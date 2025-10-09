Premiul Nobel pentru Chimie în 2025 a fost câștigat cu „materialele Harry Potter”. Ce au descoperit cercetătorii

Premiul Nobel pentru Chimie în 2025 a fost câștigat de Susumu Kitagawa, Richard Robson și Omar Yaghi, care au descoperit „materiale Harry Potter”.

3 cercetători au câștigat Premiul Nobel pentru Chimie în 2025 cu ajutorul „materialelor Harry Potter", ce au caracteristici inedite.

Susumu Kitagawa, de la Universitatea Kyoto, Richard Robson, de la Universitatea din Melbourne, și Omar Yaghi, de la Universitatea din California, au câștigat premiul prestigios „pentru dezvoltarea structurilor metal-organice”, scrie Live Science.

Aceste structuri includ noi tipuri de materiale ce pot stoca o cantitate mare de gaz într-un volum mic, „ca geanta lui Hermione în Harry Potter”, a declarat Heiner Linke, din cadrul Comitetului Nobel pentru Chimie.

În seria Harry Potter, personajul Hermione Granger are o geanta magică în care poate căra mult mai multe obiecte decât ar fi posibil.

Premiul Nobel pentru Chimie în 2025 a fost câștigat cu „materialele Harry Potter”

Spre deosebire de geanta lui Hermione, noua arhitectură moleculară dezvoltată de laureații Nobel nu încalcă legile fizicii. Dar funcționează într-un mod asemănător, care poate schimba numeroase industrii, motiv pentru care cei 3 au primit Premiul Nobel pentru Chimie în 2025.

Structurile metal-organice sunt formate din ioni de metal legați între ei prin molecule organice lungi. Acești ioni și molecule sunt aranjați astfel încât formează cristale cu mai multe cavități mari. Acestea pot fi folosite pentru a capta și stoca diverse substanțe.

Academia Regală Suedeză de Științe a anunțat câștigătorii în cadrul unei ceremonii desfășurate miercuri, 8 octombrie, la Stockholm, Suedia.

Acesta este cel de-al 117-lea Premiu Nobel pentru Chimie și vine cu un premiu în bani de 11 milioane de coroane suedeze (aproximativ 1.2 milioane de dolari).

„Sunt profund onorat că cercetările mele de lungă durată au fost recunoscute,” a declarat Kitagawa prin telefon, în cadrul conferinței de presă.

Expertul susține că cea mai importantă aplicație potențială a muncii sale constă în separarea materialelor din aer, „care conțin majoritatea elementelor necesare pentru substanțele noastre esențiale”.

Munca cercetătorilor a început în 1989. Atunci, Robson a combinat atomi de cupru încărcați pozitiv cu o moleculă cu patru brațe, prin care a format un cristal spațios. Precum un diamant umplut cu nenumărate compartimente minuscule.

Între 1992 și 2003, Yaghi și Kitagawa au continuat cercetările. Cei 2 au demonstrat că gazele puteau circula liber în interiorul și în afara acestor structuri metal-organice. În același timp, deveneau mai stabile, flexibile și ușor de modificat pentru proprietăți unice.

Descoperirea poate fi folosită în numeroase industrii

De la aceste descoperiri, alți cercetători au dezvoltat nenumărate structuri metal-organice. Le-au folosit pentru a capta gaze toxice necesare în fabricarea semiconductorilor.

Principiul a fost folostit și pentru a extrage apă din aerul deșertic, pentru a cataliza reacții chimice și pentru a descompune substanțe chimice și poluanți nocivi, inclusiv plasticul PFA („chimicalele eterne”), reziduurile farmaceutice și armele chimice.

Însă cea mai importantă utilizare a acestor structuri ar putea fi în viitor. În prezent, ele sunt testate pentru captarea dioxidului de carbon eliberat de fabrici și centrale electrice.

„Visul meu este să pot capta aerul și să separ componentele sale,” a spus Kitagawa. „De exemplu, dioxidul de carbon, oxigenul sau apa, și să le transform în materiale utile folosind energie regenerabilă.”