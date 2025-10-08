Antena Căutare
Home News Inedit Premiul Nobel pentru Fizică în 2025 a fost câștigat de John Clarke, Michel H. Devoret și John M. Martinis. Ce au descoperit

Premiul Nobel pentru Fizică în 2025 a fost câștigat de John Clarke, Michel H. Devoret și John M. Martinis. Ce au descoperit

Premiul Nobel pentru Fizică în 2025 a fost câștigat de John Clarke, Michel H. Devoret și John M. Martinis pentru munca depusă în domeniul fizicii cuantice.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 08 Octombrie 2025, 16:25 | Actualizat Miercuri, 08 Octombrie 2025, 16:29
John Clarke, Michel H. Devoret și John M. Martinis au câștigat Premiul Nobel pentru Fizică în 2025 | Profimedia Images

John Clarke, Michel H. Devoret și John M. Martinis au avansat studiile despre fizica cuantică, motiv pentru care au câștigat Premiul Nobel pentru Fizică în 2025.

John Clarke e expert în cadrul Universității din California, Michel H. Devoret în cadrul Universității Yale și California și John M. Martinis din cadrul Universității California, scrie Live Science.

Numele lor au fost anunțate pe 7 octombrie, în cadrul evenimentului care a avut loc în Stockholm.

E cel de-al 119-lea Premiu Nobel în Fizică acordat până acum și vine și cu un premiu în bani de aproximativ 1.2 milioane de dolari.

Articolul continuă după reclamă

Premiul Nobel pentru Fizică în 2025 a fost câștigat de John Clarke, Michel H. Devoret și John M. Martinis

Premiul Nobel pentru Fizică în 2025 a fost câștigat de cei 3 „pentru descoperirea efectului de tunel mecanic-cuantic macroscopic și a cuantizării energiei într-un circuit electric.”

„Ca să nu exagerez, a fost surpriza vieții mele,” a declarat Clarke în cadrul unei conferințe de presă. „Sunt complet uimit, desigur. Nu mi-a trecut niciodată prin minte că aceasta ar putea fi baza unui Premiu Nobel.”

Citește și: Premiul Nobel pentru Medicină în 2025 a fost câștigat de Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell și Shimon Sakaguchi. Ce au descoperit

Descoperirea sa stă la baza microcipurilor avansate folosite în multe dintre tehnologiile moderne, inclusiv în smartphone-uri. E folosită acum pentru dezvoltarea ulterioară a calculatoarelor cuantice.

Clarke, Devoret și Martinis au realizat experimente în care au reușit să demonstreze acest proces și nivelurile de energie cuantizate într-un circuit electric „suficient de mare cât să poată fi ținut în mână”, potrivit unui comunicat emis de Academia Regală Suedeză de Științe, care acordă Premiul.

Acest efect de tunel cuantic permite particulelor să treacă prin bariere care, în mod normal, ar fi imposibil de traversat. Acest lucru e posibil deoarece, în fizica cuantică, particulele există simultan ca unde și ca particule. Undele reprezintă probabilitățile de existență ale particulei într-un anumit spațiu. Studiile în acest domeniu le-au adus celor 3 Premiul Nobel pentru Fizică în 2025.

Descoperirea cercetătorilor poate fi folosită în numeroase domenii

Înainte de descoperirea cercetătorilor, efectul de tunel cuantic fusese observat doar la particule individuale. Dar experții au studiat dacă mai multe particule ar putea trece simultan printr-o barieră. Un mod de a realiza acest lucru este răcirea extremă a materialelor. Astfel, sunt transformate în superconductori prin unirea electronilor în așa-numitele „perechi Cooper”.

Perechile Cooper urmează reguli cuantice diferite față de electronii individuali. În loc să se așeze unele peste altele în straturi energetice, ele se comportă ca fotoni.

Citește și: Laboratorul misterios de 300 de milioane de dolari din China. Ce experimente s-ar face în adâncul Pământului

Un număr infinit dintre aceste particule pot ocupa același punct în spațiu în același timp. Dacă se formează suficient de multe perechi Cooper într-un material, acesta devine un superfluid. Ca urmare, curge fără pierderi de energie cauzate de rezistența electrică.

