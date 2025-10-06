Antena Căutare
Home News Inedit Premiul Nobel pentru Medicină în 2025 a fost câștigat de Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell și Shimon Sakaguchi. Ce au descoperit

Premiul Nobel pentru Medicină în 2025 a fost câștigat de Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell și Shimon Sakaguchi. Ce au descoperit

Premiul Nobel pentru Medicină în 2025 a fost câștigat de Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell și Shimon Sakaguchi, pentru munca lor în domeniul sistemului imunitar.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 06 Octombrie 2025, 15:57 | Actualizat Luni, 06 Octombrie 2025, 16:01
Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell și Shimon Sakaguchi au primit Premiul Nobel pentru Medicină în 2025 | Profimedia Images

Premiul Nobel pentru Medicină în 2025 a fost acordat pentru studiile care au demonstrat cum sistemul imunitar e prevenit din atacarea corpului.

Aceste studii au fost realizate de experții Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell și Shimon Sakaguchi, scrie The Guardian.

Premiul a fost acordat pentru „descoperirile lor legate de toleranța sistemului imunitar periferic”.

Câștigul a fost anunțat în cadrul evenimentului ce a avut loc la Institutul Karolinska, din Stockholm. Cei 3 câștigători vor împărți premiul în bani, cu o valoare de 11 milioane de coroane suedeze, adică aproximativ 1 milion de dolari.

Articolul continuă după reclamă

Premiul Nobel pentru Medicină în 2025 a fost câștigat de Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell și Shimon Sakaguchi

La momentul anunțului, profesorul Thomas Perlmann, membru al comitetului Nobel al Institutului Karolinska, a dezvăluit că reușise să ia legătura doar cu Sakaguchi pentru a-l anunța că a câștigat Premiul Nobel pentru Medicină în 2025.

„Avem numerele lor de telefon, dar probabil că sunt pe modul silențios,” a spus el despre ceilalți cercetători.

Premiul celebrează o descoperire fundamentală legată de celulele T, un element esențial al sistemului imunitar. Celulele T sunt un tip de globule albe, produse în măduva osoasă. Acestea ajută la identificarea microbilor invadatori și la distrugerea celulelor infectate sau canceroase.

Citește și: Terapia virală veche de 100 de ani care ne-ar putea salva de bacteriile rezistente la antibiotice. Cum funcționează

E extrem de important ca celulele T să nu atace țesuturile sănătoase ale corpului. Deoarece acest lucru poate provoca boli autoimune precum diabetul de tip 1 sau scleroza multiplă. Până la sfârșitul anilor 1980, se știa că celulele T dăunătoare sunt eliminate într-un organ numit glanda timus. Celulele T aflate în dezvoltare migrează acolo pentru a se maturiza.

„Multă vreme s-a crezut că acesta este singurul mod prin care se obține auto-toleranța. Totuși, unele celule auto-reactive scapă în circulația noastră și pot fi potențial periculoase,” a declarat prof. Marie Wahren-Herlenius, de la Institutul Karolinska.

Sakaguchi a descoperit un al 2-lea mecanism prin care apare auto-toleranța. Expertul a arătat că celulele T dăunătoare pot fi eliminate de celulele T mature care poartă pe suprafața lor o proteină numită CD25. Aceste celule au fost denumite ulterior celule T reglatoare. Acestea sunt „frânele sistemului imunitar”, care ne protejează.

Brunkow și Ramsdell au descoperit o altă piesă importantă din acest proces, motiv pentru care au câștigat și ei Premiul Nobel pentru Medicină în 2025.

Experții au descoperit cum funcționează sistemul imunitar

Cei 2 au descoperit că șoarecii care suferă de o tulburare autoimună severă numită scorbut au o mutație pe cromozomul X într-o genă pe care au denumit-o FoxP3. Cei doi au arătat apoi că și copiii cu mutații în această genă dezvoltă o boală autoimună rară numită sindromul Ipex.

