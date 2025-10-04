Poveste de iubire ca în filme! Femeia care merge cu metroul la aceeași stație pentru a auzi vocea soțului ei care a murit în 2007

Antena Căutare
Poveste de iubire dintre Margaret McCollum și soțul ei este una unică, una care a făcut înconjurul lumii datorită sensibilității lor.

Publicat: Sambata, 04 Octombrie 2025, 07:00
Margaret a ales să transforme unul dintre cele mai banale colțuri ale Londrei într-un altar al memoriei și al dragostei care încă dăinuie dincolo de moarte. | Instagram

Atunci când iubirea este atât de puternică între două persoane, ea trece dincolo de granițele timpului. Așa este și în cazul lui Margaret McCollum și a soțului ei, Oswald Laurence.

Femeia, de meserie doctor, și-a pierdut marea iubire, pe soțul ei Oswald, în 2007. Chiar dacă durerea ei a fost imensă, ea nu a uitat să valorifice, să respecte și să onoreze mereu, cu fiecare ocazie, dragostea pe care cei doi și-au purtat-o o viață întreagă.

Povestea de dragoste de la metrou, din Londra

În fiecare zi, Margaret îi aduce un omagiu soțului ei, Oswald, mergând cu metroul până la stația Embankment pentru a-i auzi vocea făcând anunțul pe care mii de călători îl aud zilnic - "Atenție la spațiul dintre tren și platformă" (Mind the gap).

Oswald Laurence a fost "vocea" acestei stații de metrou toată viața lui, iar cei de la Underground în Londra au decis să păstreze anunțul chiar și după ce băbatul s-a stins din viață.

Astăzi, între Margaret și Oswald, legătura ce transcede moartea, pare să fi găsit o punte misterioasă între viață și amintire — un ecou ce răsună într-un tunel subteran și devine, totodată, un semn că prezența lui dăinuie și astăzi.

Oswald Laurence nu a fost un star de cinema sau televizune de primă mână, dar își croise drumul într-o activitate de creație care avea să rămână în memoria colectivă. În anii ’60, el a fost selectat de autoritățile londoneze pentru a înregistra anunțul “Mind the gap” folosit pe sistemul de metrou. Cu o voce calmă, sobră, care să avertizeze pasagerii să fie atenți la spațiul dintre tren și platformă, Oswald și-a înregistrat vocea și a devenit o legendă.

Margaret a fost cea care i-a fost alături toată viața lui, sprijinindu-l în toate proiectele sale. Tocmai de aceea, chiar și astăzi la 18 ani de când el s-a stins din viață, lui Margaret îi este în continuare greu să treacă peste pierderea lui.

Dorindu-și mereu să îi simtă prezența, Margaret merge adesea până la stația Embankment pentru a-i auzi vocea, lucru ce o liniștește și o ajută să își mai stingă dorul.

Când Oswald a murit în 2007, pentru Margaret, nu doar viața domestică s-a golit de prezența lui, ci și viața cotidiană a Londrei părea să își piardă conturul.

De câte ori ajunge la stația Embankment, Margaret coboră pe peron, se așeză în așteptarea trenului și lăsa cuvintele “Mind the gap” să o cuprindă. În acel moment, pentru câteva secunde, vocea lui îi schimbă realitate. Pentru ea, nu era doar un anunț banal, ci o chemare la prezență, ca și cum el ar fi încă acolo lângă ea.

Dar, în 2012, au venit schimbările: sistemul de anunțuri fusese actualizat, iar vocea lui Oswald a fost înlocuită. Margaret, șocată și cu lacrimi în glas, s-a întrebat ce s-a întâmplat. Paznicii de pe peron i-au confirmat că noul sistem voice-over preluase locul vechiului – în esență, glasul lui dispăruse din rețea.

Margaret a contactat Transport for London, autoritatea care gestionează rețeaua de metrou, și a explicat situația: voia ca vocea pe care o asociează iubirii lor să se audă din nou în stația de metrou.

Surprinzător, autoritățile au răspuns cu empatie și promptitudine și la doar două săptămâni, au reprodus înregistrarea originală pe CD și au reinstalat glasul lui Oswald Laurence în anunțul de la stația Embankment.

“Îmi place că el e acolo, că pot să merg și să îl ascult. Asta îl aduce foarte aproape de mine”, a declarat Margaret.

La ani distanță după pierderea lui, Margaret încă se bucură ca în prima zi să îi audă vocea regretatului său soț făcând anunțul la stația de metrou Embankment. Margaret a ales să transforme unul dintre cele mai banale colțuri ale Londrei într-un altar al amintirii pentru dragostea lor care dăinuie și azi.

