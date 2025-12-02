Primele comori de la bordul „Sfântului Graal al epavelor” au fost scoase la iveală. Ce tezaur fantastic a fost ascuns sute de ani

Primele comori de la bordul „Sfântului Graal al epavelor” au fost scoase la iveală, după mai bine de 300 de ani de când au fost pierdute în adâncuri.

Epava San Jose a fost pierdută timp de peste 300 de ani | Profimedia Images

Primele comori de la bordul „Sfântului Graal al epavelor” au fost scoase la lumină pentru prima dată în mai bine de 300 de ani.

Epava San Jose e considerată una dintre cele mai importante din lume, scrie Live Science.

Nava s-a scufundat în anul 1708 cu o încărcătură fantastică la bord, care nu a fost deranjată până acum.

Din acest motiv, San Jose a fost numit și „Sfântul Graal al epavelor”, cu o comoară de zeci de miliarde de dolari.

Articolul continuă după reclamă

Primele comori de la bordul „Sfântului Graal al epavelor” au fost scoase la iveală

Nava San Jose s-a scufundat pe coasta Columbiei, în urmă cu mai bine de 300 de ani. De atunci, comorile de la bordul ei au rămas surprinzător de bine conservate.

Citește și: Un miliardar cunoscut ar plănui o expediție secretă la epava Titanicului la 2 ani după dezastrul OceanGate

Printre primele comori de la bordul „Sfântului Graal al epavelor” care au fost scoase la iveală se numără un tun, o ceașcă de porțelan și trei monede. Acestea reprezintă doar o mică parte din bogățiile vaste ale epavei.

Nava e adesea numită „Sfântul Graal al epavelor”, pentru că s-a scufundat cu un uriaș transport de 200 de tone de aur, argint și pietre prețioase. Acesta a fost evaluat în 2018 la aproximativ 18 miliarde de dolari. Estimările actuale sunt peste 20 de miliarde de dolari.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Recuperarea comorii face parte dintr-un proiect în desfășurare al guvernului columbian pentru investigarea epavei și recuperarea artefactelor prețioase.

Recuperarea obiectelor „deschide posibilitatea ca cetățenii să se apropie, prin mărturie materială, de istoria galeonului San Jose,” a declarat Alhena Caicedo Fernandez, directoarea Institutului Columbian de Antropologie și Istorie.

Nava San Jose s-a scufundat în iunie 1708

San Jose a fost un galeon spaniol înarmat cu 62 de tunuri care, în iunie 1708. Conducea o flotă de 18 nave pline cu comori din America de Sud către Europa, când a fost atacat de nave de război britanice.

Galeonul s-a scufundat în luptp, deși cercetătorii încă dezbat dacă a explodat sau nu. Toți cei 600 de membri ai echipajului și pasageri au murit.

Cercetătorii au găsit în sfârșit epava în 2015, la sud de Cartagena, la o adâncime de aproximativ 600 de metri. Descoperirea a dus la tensiuni diplomatice. Guvernul columbian, Spania, o companie americană și națiunea indigenă boliviană Qhara Qhara au revendicat dreptul de proprietate asupra navei și a încărcăturii sale valoroase.

Citește și: Experții cred că au găsit Atlantisul real. Unde se află orașul înghițit de ape care i-a uimit

Dar guvernul columbian a decretat că toate epavele din apele țării aparțin statului. De atunci, a început activitățile de studiere și apoi de recuperare a epavei și a conținutului său.

Obiectele recuperate de la sit includ un tun din bronz, fragmente de frânghie, lemn și metal asociate tunului, 3 monede din bronz și aur, 3 cești de porțelan întregi și mai multe fragmente de porțelan.

Acestea au fost recuperate cu ajutorul echipamentelor robotice și au fost transportate rapid la bordul unei nave pentru a fi conservate. Tunul a fost pus într-un recipient rece, iar monedele au fost depozitate în apă sărată pentru a preveni deteriorarea.