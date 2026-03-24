Planurile spațiale ale lui Elon Musk deja sunt criticate de experți. Ce vrea să trimită miliardarul în orbită și de ce e periculos

Experții deja critică planurile spațiale ale lui Elon Musk de a trimite noi dispozitive în orbita Pământului, de această dată cu inteligența artificială.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 24 Martie 2026, 15:32 | Actualizat Marti, 24 Martie 2026, 15:37
Astronomii boicotează deja planurile lui Elon Musk | Shutterstock

Astronomii protestează deja împotriva a 2-a noi propuneri, una dintre ele aparținând SpaceX, compania lui Elon Musk.

Prima propunere, a companiei Reflect Orbital, presupune o constelație de zeci de mii de oglinzi, menite să reflecte lumină spre centralele solare de pe Pământ, scrie Space.com.

Propunerea SpaceX vizează o constelația de 1 milion de centre de date în orbita Pământului.

Ambele proiecte au fost înscrise la Federal Communications Commission (FCC) din SUA, pentru aprobare.

Astronomii susțin că aceste 2 proiecte ar putea distruge cerul și ar afecta observațiile telescoapelor astronomice din întreaga lume, ceea ce ar îngreuna progresul științific.

„Acest lucru e complet inacceptabil,” a declarat Robert Massey, director adjunct executiv la Royal Astronomical Society (RAS). „Este, practic, distrugerea unei părți esențiale a patrimoniului umanității.”

RAS, cea mai veche societate astronomică din lume, s-a alăturat unui număr tot mai mare de instituții de cercetare care depun obiecții la FCC împotriva propunerilor venite din partea SpaceX și Reflect Orbital.

SpaceX și-a anunțat planurile de a lansa 1 milion de centre de date în spațiu în ianuarie. Fondatorul și CEO-ul companiei, Elon Musk, a declarat atunci pe platforma X că mutarea infrastructurii de calcul, extrem de consumatoare de energie, în spațiu e necesară pentru a valorifica pe deplin potențialul inteligenței artificiale.

Reflect Orbital, fondată de fostul intern SpaceX Ben Nowack, își propune să lanseze 50.000 de oglinzi orbitale, fiecare cu o lățime de aproximativ 55 de metri.

Dacă aceste planuri ar fi aprobate, cerul, așa cum a fost cunoscut de omenire până acum, s-ar schimba radical.

„Dacă ai avea o vedere directă asupra acestor dispozitive, ar fi de câteva ori mai luminoase decât luna plină,” a spus Massey. „Este o luminozitate extraordinară.”

Chiar și privite din unghi, oglinzile orbitale ar fi la fel de strălucitoare ca Venus, cel mai luminos obiect de pe cerul nopții după Lună.

„Imaginați-vă un flux de sateliți cu o asemenea intensitate traversând cerul,” a spus Massey. „Ar transforma complet modul în care vedem cerul.”

Deși centrele de date propuse de SpaceX sunt mai puțin strălucitoare, ar fi totuși vizibile cu ochiul liber. Din cauza dimensiunii acestor constelații planificate, ar exista în orice moment mii de puncte luminoase, comparabile cu stelele, traversând bolta cerească.

Massey estimează că cerul ar deveni de până la 3 ori mai luminos din cauza numărului mare de oglinzi reflectorizante ale Reflect Orbital. Această creștere a luminozității ar afecta întreaga planetă, inclusiv zonele izolate considerate în prezent sanctuare ale cerului întunecat, unde astronomii își construiesc instrumentele de observație.

European Southern Observatory (ESO), organizație internațională de cercetare astronomică ce operează unele dintre cele mai mari telescoape din lume, a depus, de asemenea, obiecții.

Astronomul ESO Olivier Hainaut a declarat că Very Large Telescope din Chile ar pierde până la 10% din pixeli în fiecare imagine dacă centrele de date orbitale ale SpaceX ar deveni realitate. Pentru anumite tipuri de observații, pierderea ar putea ajunge la 30%.

„Este o pierdere uriașă,” susține Hainaut. „Noi menținem pierderile tehnice sub 3%, iar pierderile cauzate de vreme sunt în jur de 10%.”

Creșterea generală a luminozității cerului ar însemna că astronomii ar trebui să tripleze timpul de expunere pentru a obține imagini.

„Nu am mai putea observa obiectele slabe,” a spus Hainaut. „Ar fi dezastruos.”

Fabio Falchi, cercetător în poluarea luminoasă la Istituto Superiore Enrico Fermi Mantova din Italia, a declarat că „singura opțiune pentru a salva cerul înstelat așa cum a fost timp de miliarde de ani e limitarea numărului total de sateliți pe orbită”.

El a adăugat că limita sigură a fost deja depășită și a cerut „o politică de tip linie roșie, similară cu cea aplicată altor poluanți”.

Astrofiziciana Noelia Noel de la University of Surrey a spus că cele 2 propuneri „marchează un moment critic în modul în care gestionăm prezența umanității în spațiu”.

„Deși inovațiile în tehnologia sateliților aduc beneficii clare societății, extinderea la sute de mii sau chiar milioane de obiecte luminoase sau iluminarea deliberată a Pământului din orbită riscă să modifice fundamental cerul nopții,” a spus experta. „Acest lucru ar avea consecințe profunde nu doar pentru astronomie, ci și pentru ecosisteme, patrimoniul nostru cultural și relația noastră colectivă cu cosmosul.”

Unii experți se tem că FCC ar putea favoriza aceste propuneri, deoarece accelerează evaluarea lor fără a solicita companiilor să realizeze studii de impact asupra mediului, a declarat anterior astronomul și consultantul în protejarea cerului întunecat John Barentine.

