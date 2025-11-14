Antena Căutare
Home News Inedit Experții cred că au găsit Atlantisul real. Unde se află orașul înghițit de ape care i-a uimit

Experții cred că au găsit Atlantisul real. Unde se află orașul înghițit de ape care i-a uimit

Experții cred că au găsit Atlantisul real, dar nu în zona în care ar fi existat orașul legendar descris în operele antice.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 14 Noiembrie 2025, 16:50 | Actualizat Vineri, 14 Noiembrie 2025, 16:51
Orașul mitic Atlantis continuă să fascineze experții | Shutterstock

Experți din cadrul Academiei de Științe susțin că ar fi găsit „urmele unui oraș scufundat”, similar cu Atlantisul descris în operele antice.

Orașul s-ar afla în lacul Issyk Kul, din Kârgâzstan, scrie Daily Mail.

Lacul de apă sărată are o adâncime maximă de 668 de metri. Ca urmare, e al 8-lea ce mai adânc lac din lume.

Dar dovezile au fost găsite într-o porțiune aflată mai aproape de suprafața apei.

Articolul continuă după reclamă

Experții cred că au găsit Atlantisul real

Experții cred că au găsit Atlantisul real, după ce au descoperit în lac urmele unui cimitir, vase ceramice de mari dimensiuni și părți ale unei clădiri realizate din cărămizi arse.

Se crede că orașul găzduia case de rugăciune musulmane, școli, băi publice și posibil chiar o instalație de măcinat cereale pentru producerea pâinii.

Conducătorul expediției, Valery Kolchenko, cercetător la Academia Națională de Științe a Republicii Kârgâze, a spus că aceasta a fost o așezare comercială „importantă”.

Dar în secolul al XV-lea, orașul ar fi fost pierdut în urma unei tragedii teribile, „comparabile cu dezastrul de la Pompeii”.

„Locul pe care îl studiem a fost un oraș sau un important nod comercial,” a declarat Kolchenko.

Lacul Issyk-Kul are aproape 182 kilometri lungime și puțin sub 60 kilometri lățime și poate fi văzut din spațiu.

Misteriosul Issyk Kul nu are un debit de ieșire cunoscut. Unii experți afirmă că e legat de un râu local printr-un canal aflat în adâncuri.

Înconjurat de munții Tianșan, lacul a crescut semnificativ din vremurile antice și medievale, motiv pentru care ruinele se află acum sub apă.

Săpăturile arheologice au avut loc la complexul inundat Toru-Aygyr din nord-vestul lacului. Acesta era un punct important de pe o rută comercială antică.

Citește și: Un arheolog susține că a găsit în sfârșit Atlantida. Unde s-ar afla orașul pierdut

Arheologii au cercetat 4 zone subacvatice la adâncimi foarte mici, între 1 și 4 metri, aproape de țărmul lacului.

În prima, au descoperit numeroase structuri din cărămidă arsă. Inclusiv una care conținea o piatră de moară, plus structuri de piatră prăbușite sub apă și grinzi de lemn.

Cercetătorii cred că au descoperit urmele unei clădiri publice care ar fi putut servi drept moschee, baie publică sau școală, cunoscută sub numele de madrasa.

Celelalte 3 zone au dezvăluit, de asemenea, dovezi ale unui vechi loc de înmormântare și structuri rotunde și dreptunghiulare din chirpici.

Orașul ar fi fost un punct comercial important

Au fost descoperite și înmormântări care păstrează semne ale ritualurilor islamice tradiționale. Scheletele sunt orientate spre nord, cu fețele îndreptate spre Qibla, direcția către care se întorc musulmanii la rugăciune.

Potrivit Societății Geografice din Rusia, care a finanțat proiectul, „toate acestea confirmă că aici a existat cândva un oraș antic.”

Dovezile au fost deja trimise pentru analize și pentru datare prin spectrometrie de masă cu accelerator. Aceasta e o metodă extrem de precisă care poate determina vârsta materialelor organice.

Această așezare pierdută de la Toru-Aygyr a fost un „oraș sau o mare aglomerație comercială” pe una dintre porțiunile importante ale Drumului Mătăsii, rețeaua istorică dintre Europa și Asia.

Citește și: Care e orașul unde toți locuitorii trăiesc sub același acoperiș. Cum se poate întâmpla așa ceva

Activ între secolul al II-lea î.Hr. și mijlocul secolului al XV-lea, Drumul Mătăsii a facilitat schimbul de mătase, mirodenii, metale prețioase și idei între China și zona mediterana. A avut un rol cheie în răspândirea industriei, artei și religiei.

Dar orașul de pe Lacul Issyk Kul a fost devastat de un „cutremur teribil” la începutul secolului al XV-lea. Ceea ce a provocat scufundarea așezării, potrivit lui Kolchenko.

„Potrivit evaluării noastre, în momentul dezastrului, locuitorii părăsiseră deja așezarea,” a spus el. „După dezastrul cutremurului, populația regiunii s-a schimbat drastic. Civilizația bogată medievală a încetat să mai existe.”

