 16:01 | Actualizat Vineri, 08 August 2025, 16:03
OpenAI oferă GPT-5 gratuit pentru toți utilizatorii | Shutterstock

OpenAI, compania care a creat ChatGPT, lansează acum GPT-5, cea mai recentă versiune a modelului AI.

Potrivit CEO-ul Sam Altman, acest model ar fi capabil să ofere expertiză la nivel de doctorat, scrie BBC News.

GPT-5 e prezentat drept „mai inteligent, rapid și folositor” decât modelele precedente.

În plus, Altman susține că va fi disponibil gratuit pentru toți utilizatorii ChatGPT.

Articolul continuă după reclamă

OpenAI lansează GPT-5

”A avea ceva precum GPT-5 ar fi fost aproape de neimaginat în orice alt moment din istoria umană”, a spus Altman înainte de lansare.

OpenAI lansează GPT-5 în contextul în care există o competiție acerbă între companiile tech pentru a avea cel mai avansat chatbot AI.

Elon Musk a făcut recent afirmații similare despre propriul său chatbot AI, Grok. Acesta a fost integrat recent în X (fostul Twitter).

Citește și: Ce efect are ChatGPT asupra creierului. Cei mai mulți utilizatori nu știu la ce risc se expun când îl folosesc

În timpul lansării celei mai recente versiuni a Grok, Musk a spus că acesta este „mai bun decât nivelul de doctorat în orice” și l-a numit „cel mai inteligent AI din lume”.

Acum, și Altman susține că GPT-5 poate oferi răspunsuri la nivel de doctorat. În plus, Altman a spus că noul model OpenAI ar avea mai puține „halucinații”. Acesta e fenomenul prin care modelele lingvistice mari inventează răspunsuri.

OpenAI lansează GPT-5 și îl promovează și către programatori ca pe un asistent eficient. Nu e prima companie care să apeleze la această direcție. Anthropic, cu Claude Code, vizează aceeași piață.

GPT-5 e disponibil gratuit pentru toți utilizatorii ChatGPT

OpenAI a subliniat capacitatea GPT-5 de a crea software complet. Și de a avea abilități logice mai bune. Răspunsurile oferite ar arată procesul și logica aflate la bază.

Compania susține că modelul a fost antrenat să fie mai sincer, să ofere utilizatorilor răspunsuri mai precise și afirmă că, în general, „se simte” mai uman.

Citește și: OpenAI lansează noi modele AI gratuite. Ce poți face cu ele

Potrivit lui Altman, modelul este „semnificativ mai bun” decât predecesorii săi.

„GPT-3 mi s-a părut un pic ca și cum ai vorbi cu un elev de liceu. GPT-4 era ca și cum ai vorbi cu un student la facultate”, a spus Altman. „GPT-5 este pentru prima dată când chiar simți că vorbești cu un expert în orice domeniu. Ca un expert la nivel de doctorat.”

Dar nu toți experții sunt convinși de această prezentare oferită de OpenAI.

Pentru prof. Carissa Véliz, de la Institute for Ethics in AI, lansarea GPT-5 ar putea să nu fie la fel de semnificativă precum sugerează marketingul.

„Aceste sisteme, oricât de impresionante ar fi, nu au reușit să fie cu adevărat profitabile”, a declarat prof. Carissa Véliz, de la Institute for Ethics in AI. A menționat și că acestea pot doar să imite, și nu să reproducă cu adevărat, abilitățile de raționament uman.

„Există o teamă că trebuie să menținem atenția, altfel bula s-ar putea sparge, și s-ar putea ca totul să fie, în mare parte, marketing,” a continuat experta.

A dat în judecată compania la care era angajată, după 20 de ani în care a fost plătită, deși nu făcea nimic. De la ce a ... Luna Sturionului 2025. Ce fenomen inedit va avea loc în același timp cu Luna Plină...
Înapoi la Homepage
AS.ro Ce s-a putut întâmpla între Ilie Năstase şi soţia lui, Ioana, după ce aceasta a depus actele pentru divorţ! Ce s-a putut întâmpla între Ilie Năstase şi soţia lui, Ioana, după ce aceasta a depus actele pentru divorţ!
Observatornews.ro Politolog, despre negocierile SUA-Rusia: Trump ar putea fi nevoit să folosească bomba nucleară comercială Politolog, despre negocierile SUA-Rusia: Trump ar putea fi nevoit să folosească bomba nucleară comercială