Pentru descoperire, cercetătorii au pus 2 superconductori separați printr-o barieră subțire izolatoare. Adică un dispozitiv experimental cunoscut sub numele de joncțiune Josephson. Experții au lucrat împreună de la mijlocul anilor 1980 și au izolat propria lor joncțiune Josephson de interferențe. Apoi au introdus un curent electric slab prin ea.

Inițial, tensiunea din circuit era zero, semn că nu trecea niciun curent prin barieră. Dar, prin repetarea experimentului de mai multe ori, cercetătorii au observat că tensiunea apărea la anumite momente. Ceea ce arăta că electronii treceau într-adevăr prin sistem, comportându-se ca o singură particulă la scară mare.

Această descoperire poate fi folosită în numeroase domenii, inclusiv cel tehnologic. Sistemul colectiv e denumit „atom artificial”, din care au fost dezvoltate o mulțime de experimente și tehnologii cuantice.

Dispozitivele vechi care acum valorează o avere. Cât costă un telefon Nokia...
Înapoi la Homepage
AS.ro După ce a strâns peste 100.000 de euro de ziua lui, David Popovici face un alt gest uriaş de ajutor! După ce a strâns peste 100.000 de euro de ziua lui, David Popovici face un alt gest uriaş de ajutor!
Observatornews.ro O insulă din Scoţia, scoasă la vânzare la preţul unui apartament din Bucureşti O insulă din Scoţia, scoasă la vânzare la preţul unui apartament din Bucureşti
Cum arată după 20 de ani „cea mai frumoasă fetiță din lume”. A apărut acum la un eveniment și a întors toate privirile Cum arată după 20 de ani „cea mai frumoasă fetiță din lume”. A apărut acum la un eveniment și a întors toate privirile

