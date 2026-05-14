Antena Căutare
Home News Inedit Prima „intervenție stomatologică” nu a fost făcută de oameni. Ce specie a avut o reușită dentară istorică

Prima „intervenție stomatologică” nu a fost făcută de oameni. Ce specie a avut o reușită dentară istorică

Prima „intervenție stomatologică” nu a fost făcută de oameni, ci de o specie care a reușit să gestioneze cu succes o carie, acum zeci de mii de ani.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 14 Mai 2026, 14:27 | Actualizat Joi, 14 Mai 2026, 14:30
„Intervenția stomatologică” a uimit experții | Shutterstock
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Experții au descoperit o procedură preistorică surprinzătoare, care era considerată imposibilă acum zeci de mii de ani.

Potrivit arheologilor, o specie a reușit să remedieze o carie acum 59.000 de ani, scrie CNN.

Descoperirea a fost realizată în Peștera Chagryskaya, din Rusia, într-un sit în care au locuit și primele populații de oameni, acum 49.000 - 70.000 de ani.

Dar „intervenția stomatologică” nu a fost realizată de specia noastră.

Articolul continuă după reclamă

Prima „intervenție stomatologică” nu a fost făcută de oameni

Experții au descoperit un molar inferior al unui Om de Neanderthal adult în Peștera Chagryskaya. Denumit Chagyrskaya 64, dintele s-a remarcat printre zecile de altele găsite în peșteră deoarece coroana sa prezenta o gaură adâncă și neregulată, care pătrundea până în cavitatea internă care conține nervi și vase de sânge. Această cavitate arăta ca o carie dureroasă care ocupa cea mai mare parte a suprafeței de mestecat a dintelui.

Experții au fost surprinși când au observat zgârieturi în jurul găurii. Ceea ce sugerează o intervenție cu un fel de unealtă. Unelte fine din piatră descoperite în peșteră au oferit indicii despre ceea ce ar fi putut produce aceste urme.

Mai multe scanări ale dintelui, precum și experimente realizate pe dinți umani moderni, sugerează că cineva a „găurit” practic acea carie. Această dovadă indică cea mai veche intervenție stomatologică cunoscută din istoria evoluției umane, potrivit unui studiu publicat în revista PLOS One.

Citește și: Cum s-ar fi auzit vocea omului de Neanderthal. Experții au recreat vorbirea pierdută

Un astfel de comportament indică faptul că Omul de Neanderthal putea identifica o infecție și putea crea și selecta uneltele și tehnicile potrivite pentru a ameliora durerea. Precum și să suporte o procedură dureroasă. Urmele de uzură de pe dinte arată, de asemenea, că individul a putut folosi dintele și după intervenție.

„Ceea ce m-a uimit a fost cât de intuitiv a înțeles persoana care deținea acest dinte exact de unde provenea durerea și a realizat că sursa ei putea fi îndepărtată,” a spus autoarea principală Alisa Zubova. „Nu am mai întâlnit niciodată așa ceva. Nici la Omul de Neanderthal, nici la oameni moderni din perioade mult mai târzii.”

Descoperirea susține teoria potrivit căreia Oamenii de Neanderthal, cele mai apropiate rude umane dispărute, erau cognitiv și psihologic mult mai asemănători cu oamenii moderni decât se credea anterior.

Unele primate se pot trata cu plante medicinale

Primatele non-umane, precum cimpanzeii, au demonstrat capacitatea de a se trata pe ele însele sau pe altele din grup cu plante medicinale, un comportament considerat instinctiv.

Oamenii de Neanderthal par să fi făcut același lucru. Membrii speciei lor care aveau răni sau pierderi de auz erau ajutați de ceilalți prin împărțirea hranei sau prin protecție, ca formă de îngrijire socială, a explicat coautoarea studiului, Ksenia Kolobova.

Când au observat dintele afectat de carie, experții au bănuit că manipularea acestuia ar putea reprezenta un exemplu de intervenție medicală țintită.

Citește și: Cea mai veche amprentă umană a fost descoperită. Ce vechime fantastică are și cui i-ar fi aparținut

Zgârieturi pe dinții Omului de Neanderthal au mai fost observate anterior, ceea ce sugerează folosirea scobitorilor sau mestecarea unor plante medicinale. Însă cariile erau rare la această specie, datorită dietei sărace în carbohidrați și microbiomului oral diferit față de oamenii moderni.

Scanările au mai dezvăluit micro-urme ale mișcărilor de găurire și rotație realizate de un instrument mic și ascuțit, care a îndepărtat cu succes caria. Expunerea pulpei dentare ar fi dus la amorțirea nervilor și la reducerea durerii, a explicat Zubova.

Experții au subliniat însă că dinții Omului de Neanderthal aveau smalț mai subțire, iar dintele studiat avea o cameră pulpară mai mare. În plus, intervenția s-ar fi făcut într-o gură inflamată și dureroasă.