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Liviu Vârciu, într-o comedie românească de neratat! "Zăpadă, Ceai și Dragoste 2: Cu puțin noroc" e acum în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Liviu Vârciu, într-o comedie românească de neratat! "Zăpadă, Ceai și Dragoste 2: Cu puțin noroc" e acum în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Insula Iubirii | Cel mai fierbinte show al verii se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Trucuri de frumusețe cu Marian, Speak și Ristei la “Fiertzi
Trucuri de frumusețe cu Marian, Speak și Ristei la “Fiertzi Duminica, 03.08.2025, 20:00
Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 7 august 2025. Ispita Narcis, deghizat în sunetist, a luat prin surprindere cuplurile! Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 7 august 2025. Ispita Narcis, deghizat în sunetist, a luat prin surprindere cuplurile! Joi, 07.08.2025, 18:34 Insula iubirii Sezonul 9, 6 august 2025. S-a aprins flacăra la vila băieților! Andrei Lemnaru: Gongul nu poate fi pentru mine! Insula iubirii Sezonul 9, 6 august 2025. S-a aprins flacăra la vila băieților! Andrei Lemnaru: Gongul nu poate fi pentru mine! Miercuri, 06.08.2025, 23:54 Insula iubirii Sezonul 9, 6 august 2025. Primele atingeri între Maria Avram și ispita Cătălin: I-am dat voie! M-am simțit protejată! Insula iubirii Sezonul 9, 6 august 2025. Primele atingeri între Maria Avram și ispita Cătălin: I-am dat voie! M-am simțit protejată! Miercuri, 06.08.2025, 23:20
Mai multe
Citește și
Fenomene astronomice spectaculoase din august 2025. Când le poți admira pe cer
Fenomene astronomice spectaculoase din august 2025. Când le poți admira pe cer
Cafeaua te deshidratează sau nu? Ce spun specialiștii despre consumul de cafea
Cafeaua te deshidratează sau nu? Ce spun specialiștii despre consumul de cafea Catine.ro
Schimbarea Instagram care a înfuriat utilizatorii. Ce poți face pe aplicație de acum
Schimbarea Instagram care a înfuriat utilizatorii. Ce poți face pe aplicație de acum
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Județul în care numărul de concedii medicale a scăzut spectaculos cu 70% în primele șase luni ale anului comparativ cu 2024: „Medicii sunt speriați”
Județul în care numărul de concedii medicale a scăzut spectaculos cu 70% în primele șase luni ale anului... Libertatea.ro
Măsurile disperate ale antreprenorilor: renunță la firme, se angajează, deschid firme în alte țări sau se orientează spre off-shore-uri
Măsurile disperate ale antreprenorilor: renunță la firme, se angajează, deschid firme în alte țări sau se... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Delia, fosta soție a lui Lino Golden, dezvăluiri despre noua ei relație, la câteva luni de la divorț: „A fost o conexiune, ceva ce nu am mai simțit până acum...”
Delia, fosta soție a lui Lino Golden, dezvăluiri despre noua ei relație, la câteva luni de la divorț: „A fost... Elle
Criminalul din Arad care și-a târât iubita cu mașina cu viteza de 100 km/h și a ucis-o a făcut primele declarații! A izbucnit în lacrimi și regretă amarnic: ”Nu am gândit”
Criminalul din Arad care și-a târât iubita cu mașina cu viteza de 100 km/h și a ucis-o a făcut primele... Spynews.ro
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia spirituală ascunsă a acestei culori – GALERIE FOTO
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia... BZI
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Mazăre cu baby morcovi și carne de porc, pentru un prânz delicios
Mazăre cu baby morcovi și carne de porc, pentru un prânz delicios HelloTaste.ro
Ilie Bolojan amână decizia prin care Traian Băsescu primește vilă de protocol. Surse: Vrea să discute personal cu fostul președinte
Ilie Bolojan amână decizia prin care Traian Băsescu primește vilă de protocol. Surse: Vrea să discute personal... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din august 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din august 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 9 august 2025. Gemenii își iau o vacanță prelungită. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 9 august 2025. Gemenii își iau o vacanță prelungită. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Pe ultimul drum spre „U.M Ghencea III”: „...tot cu militari, ca și Ceaușescu”
Pe ultimul drum spre „U.M Ghencea III”: „...tot cu militari, ca și Ceaușescu” Jurnalul
Un erou uitat: Ilie Popa, veteran al celui de-al Doilea Război Mondial, înmormântat în tăcere, fără onoruri și fără recunoștință
Un erou uitat: Ilie Popa, veteran al celui de-al Doilea Război Mondial, înmormântat în tăcere, fără onoruri... Kudika
Ce este Portalul Leului 888. Ce să faci în cea mai puternică zi din an pentru îndeplinirea tuturor dorințelor
Ce este Portalul Leului 888. Ce să faci în cea mai puternică zi din an pentru îndeplinirea tuturor dorințelor Playtech
Gestul făcut de Emil Constantinescu la Cotroceni lângă sicriul lui Ion Iliescu
Gestul făcut de Emil Constantinescu la Cotroceni lângă sicriul lui Ion Iliescu Redactia.ro
Politolog, despre negocierile SUA-Rusia: Trump ar putea fi nevoit să folosească bomba nucleară comercială
Politolog, despre negocierile SUA-Rusia: Trump ar putea fi nevoit să folosească bomba nucleară comercială Observator
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D MediCOOL
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios HelloTaste
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze... ProSport
Un turist a comandat „meniul zilei” la 30 de lei, într-o autoservire din Eforie Nord. Ce a primit, de fapt
Un turist a comandat „meniul zilei” la 30 de lei, într-o autoservire din Eforie Nord. Ce a primit, de fapt Gandul
Meteorologii Accuweather, avertisment pentru bucureșteni: Nu ieșiți din case în aceste 3 zile
Meteorologii Accuweather, avertisment pentru bucureșteni: Nu ieșiți din case în aceste 3 zile CanCan
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor DeParinti
Louis Tomlinson și Zara McDermott și-au oficializat relația. Diva a postat o imagine adorabilă pe Instagram
Louis Tomlinson și Zara McDermott și-au oficializat relația. Diva a postat o imagine adorabilă pe Instagram ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Clafoutis cu caise. Un desert rustic, simplu și ușor de preparat
Clafoutis cu caise. Un desert rustic, simplu și ușor de preparat Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x