Problemele financiare care pot afecta creierul. Cercetătorii au identificat momentele care au cel mai mare impact

Experții au descoperit cum problemele financiare pot îmbătrâni creierul și pot duce la o boală semnificativă.

Problemele financiare în momente cheie au un impact semnificativ asupra creierului | Shutterstock

Problemele financiare persistente sunt asociate cu o îmbătrânire mai rapidă a creierului și cu un risc mai mare de apariție a demenței, susțin experții.

Potrivit cercetătorilor, dificultățile financiare pot afecta „capacitatea de procesare” a unor regiuni ale creierului responsabile de funcții precum atenția și luarea deciziilor, scrie The Sun.

Studiul, publicat în revista Innovations in Ageing, sugerează că efectele sunt deosebit de pronunțate în cazul bărbaților și al persoanelor care au avut o copilărie defavorizată.

De asemenea, persoanele cu un risc genetic mai mare de a dezvolta boala Alzheimer au fost mai vulnerabile.

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Problemele financiare care pot afecta creierul

Cercetătorii consideră că sprijinirea persoanelor aflate în dificultăți financiare și reducerea sărăciei ar putea contribui la prevenirea unor cazuri de demență în viitor.

„Acest studiu ne reamintește că demența nu e doar o problemă de sănătate, ci și una socială și economică,” a declarat dr. Richard Oakley, director asociat pentru cercetare și inovare în cadrul Alzheimer’s Society.

„El se adaugă dovezilor tot mai numeroase care arată că factorii ce influențează sănătatea creierului încep să acționeze cu mult înainte de apariția simptomelor demenței,” susține expertul.

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„Deși nu există o metodă garantată de prevenire a demenței, cercetările sugerează că aproximativ 45% dintre cazurile la nivel mondial ar putea fi întârziate sau chiar prevenite prin reducerea factorilor de risc modificabili,” a continuat dr. Oakley. „Acest lucru înseamnă să îi ajutăm pe oameni să ducă o viață mai sănătoasă și, în același timp, să combatem inegalitățile care influențează sănătatea creierului.”

Demența e un termen care descrie un grup de simptome asociate cu deteriorarea progresivă a funcțiilor cerebrale și poate afecta memoria, gândirea și alte capacități cognitive.

Printre simptomele timpurii se numără pierderile de memorie, dificultățile de concentrare, schimbările de dispoziție și dificultatea de a urmări o conversație sau de a găsi cuvintele potrivite.

Vârsta la care apar problemele financiare e foarte importantă

În cadrul studiului, cercetătorii de la University College London (UCL) au analizat datele provenite de la 2.759 de participanți din Marea Britanie. Aceștia au fost întrebați care era venitul gospodăriei lor la 26, 43 și 53 de ani.

Participanții au fost considerați cu venituri persistent scăzute dacă s-au aflat în ultimii 20% ai distribuției veniturilor în cel puțin 2 dintre aceste 3 etape ale vieții. Aproximativ 1 din 6 participanți s-a încadrat în această categorie.

Situațiile de dificultate financiară au inclus imposibilitatea de a se descurca cu veniturile disponibile sau probleme la plata facturilor.

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Rezultatele au arătat că persoanele care s-au confruntat cu probleme financiare persistente sau cu sărăcie în perioada tinereții și a maturității timpurii au obținut rezultate mai slabe la testele cognitive efectuate la vârsta de 53 de ani.

În plus, în rândul participanților care au efectuat investigații imagistice ale creierului, cercetătorii au observat că persoanele cu venituri mai mici prezentau o sănătate cerebrală mai precară între 69 și 71 de ani.

„Majoritatea studiilor privind îmbătrânirea cognitivă analizează dificultățile financiare într-un singur moment al vieții,” a declarat dr. Jacques Wels, cercetător în cadrul Unității pentru Sănătate și Îmbătrânire pe Parcursul Vieții de la UCL.

„Studiul nostru, bazat pe date colectate de-a lungul mai multor decenii, arată că acumularea dificultăților financiare în timp e asociată cu cele mai slabe rezultate în ceea ce privește sănătatea cognitivă, și nu episoadele izolate de adversitate,” a continuat dr. Wels.