Cum s-ar simți impactul asteroidului care a ucis dinozaurii. Experții au dezvăluit fiecare etapă a dezastrului...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ion Ţiriac, verdict crunt despre subiectul care a împărţit planeta în două: “O să dispară” Ion Ţiriac, verdict crunt despre subiectul care a împărţit planeta în două: &#8220;O să dispară&#8221;
Observatornews.ro Fermierul care a dat lovitura cu un fruct unic în România. Se vinde cu 30$ bucata în ţara de origine Fermierul care a dat lovitura cu un fruct unic în România. Se vinde cu 30$ bucata în ţara de origine
Antena 3 Noi detalii infiorătoare în cazul elevei ucise în Bihor. Ce i-a spus fata unei colege înainte de a fi omorâtă și mărturia suspectului Noi detalii infiorătoare în cazul elevei ucise în Bihor. Ce i-a spus fata unei colege înainte de a fi omorâtă și mărturia suspectului
SpyNews Irina Fodor, interviu direct din Asia Express! Prezentatoarea i-a dat de gol pe concurenți: "Au personalități tari" Irina Fodor, interviu direct din Asia Express! Prezentatoarea i-a dat de gol pe concurenți: "Au personalități tari"
Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
Comentarii


Videoclipul zilei
Campionatul Mondial de Fotbal se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Cum s-ar simți impactul asteroidului care a ucis dinozaurii. Experții au dezvăluit fiecare etapă a dezastrului
Cum s-ar simți impactul asteroidului care a ucis dinozaurii. Experții au dezvăluit fiecare etapă a dezastrului
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
TikTok lansează un abonament pentru versiunea fără reclame. Ce cost lunar are
TikTok lansează un abonament pentru versiunea fără reclame. Ce cost lunar are
Fiul artistei Paulina Rubio o acuză pe aceasta de consum de substanțe interzise. Ce se întâmplă cu procesul pentru custodia lui Andrea Nicolas
Fiul artistei Paulina Rubio o acuză pe aceasta de consum de substanțe interzise. Ce se întâmplă cu procesul... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se “împrumute” pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine l-a ajutat
Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se “împrumute” pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine... AntenaSport
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: „Bun venit în lume, fiule”
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea... Elle
Vica Blochina, apariție incendiară! Cum arată în lenjerie intimă după ce a slăbit
Vica Blochina, apariție incendiară! Cum arată în lenjerie intimă după ce a slăbit Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor HelloTaste.ro
„Vreau la mami” și o bucată de ciocolată: Povestea salvării lui Alexandru, băiețelul care a supraviețuit două nopți singur în pădure
„Vreau la mami” și o bucată de ciocolată: Povestea salvării lui Alexandru, băiețelul care a supraviețuit... Antena3.ro
Cum te poate spiona televizorul smart. Experții au dezvăluit cum să te protejezi
Cum te poate spiona televizorul smart. Experții au dezvăluit cum să te protejezi useit
Sorin Grindeanu, tranșant la adresa lui Ilie Bolojan! „Criza economică l-a demis! Trebuie să plece urgent!”
Sorin Grindeanu, tranșant la adresa lui Ilie Bolojan! „Criza economică l-a demis! Trebuie să plece urgent!” BZI
Premierul tehnocrat, soluția vitală pentru Nicușor Dan, în noul context de război politic, din perspectiva alegerilor prezidențiale din 2030
Premierul tehnocrat, soluția vitală pentru Nicușor Dan, în noul context de război politic, din perspectiva... Jurnalul
Traian Băsescu atacă politica Mesia: Georgescu s-a răsuflat, acum a apărut Mesia Bolojan
Traian Băsescu atacă politica Mesia: Georgescu s-a răsuflat, acum a apărut Mesia Bolojan Kudika
Vouchere de vacanță 2026. Cum se acordă și ce categorie de angajați primesc tichete de concediu după măsurile luate de Ilie Bolojan
Vouchere de vacanță 2026. Cum se acordă și ce categorie de angajați primesc tichete de concediu după măsurile... Redactia.ro
În ce stare e Alexandru, băieţelul de 5 ani salvat din pădure:
În ce stare e Alexandru, băieţelul de 5 ani salvat din pădure: "Este vorba despre un miracol" Observator
Proprietățile medicinale ale ceaiului de mușețel. Efectele benefice ale acestei băuturi
Proprietățile medicinale ale ceaiului de mușețel. Efectele benefice ale acestei băuturi MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să abordezi subiectul sănătății mentale cu adolescenții
Cum să abordezi subiectul sănătății mentale cu adolescenții DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Samsung lansează o nouă actualizare Android gratuită. Ce funcții inedite include
Samsung lansează o nouă actualizare Android gratuită. Ce funcții inedite include UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x