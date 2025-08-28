Pantera neagră lovește din nou. Unde și-a făcut apariția recent și a cui ar fi de fapt

Antena Căutare
Pantera neagră care a făcut furori în online și-a făcut apariția din nou. Unde a fost văzută și ce au spus experții despre ea.

Publicat: Joi, 28 August 2025, 12:23 | Actualizat Joi, 28 August 2025, 13:32
Pantera neagră și-a făcut din nou apariția la 2 luni după ce s-a rătăcit în Bulgaria | profimediaimages.ro

Autoritățile din Bulgaria sunt din nou în alertă după ce pantera neagră, care a pus pe jar două țări, a fost văzută din nou lângă Tutrakan. Confirmarea a venit chiar din partea guvernatorului regional Iliyan Velikov după ce un cetățean a anunțat că a văzut animalul între satele Shumenci și Bogdantsi.

Descoperă în rândurile de mai jos ce spun experții despre prădătorul nocturn și cui i-ar aparține de fapt animalul care se plimbă între România și Bulgania de două luni.

Pantera neagră care a făcut furori în mediul online din România a revenit în centrul atenției după ce a fost văzută din nou la două luni de la dispariție.

Inițial, aceasta s-a rătăcit pe 20 iunie în Bulgaria, la 100 de kilometri de granița cu România, în zona Platoului Șumen. La doar șapte zile distanță, animalul a apărut la Ruse, iar pe 29 iunie, un vânător din țara noastră a anunțat la 112 că a văzut niște urme de panteră pe malul Dunării, la 50 de kilometri de București, în satul Puieni.

Ulterior, ea ar fi fost văzută în Teleorman de doi copii care au filmat în timpul nopții un animal ce semăna izbitor cu pantera dispărută. De atunci, prădătorul nu ar mai fi fost zărit, până acum 2 zile, când un cetățean din Bulgaria a raportat că l-ar fi văzut între satele Shumenci și Bogdantsi.

Oamenii legii au verificat imediat zona, dar nu au găsit nici urme, nici animalul care face slalom între cele două țări.

Potrivit novinite.com, sursă citată de Observator News, experții susțin că pantera neagră nu este o specie separată, ci probabil un leopard melanistic (un prădător nocturn evaziv care preferă habitatele stâncoase).

De asemenea, presa bulgară notează că animalul ar fi evadat din curtea lui Vladislav Kiprov, patronul celei mai mari companii de lifturi din țară. Omul de afaceri și-ar fi achiziționat două feline anul trecut din Peru pe care le-a botezat Monica și Bagheera.

Pantera neagră a făcut furori în mediul online din România

La scurt timp după ce a fost anunțată apariția neobișnuită a felinei la 100 de kilometri de granița cu România, în zona Platoului Șumen, Bulgaria, tot mai mulți români au început să facă glume pe seama întâmplării. Cele mai multe dintre acestea au ajuns virale prin intermediul platformei TikTok, însă au fost și câteva clipuri în care oamenii susțineau cu tărie că au văzut animalul pe malul Dunării, la 50 de kilometri de București.

Și brand-urile din țara noastră au dat curs glumelor cu pantera și au reușit să se promoveze cu ajutorul imaginii animalului, menționând că lumea n-ar trebui să mai caute prădătorul pentru că se află în vizită în magazinele lor.

