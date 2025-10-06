Premiul Nobel pentru Medicină în 2025 a fost câștigat de Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell și Shimon Sakaguchi. Ce au descoperit

Premiul Nobel pentru Medicină în 2025 a fost câștigat de Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell și Shimon Sakaguchi, pentru munca lor în domeniul sistemului imunitar.

Premiul Nobel pentru Medicină în 2025 a fost acordat pentru studiile care au demonstrat cum sistemul imunitar e prevenit din atacarea corpului.

Aceste studii au fost realizate de experții Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell și Shimon Sakaguchi, scrie The Guardian.

Premiul a fost acordat pentru „descoperirile lor legate de toleranța sistemului imunitar periferic”.

Câștigul a fost anunțat în cadrul evenimentului ce a avut loc la Institutul Karolinska, din Stockholm. Cei 3 câștigători vor împărți premiul în bani, cu o valoare de 11 milioane de coroane suedeze, adică aproximativ 1 milion de dolari.

La momentul anunțului, profesorul Thomas Perlmann, membru al comitetului Nobel al Institutului Karolinska, a dezvăluit că reușise să ia legătura doar cu Sakaguchi pentru a-l anunța că a câștigat Premiul Nobel pentru Medicină în 2025.

„Avem numerele lor de telefon, dar probabil că sunt pe modul silențios,” a spus el despre ceilalți cercetători.

Premiul celebrează o descoperire fundamentală legată de celulele T, un element esențial al sistemului imunitar. Celulele T sunt un tip de globule albe, produse în măduva osoasă. Acestea ajută la identificarea microbilor invadatori și la distrugerea celulelor infectate sau canceroase.

E extrem de important ca celulele T să nu atace țesuturile sănătoase ale corpului. Deoarece acest lucru poate provoca boli autoimune precum diabetul de tip 1 sau scleroza multiplă. Până la sfârșitul anilor 1980, se știa că celulele T dăunătoare sunt eliminate într-un organ numit glanda timus. Celulele T aflate în dezvoltare migrează acolo pentru a se maturiza.

„Multă vreme s-a crezut că acesta este singurul mod prin care se obține auto-toleranța. Totuși, unele celule auto-reactive scapă în circulația noastră și pot fi potențial periculoase,” a declarat prof. Marie Wahren-Herlenius, de la Institutul Karolinska.

Sakaguchi a descoperit un al 2-lea mecanism prin care apare auto-toleranța. Expertul a arătat că celulele T dăunătoare pot fi eliminate de celulele T mature care poartă pe suprafața lor o proteină numită CD25. Aceste celule au fost denumite ulterior celule T reglatoare. Acestea sunt „frânele sistemului imunitar”, care ne protejează.

Brunkow și Ramsdell au descoperit o altă piesă importantă din acest proces, motiv pentru care au câștigat și ei Premiul Nobel pentru Medicină în 2025.

Experții au descoperit cum funcționează sistemul imunitar

Cei 2 au descoperit că șoarecii care suferă de o tulburare autoimună severă numită scorbut au o mutație pe cromozomul X într-o genă pe care au denumit-o FoxP3. Cei doi au arătat apoi că și copiii cu mutații în această genă dezvoltă o boală autoimună rară numită sindromul Ipex.

Sakaguchi a fost primul care a demonstrat că gena FoxP3 controlează dezvoltarea celulelor T reglatoare. Astfel, expertul a dezvăluit importanța sa pentru apariția auto-toleranței.

„Sunt în desfășurare studii clinice pentru a crește numărul de celule T reglatoare în scopul suprimării reacțiilor imunitare nedorite în bolile autoimune sau după transplantul de organe,” a declarat Wahren-Herlenius.

„Celulele canceroase pot profita de celulele noastre T reglatoare pentru a evita reacțiile imune care le-ar putea distruge”, a explicat ea. „În tratamentele oncologice, accentul este, prin urmare, pus pe inhibarea sau distrugerea celulelor T reglatoare, pentru ca sistemul nostru imunitar să poată acționa împotriva celulelor maligne.”