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Raluca Bădulescu și Maurice Munteanu comentează fiecare întâmplare din noul sezon Asia Express. Vezi Express Talk: Aventura Asia exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Raluca Bădulescu și Maurice Munteanu comentează fiecare întâmplare din noul sezon Asia Express. Vezi Express Talk: Aventura Asia exclusiv în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Experții au inversat boala Alzheimer în șoareci. Tehnica ar putea funcționa și la oameni
Experții au inversat boala Alzheimer în șoareci. Tehnica ar putea funcționa și la oameni
Momentul stânjenitor în care Ben Affleck o roagă pe Jennifer Lopez să pozeze împreună. Ce i-a răspuns fosta soție
Momentul stânjenitor în care Ben Affleck o roagă pe Jennifer Lopez să pozeze împreună. Ce i-a răspuns fosta... Catine.ro
2 comete nou descoperite vor fi vizibile luna aceasta. Când le vei putea admira pe cer
2 comete nou descoperite vor fi vizibile luna aceasta. Când le vei putea admira pe cer
Hazal Subaşı a dezvăluit secretul unei relații fericite. Actrița formează un cuplu cu Oğuzhan Koç, fostul soț al faimoasei Demet Ozdemir
Hazal Subaşı a dezvăluit secretul unei relații fericite. Actrița formează un cuplu cu Oğuzhan Koç, fostul... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Șase giganți auto din China se vor lansa în curând în România. Care sunt mărcile care au luat în colimator țara noastră
Șase giganți auto din China se vor lansa în curând în România. Care sunt mărcile care au luat în colimator... Libertatea.ro
Pericol de inundații în București. Șefa ANM confirmă: „Sigur că ne putem aștepta”. Sistemul de canalizare nu mai face față vremii
Pericol de inundații în București. Șefa ANM confirmă: „Sigur că ne putem aștepta”. Sistemul... Ziare.com
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam afacerile”
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam... AntenaSport
Ce veste neașteptată pentru vedeta noastră! S-a logodit după doi ani de relație, iar cererea în căsătorie a avut loc într-un safari în Tanzania. Video
Ce veste neașteptată pentru vedeta noastră! S-a logodit după doi ani de relație, iar cererea în căsătorie a... Elle
Cine este și cu ce se ocupă Andreea, soția lui Dorian Popa. Vloggerul este mândru de ea
Cine este și cu ce se ocupă Andreea, soția lui Dorian Popa. Vloggerul este mândru de ea Spynews.ro
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul om de afaceri și-a exprimat clar dorința!
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul om de afaceri și-a exprimat clar dorința! BZI
Ce ar alege Irina Columbeanu între bani și iubire: „Sunt la fel de norocoasă precum mama mea!”
Ce ar alege Irina Columbeanu între bani și iubire: „Sunt la fel de norocoasă precum mama mea!” BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tartă rustică cu pere și nuci caramelizate. O poveste parfumată de toamnă
Tartă rustică cu pere și nuci caramelizate. O poveste parfumată de toamnă HelloTaste.ro
Cum arată după 20 de ani „cea mai frumoasă fetiță din lume”. A apărut acum la un eveniment și a întors toate privirile
Cum arată după 20 de ani „cea mai frumoasă fetiță din lume”. A apărut acum la un eveniment și a întors... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din octombrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din octombrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 9 octombrie 2025. Vărsătorii se îndrăgostesc. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 9 octombrie 2025. Vărsătorii se îndrăgostesc. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Faceți concedieri? Vă schimbați afacerea? Patronii, întrebați cum rezistă „Pachetelor”. România este în topul UE al falimentelor
Faceți concedieri? Vă schimbați afacerea? Patronii, întrebați cum rezistă „Pachetelor”. România este în... Jurnalul
Andreea Răducan, la 25 de ani de la Sydney. Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta mare gimnastă
Andreea Răducan, la 25 de ani de la Sydney. Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta mare gimnastă Kudika
Cum faci o reclamație la ANRE dacă furnizorul de energie te-a taxat incorect și vrei să-ți recuperezi banii
Cum faci o reclamație la ANRE dacă furnizorul de energie te-a taxat incorect și vrei să-ți recuperezi banii Playtech
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis Redactia.ro
Satul cu 8 locuitori, bijuteria ascunsă din Harghita, caută noi rezidenţi. Oamenii vin aici pentru linişte
Satul cu 8 locuitori, bijuteria ascunsă din Harghita, caută noi rezidenţi. Oamenii vin aici pentru linişte Observator
Tipuri de brânză pe care le poți consuma dacă ai colesterol ridicat. Ce modificări pot produce când le incluzi în dietă
Tipuri de brânză pe care le poți consuma dacă ai colesterol ridicat. Ce modificări pot produce când le incluzi... MediCOOL
Cum prepari acasă lapte bătut. Rețeta simplă și rapidă
Cum prepari acasă lapte bătut. Rețeta simplă și rapidă HelloTaste
FOTO. Ce a pățit „cea mai frumoasă femeie din lume”
FOTO. Ce a pățit „cea mai frumoasă femeie din lume” ProSport
Operațiune impresionantă de SALVARE a unei bătrâne, din calea viiturii, în Siliștea, județul Constanța. Localitatea e izolată din cauza inundațiilor
Operațiune impresionantă de SALVARE a unei bătrâne, din calea viiturii, în Siliștea, județul Constanța.... Gandul
Cauza oficială a morții lui Felix Baumgartner, publicată la 3 luni de la tragedie. Ce s-a întâmplat în aer cu el, potrivit raportului FINAL al procurorilor care i-au investigat cazul
Cauza oficială a morții lui Felix Baumgartner, publicată la 3 luni de la tragedie. Ce s-a întâmplat în aer cu... CanCan
Primele mișcări ale bebelușului la a doua sarcină. Când le poți simți și ce spun specialiștii
Primele mișcări ale bebelușului la a doua sarcină. Când le poți simți și ce spun specialiștii DeParinti
Sean „Diddy” Combs a fost condamnat la peste 4 ani de închisoare. Artistul i-a cerut judecătorului o a doua șansă: „Mi-am învățat lecția”
Sean „Diddy” Combs a fost condamnat la peste 4 ani de închisoare. Artistul i-a cerut judecătorului o a doua... ZUTV
OpenAI lansează Sora 2 alături de o aplicație specială. Ce probleme a creat deja modelul AI 
OpenAI lansează Sora 2 alături de o aplicație specială. Ce probleme a creat deja modelul AI  UseIT
Pandișpan cu gutui și mac. Desert pufos cu note fine de toamnă
Pandișpan cu gutui și mac. Desert pufos cu note fine de toamnă Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x