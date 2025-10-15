Antena Căutare
Primul stat care vrea să interzică mariajul între AI și oameni. De ce ar fi periculoase astfel de „căsătorii"

Primul stat care vrea să interzică mariajul între AI și oameni ar putea introduce o lege care vizează mai multe arii ale acestei tehnologii.

Publicat: Miercuri, 15 Octombrie 2025, 16:10 | Actualizat Miercuri, 15 Octombrie 2025, 16:17
Un stat deja ia în considerare statutul legal pe care îl poate avea AI pe viitor | Shutterstock

Ohio, SUA, e primul stat care vrea să interzică mariajul între AI și oameni. O nouă propunere de lege a fost introdusă de reprezentantul Thaddeus Claggett.

Dacă va fi votată, legea va interzice programelor AI să aibă statut legal de persoană, prin declararea lor drept „entități lipsite de conștiință”, scrie Futurism.

În urma acestei legi, un program AI nu se va putea căsători legal cu om sau alt program AI.

Dar legea are implicații semnificative dincolo de posibilitatea unei căsătorii.

Ohio ar putea devenit primul stat care vrea să interzică mariajul între AI și oameni dacă această lege va fi acceptată.

„Pe măsură ce sistemele informatice își îmbunătățesc capacitatea de a acționa mai asemănător cu oamenii, vrem să ne asigurăm că avem interdicții în lege care să împiedice aceste sisteme să devină vreodată umane prin agenția lor,” a declarat Claggett. Politicianul e președintele Comisiei pentru Tehnologie și Inovație din Camera Reprezentanților din Ohio.

Căsătoria poate oferi oamenilor puteri legale asupra altor persoane. Claggett susține că proiectul de lege va ajuta la prevenirea situațiilor în care inteligențele artificiale ar putea prelua roluri deținute de soți, cum ar fi exercitarea unei procuri sau luarea de decizii financiare ori medicale în numele altcuiva.

„Oamenii trebuie să înțeleagă că nu vorbim despre mersul pe coridor pe o melodie și despre o ceremonie cu roboții care vor fi pe străzile noastre peste 1 an sau 2,” a spus Claggett. „Asta s-ar putea întâmpla, dar nu despre asta vorbim cu adevărat.”

Diverse persoane au pretins că s-au căsătorit cu chatboți AI. Uneori chiar au organizat nunți complexe pentru a celebra evenimentul. Dar aceste uniuni nu au nicio recunoaștere legală, ceea ce face puțin neclar ce anume urmărește proiectul de lege al lui Claggett.

Totuși, există motive serioase de îngrijorare privind modul în care oamenii dezvoltă relații cu modelele de inteligență artificială.

Chatboții populari pot fi surprinzător de realiști, capabili să poarte conversații fluide și naturale. Există riscul să apară efectul ELIZA, în care oamenii au impresia că vorbesc cu alte persoane, cu o interfață tehnologică.

Adesea, răspunsurile AI confirmă convingerile utilizatorului, indiferent cât de nefondate ar fi acestea. Astfel, programele creează impresia că sunt vii sau inteligente. În acest mod, devin foarte pricepuți în a-i manipula pe cei singuri și vulnerabili.

Un sondaj recent, de exemplu, a arătat că aproape o treime dintre adulții americani au declarat că au avut o relație „intimă sau romantică” cu un chatbot AI. Așa că Ohio vrea să devină primul stat care vrea să interzică mariajul între AI și oameni.

Programele AI pot fi periculoase

Mai mult, chatboții AI scapă adesea de sub control și spun lucruri pe care nu ar trebui să le spună. Consecințele pot fi extreme. Psihiatrii sunt din ce în ce mai îngrijorați de rapoartele privind așa-numita „psihoză AI”.

E un termen care descrie episoade alarmante de sănătate mintală în care utilizatorii dezvoltă iluzii severe și ruperea de realitate după ce devin obsedați de un chatbot. Unele dintre aceste episoade s-au încheiat cu sinucideri sau chiar crime.

Căsătoria nu este singurul lucru pe care Claggett încearcă să-l interzică pentru AI. Dacă proiectul de lege ar fi adoptat, inteligențele artificiale nu ar putea deține sau controla proprietăți imobiliare, proprietate intelectuală ori conturi financiare.

De asemenea, nu ar putea ocupa funcții de conducere, director sau administrator în companii. Daunele provocate de un sistem AI ar urma să fie atribuite proprietarilor sau creatorilor umani ai acestuia.

„Publicul trebuie să înțeleagă riscul extrem,” a declarat Claggett. „Din cauza vitezei cu care evoluează aceste tehnologii, în Ohio avem mai multe proiecte de lege în fața comisiei noastre de tehnologie care încearcă să stabilească limite clare, astfel încât să existe întotdeauna un om care controlează tehnologia și nu invers.”