Blue Origin a lansat 2 nave NASA către Marte. Ce misiune are călătoria istorică... Țările cu cele mai lungi navete din lume. Cât timp petrec oamenii pe drum zilnic în aceste state...
Înapoi la Homepage
AS.ro Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana
Observatornews.ro O tânără s-a împrumutat 7.000 de lei la un IFN şi a avut de plată 78.000 de lei O tânără s-a împrumutat 7.000 de lei la un IFN şi a avut de plată 78.000 de lei
Surse: Autopsia arată că fetița moartă la clinica stomatologică avea afecțiuni grave și nu trebuia anesteziată Surse: Autopsia arată că fetița moartă la clinica stomatologică avea afecțiuni grave și nu trebuia anesteziată

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
Comentarii


Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Generația care renunță la tastatură. Cum vor înlocui viitorii angajați email-urile și mesajele
Generația care renunță la tastatură. Cum vor înlocui viitorii angajați email-urile și mesajele
A pierdut aproape 9 kilograme cu Ozempic, dar își mai dorește să slăbească. Transformarea incredibilă a vedetei
A pierdut aproape 9 kilograme cu Ozempic, dar își mai dorește să slăbească. Transformarea incredibilă a vedetei Catine.ro
Primul film american care va fi filmat în spațiu. Cum vor juca actorii I See You la zeci de kilometri deasupra Pământului
Primul film american care va fi filmat în spațiu. Cum vor juca actorii I See You la zeci de kilometri deasupra...
Burak Özçivit și Fahriye Evcen au petrecut timp de calitate alături de copii. Cum s-au fotografiat actorii celebri
Burak Özçivit și Fahriye Evcen au petrecut timp de calitate alături de copii. Cum s-au fotografiat actorii celebri Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Cum a fost săltată din pat „Zeița Bogăției”, creierul unei fraude cu criptomonede 6,2 miliarde de euro
Cum a fost săltată din pat „Zeița Bogăției”, creierul unei fraude cu criptomonede 6,2 miliarde de euro Libertatea.ro
Un expert britanic a descoperit găselnița Kievului: Cel mai bun contraatac al Ucrainei, lovitura care îl doboară pe Putin
Un expert britanic a descoperit găselnița Kievului: Cel mai bun contraatac al Ucrainei, lovitura care îl... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Romina Gingașu s-a întors pe băncile facultății. La ce universitate de top studiază soția miliardarului Piero Ferrari: „Următorul pas în carieră”
Romina Gingașu s-a întors pe băncile facultății. La ce universitate de top studiază soția miliardarului Piero... Elle
Mădălina Ghenea, apariție care îți taie respirația! Primele declarații ale actriței, după ce s-a reîntors în România. PAPARAZZI
Mădălina Ghenea, apariție care îți taie respirația! Primele declarații ale actriței, după ce s-a reîntors... Spynews.ro
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE... BZI
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a președintelui
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pui cu legume în stil asiatic. Rețetă preparată la wok
Pui cu legume în stil asiatic. Rețetă preparată la wok HelloTaste.ro
Un sat din România cu 14 oameni are pistă asfaltată de biciclete care trece prin pădurea cu lupi și urși, dar drumurile sunt din pământ
Un sat din România cu 14 oameni are pistă asfaltată de biciclete care trece prin pădurea cu lupi și urși, dar... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 11 noiembrie 2025. Berbecii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 11 noiembrie 2025. Berbecii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
ONG-urile #rezist, mișcare la 180 de grade. Se organizează un protest antijustiție. Ținta – președintele ÎCCJ, Lia Savonea
ONG-urile #rezist, mișcare la 180 de grade. Se organizează un protest antijustiție. Ținta – președintele... Jurnalul
Ce înseamnă când visezi că zbori, că plângi sau că te pierzi. Mesaje din subconștient la care să fii atentă
Ce înseamnă când visezi că zbori, că plângi sau că te pierzi. Mesaje din subconștient la care să fii atentă Kudika
Cât va fi pensia ta dacă ai avut un salariu mediu brut de 6.000 de lei. Exemplu de calcul după noua formulă
Cât va fi pensia ta dacă ai avut un salariu mediu brut de 6.000 de lei. Exemplu de calcul după noua formulă Playtech
Doliu în lumea teatrului românesc. A murit unul dintre cei mai importanți actori de la Teatrul Nottara
Doliu în lumea teatrului românesc. A murit unul dintre cei mai importanți actori de la Teatrul Nottara Redactia.ro
Imagini cu primul robot umanoid dezvoltat de Rusia în timp ce se prăbuşeşte pe scenă la prezentarea oficială
Imagini cu primul robot umanoid dezvoltat de Rusia în timp ce se prăbuşeşte pe scenă la prezentarea oficială Observator
Remedii naturale pentru nasul înfundat. Ce să faci când nu mai poți să respiri cum trebuie
Remedii naturale pentru nasul înfundat. Ce să faci când nu mai poți să respiri cum trebuie MediCOOL
Cele mai bune condimente pentru carnea de porc. Cu ce să o aromatizezi ca să aibă gust ca la restaurant
Cele mai bune condimente pentru carnea de porc. Cu ce să o aromatizezi ca să aibă gust ca la restaurant HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
30 de lucruri mărunte și gesturi care înseamnă mult pentru copii
30 de lucruri mărunte și gesturi care înseamnă mult pentru copii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Lansarea Grand Theft Auto 6 a fost amânată din nou. Când ar ajunge pe piață jocul mult așteptat
Lansarea Grand Theft Auto 6 a fost amânată din nou. Când ar ajunge pe piață jocul mult așteptat UseIT
Burgeri de sfeclă roșie cu orez. Fragezi, colorați și plini de savoare vegetală
Burgeri de sfeclă roșie cu orez. Fragezi, colorați și plini de savoare vegetală Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x