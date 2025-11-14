Experții cred că au găsit Atlantisul real. Unde se află orașul înghițit de ape care i-a uimit

Experții cred că au găsit Atlantisul real, dar nu în zona în care ar fi existat orașul legendar descris în operele antice.

Experți din cadrul Academiei de Științe susțin că ar fi găsit „urmele unui oraș scufundat”, similar cu Atlantisul descris în operele antice.

Orașul s-ar afla în lacul Issyk Kul, din Kârgâzstan, scrie Daily Mail.

Lacul de apă sărată are o adâncime maximă de 668 de metri. Ca urmare, e al 8-lea ce mai adânc lac din lume.

Dar dovezile au fost găsite într-o porțiune aflată mai aproape de suprafața apei.

Experții cred că au găsit Atlantisul real

Experții cred că au găsit Atlantisul real, după ce au descoperit în lac urmele unui cimitir, vase ceramice de mari dimensiuni și părți ale unei clădiri realizate din cărămizi arse.

Se crede că orașul găzduia case de rugăciune musulmane, școli, băi publice și posibil chiar o instalație de măcinat cereale pentru producerea pâinii.

Conducătorul expediției, Valery Kolchenko, cercetător la Academia Națională de Științe a Republicii Kârgâze, a spus că aceasta a fost o așezare comercială „importantă”.

Dar în secolul al XV-lea, orașul ar fi fost pierdut în urma unei tragedii teribile, „comparabile cu dezastrul de la Pompeii”.

„Locul pe care îl studiem a fost un oraș sau un important nod comercial,” a declarat Kolchenko.

Lacul Issyk-Kul are aproape 182 kilometri lungime și puțin sub 60 kilometri lățime și poate fi văzut din spațiu.

Misteriosul Issyk Kul nu are un debit de ieșire cunoscut. Unii experți afirmă că e legat de un râu local printr-un canal aflat în adâncuri.

Înconjurat de munții Tianșan, lacul a crescut semnificativ din vremurile antice și medievale, motiv pentru care ruinele se află acum sub apă.

Săpăturile arheologice au avut loc la complexul inundat Toru-Aygyr din nord-vestul lacului. Acesta era un punct important de pe o rută comercială antică.

Arheologii au cercetat 4 zone subacvatice la adâncimi foarte mici, între 1 și 4 metri, aproape de țărmul lacului.

În prima, au descoperit numeroase structuri din cărămidă arsă. Inclusiv una care conținea o piatră de moară, plus structuri de piatră prăbușite sub apă și grinzi de lemn.

Cercetătorii cred că au descoperit urmele unei clădiri publice care ar fi putut servi drept moschee, baie publică sau școală, cunoscută sub numele de madrasa.

Celelalte 3 zone au dezvăluit, de asemenea, dovezi ale unui vechi loc de înmormântare și structuri rotunde și dreptunghiulare din chirpici.

Orașul ar fi fost un punct comercial important

Au fost descoperite și înmormântări care păstrează semne ale ritualurilor islamice tradiționale. Scheletele sunt orientate spre nord, cu fețele îndreptate spre Qibla, direcția către care se întorc musulmanii la rugăciune.

Potrivit Societății Geografice din Rusia, care a finanțat proiectul, „toate acestea confirmă că aici a existat cândva un oraș antic.”

Dovezile au fost deja trimise pentru analize și pentru datare prin spectrometrie de masă cu accelerator. Aceasta e o metodă extrem de precisă care poate determina vârsta materialelor organice.

Această așezare pierdută de la Toru-Aygyr a fost un „oraș sau o mare aglomerație comercială” pe una dintre porțiunile importante ale Drumului Mătăsii, rețeaua istorică dintre Europa și Asia.

Activ între secolul al II-lea î.Hr. și mijlocul secolului al XV-lea, Drumul Mătăsii a facilitat schimbul de mătase, mirodenii, metale prețioase și idei între China și zona mediterana. A avut un rol cheie în răspândirea industriei, artei și religiei.

Dar orașul de pe Lacul Issyk Kul a fost devastat de un „cutremur teribil” la începutul secolului al XV-lea. Ceea ce a provocat scufundarea așezării, potrivit lui Kolchenko.

„Potrivit evaluării noastre, în momentul dezastrului, locuitorii părăsiseră deja așezarea,” a spus el. „După dezastrul cutremurului, populația regiunii s-a schimbat drastic. Civilizația bogată medievală a încetat să mai existe.”