Citește și: Efectul poluării asupra placentei. Chiar și o expunere scurtă poate fi periculoasă

Sakaguchi a fost primul care a demonstrat că gena FoxP3 controlează dezvoltarea celulelor T reglatoare. Astfel, expertul a dezvăluit importanța sa pentru apariția auto-toleranței.

„Sunt în desfășurare studii clinice pentru a crește numărul de celule T reglatoare în scopul suprimării reacțiilor imunitare nedorite în bolile autoimune sau după transplantul de organe,” a declarat Wahren-Herlenius.

„Celulele canceroase pot profita de celulele noastre T reglatoare pentru a evita reacțiile imune care le-ar putea distruge”, a explicat ea. „În tratamentele oncologice, accentul este, prin urmare, pus pe inhibarea sau distrugerea celulelor T reglatoare, pentru ca sistemul nostru imunitar să poată acționa împotriva celulelor maligne.”

Misterul Templului de la Karnak din Egipt a fost dezvăluit. De ce ar fi fost construit, de fapt...
Înapoi la Homepage
AS.ro Femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă uimeşte din nou. Ce a mâncat în fiecare zi fără să se îngraşe deloc Femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă uimeşte din nou. Ce a mâncat în fiecare zi fără să se îngraşe deloc
Observatornews.ro Cum a păcălit un român din Italia contorul electric aproape un deceniu. S-a trezit cu o factură de 27.000 € Cum a păcălit un român din Italia contorul electric aproape un deceniu. S-a trezit cu o factură de 27.000 €
Un bărbat care a câștigat la loto a ținut-o în petreceri non stop timp de 3 luni și a ajuns în spital, în stare gravă Un bărbat care a câștigat la loto a ținut-o în petreceri non stop timp de 3 luni și a ajuns în spital, în stare gravă

