Ce ar fi cauzat pana de Internet globală. Amazon a dezvăluit problema reală

Amazon ar fi dezvăluit ce ar fi cauzat pana de Internet globală, care a provenit din sistemul Amazon Web Services.

Pana de Internet globală a provenit de la Amazon Web Services, o platformă care oferă servicii pentru diferite platforme și site-uri, precum Snapchat, Duolingo și aplicații bancare.

Potrivit angajaților Amazon, nici ei nu au știut inițial ce se întâmplă atunci când a avut loc pana de Internet, scrie Daily Mail.

Alții au susținut că problema a fost cauzată de teste legate de un mecanism de oprire automată (kill switch). Dar aceasta ar putea fi doar o teorie a conspirației.

Pana de Internet a dus la probleme pe rețelele de socializare, dar și pentru platformele financiare, livrarea de alimente și altele.

Articolul continuă după reclamă

Ce ar fi cauzat pana de Internet globală

„Nu au nicio informație pentru noi. Eu cred în mecanismul de oprire automată. Doar încearcă să-l testeze. Și funcționează,” a declarat un angajat Amazon într-un video publicat pe TikTok la doar 3 ore după ce a început pana de Internet globală.

Citește și: Întrebarea care blochează ChatGPT. De ce nu poate răspunde corect la sarcina simplă

De obicei, atunci când sistemele Amazon se blochează, angajaților li se oferă concediu voluntar pentru a merge acasă. Un angajat a sugerat că lipsa de comunicare s-ar putea datora faptului că nici sistemele interne ale companiei nu erau funcționale.

Mecanismul menționat în video se referă probabil la o teorie a conspirației care susține că AWS ar avea un mecanism secret pentru a opri intenționat infrastructura online, fie pentru control, fie pentru cenzură.

Totuși, Amazon a explicat că problema a fost una „operațională” care a afectat mai multe servicii. Reprezentanții companiei au declarat că „lucrează pe mai multe direcții paralele pentru a accelera recuperarea”.

AWS a investigat ratele de eroare ridicate și timpi de răspuns mai lenți în regiunea US-EAST-1. Acesta e cel mai vechi și mai mare centru de date al companiei. Toate serviciile au revenit la normal în câteva ore, potrivit Amazon.

Ce a dezvăluit Amazon despre pana de Internet

Amazon a spus că pana a fost legată de probleme cu sistemul de nume de domenii (DNS). Acesta transformă adresele web în adrese IP, identificatori numerici ai locațiilor din internet.

DownDetector, un site care urmărește întreruperile online, susține că a primit peste 11 milioane de raportări de la utilizatori privind probleme la peste 2.500 de companii.

Utilizatorii au raportat probleme cu aplicația Snapchat, jocurile video Roblox și Fortnite, platforma de tranzacționare Robinhood, aplicația McDonald’s, precum și cu Netflix, Disney+ și multe alte servicii.

Platforma de criptomonede Coinbase și aplicația de mesagerie Signal au anunțat, de asemenea, că întâmpină probleme legate de această pană.

Citește și: Google recunoaște că Internetul liber e acum „într-un declin accelerat”. Ce se întâmplă online

Serviciile proprii ale Amazon au fost și ele afectate. Utilizatorii camerelor Ring și ai boxelor inteligente Alexa au raportat că acestea nu funcționează. Alții au spus că nu pot accesa site-ul Amazon sau descărca cărți pe Kindle.

Mulți studenți nu au putut să-și trimită sau să-și acceseze temele, deoarece pana AWS a afectat Canvas, o platformă educațională folosită în SUA.

„În prezent, nu pot nota nicio temă online, iar studenții mei nu pot accesa materialele lor digitale,” a declarat luni Damien P. Williams, profesor de filosofie și știința datelor la Universitatea din Carolina de Nord.