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Andrei, despre relația cu Andrușca și despărțirea de Ella. Vezi dezvăluirile exclusive în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Andrei, despre relația cu Andrușca și despărțirea de Ella. Vezi dezvăluirile exclusive în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
De ce trăiesc femeile mai mult decât bărbații. Experții au dezvăluit motivul surprinzător
De ce trăiesc femeile mai mult decât bărbații. Experții au dezvăluit motivul surprinzător
Ike Turner Jr a murit la doar o zi după ce a împlinit 67 de ani. Fiul artistei Tina Turner suferea de insuficiență renală
Ike Turner Jr a murit la doar o zi după ce a împlinit 67 de ani. Fiul artistei Tina Turner suferea de... Catine.ro
Satul cu doar doi locuitori, care nici nu prea vorbesc între ei. Ce poveste de viață au
Satul cu doar doi locuitori, care nici nu prea vorbesc între ei. Ce poveste de viață au
Özge Gürel și Serkan Çayoğlu ar putea lucra din nou împreună pe micile ecrane. Ce a declarat actrița
Özge Gürel și Serkan Çayoğlu ar putea lucra din nou împreună pe micile ecrane. Ce a declarat actrița Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
„Caracatița” lui Plahotniuc s-a extins și în România. Ce afaceri și ce profituri fac „locotenenții” infractorului moldovean
„Caracatița” lui Plahotniuc s-a extins și în România. Ce afaceri și ce profituri fac „locotenenții”... Libertatea.ro
De ce discuțiile despre unirea României cu Republica Moldova sunt pe placul lui Putin. "Imperialismul" românesc și dorințele reale ale moldovenilor
De ce discuțiile despre unirea României cu Republica Moldova sunt pe placul lui Putin.... Ziare.com
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam afacerile”
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam... AntenaSport
Adevăratul motiv pentru care Carmen Grebenișan nu s-a căsătorit cu iubitul ei, Cristian, deși așteaptă un copil împreună: „Nu îmi doresc să se…”
Adevăratul motiv pentru care Carmen Grebenișan nu s-a căsătorit cu iubitul ei, Cristian, deși așteaptă un... Elle
O româncă a fost prinsă cu 1,4 kg de droguri în stomac, pe un aeroport din Italia. Cum a fost descoperită
O româncă a fost prinsă cu 1,4 kg de droguri în stomac, pe un aeroport din Italia. Cum a fost descoperită Spynews.ro
Ce ar alege Irina Columbeanu între bani și iubire: „Sunt la fel de norocoasă precum mama mea!”
Ce ar alege Irina Columbeanu între bani și iubire: „Sunt la fel de norocoasă precum mama mea!” BZI
Andreea Bostănică, aroganță de ziua ei de naștere! A sărbătorit la înălțime, într-un avion privat! – GALERIE FOTO
Andreea Bostănică, aroganță de ziua ei de naștere! A sărbătorit la înălțime, într-un avion privat! –... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Nu mai arunca frunzele de la sfeclă. Iată ce poți face cu ele
Nu mai arunca frunzele de la sfeclă. Iată ce poți face cu ele HelloTaste.ro
Trei tineri au plecat la plimbare cu un Cybertruck. Însă au avut un accident, portierele s-au blocat, iar mașina a luat foc
Trei tineri au plecat la plimbare cu un Cybertruck. Însă au avut un accident, portierele s-au blocat, iar mașina a... Antena3.ro
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au useit
Horoscopul zilei de 7 octombrie 2025. Racii caută afecțiune. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 7 octombrie 2025. Racii caută afecțiune. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Bolojan se bate cu 20 de ani de decizii CCR: interzici cumulul pensie-salariu la stat, îl interzici și la privat
Bolojan se bate cu 20 de ani de decizii CCR: interzici cumulul pensie-salariu la stat, îl interzici și la privat Jurnalul
Meghan Markle, apariție strălucitoare la Paris Fashion Week. Motivul pentru care a revenit în lumina refletoarelor
Meghan Markle, apariție strălucitoare la Paris Fashion Week. Motivul pentru care a revenit în lumina refletoarelor Kudika
Codul Rutier 2025: Restricția din permis care le poate aduce amenzi mari șoferilor. Ce se întâmplă dacă ai făcut școala pe mașină automată
Codul Rutier 2025: Restricția din permis care le poate aduce amenzi mari șoferilor. Ce se întâmplă dacă ai... Playtech
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis Redactia.ro
Ţara europeană care oferă salarii de peste 8.000 € şi cazare gratuită. Condiţia pentru a munci aici
Ţara europeană care oferă salarii de peste 8.000 € şi cazare gratuită. Condiţia pentru a munci aici Observator
Tipuri de brânză pe care le poți consuma dacă ai colesterol ridicat. Ce modificări pot produce când le incluzi în dietă
Tipuri de brânză pe care le poți consuma dacă ai colesterol ridicat. Ce modificări pot produce când le incluzi... MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un handicap”
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un handicap” ProSport
România, sub COD ROȘU de ploi abundente: în trei județe va ploua torențial, 120 l/mp!/ANM a emis o prognoză specială pentru București
România, sub COD ROȘU de ploi abundente: în trei județe va ploua torențial, 120 l/mp!/ANM a emis o prognoză... Gandul
Un nou ciclon amenință România! Vin NINSORILE de azi, iar temperaturile vor scădea simțitor
Un nou ciclon amenință România! Vin NINSORILE de azi, iar temperaturile vor scădea simțitor CanCan
Primele mișcări ale bebelușului la a doua sarcină. Când le poți simți și ce spun specialiștii
Primele mișcări ale bebelușului la a doua sarcină. Când le poți simți și ce spun specialiștii DeParinti
Bad Bunny va fi cap de afiș la Super Bowl LX. Fanii artistului sunt în extaz: „E ceva uriaș”
Bad Bunny va fi cap de afiș la Super Bowl LX. Fanii artistului sunt în extaz: „E ceva uriaș” ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din octombrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din octombrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Pere în vin roșu, glazurate cu ciocolată și servite cu înghețată
Pere în vin roșu, glazurate cu ciocolată și servite cu înghețată Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x