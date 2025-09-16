Antena Căutare
Home News Inedit Racheta nucleară care ne-ar putea duce pe Marte. Descoperirea capabilă să schimbe complet explorarea spațială

Racheta nucleară care ne-ar putea duce pe Marte. Descoperirea capabilă să schimbe complet explorarea spațială

Racheta nucleară care ne-ar putea duce pe Marte e mai aproape de realitate cu o nouă descoperire capabilă să schimbe complet explorarea spațială.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 16 Septembrie 2025, 17:22 | Actualizat Marti, 16 Septembrie 2025, 17:24
O nouă tehnologie de propulsie ne poate duce mai rapid pe planeta Marte | Shutterstock

Experții au dezvoltat o nouă formă de propulsie nucleară ce ar putea fi folosită în racheta care ne-ar duce pe Marte în următoarele decenii.

Experții susțin că această nouă tehnologie poate să scadă semnificativ timpul necesar unei călătorii spațiale spre Planeta Roșie, scrie The Independent.

O astfel de tehnologie ar putea duce, pe viitor, și la călătorii la granița Sistemului Solar.

Deși încă se află în stadiul de descoperire, propulsia poate fi dezvoltată rapid pentru utilizarea în scopuri comerciale sau științifice.

Articolul continuă după reclamă

Racheta nucleară care ne-ar putea duce pe Marte

O echipă de la Universitatea de Stat din Ohio a realizat o descoperire ce ar putea crea racheta nucleară care ne-ar duce pe Marte.

Experții au folosit uraniu lichid pentru a încălzi direct combustibilul rachetei, astfel încât să poată călători mai repede cu mai puțin combustibil.

Sistemul de rachetă nucleară termică centrifugă (CNTR) este mai eficient decât tehnologiile actuale de rachete. Precum și decât alte motoare cu propulsie nucleară, potrivit cercetătorilor.

„În ultimii ani, a existat un interes tot mai mare pentru tehnologia propulsiei nucleare termice, pe măsură ce luăm în considerare revenirea oamenilor pe Lună și activitatea în spațiul cislunar,” a declarat Dean Wang, profesor de la Universitatea de Stat din Ohio.

„Dar dincolo de asta, este nevoie de un nou sistem. Deoarece motoarele chimice tradiționale ar putea să nu fie fezabile,” a continuat Wang.

Citește și: Cum ar fi arătat viața pe Marte în trecut. Experții NASA au dezvăluit ce s-a întâmplat cu viețuitoarele de pe Planeta Roșie

Cercetarea a fost finanțată parțial de NASA. Studiul sugerează că pentru motoarele de generație următoare ar putea fi folosite diferite tipuri de combustibil. Inclusiv compuși chimici precum metanul, care poate fi extras din asteroizi.

Mai multe provocări tehnice trebuie încă depășite înainte ca tehnologia să poată fi testată corespunzător, lucru care ar putea dura încă 5 ani. Dar, după aceste obstacole și teste, aceasta ar putea devenit racheta nucleară care ne-ar duce pe Marte.

Dacă va avea succes, noile capacități ar reduce misiunile umane dus-întors către Marte de la aproximativ 3 ani la doar 1 an. Ar permite, de asemenea, misiuni robotice către planetele exterioare, precum Saturn și Neptun.

Călătoria spre Marte ar putea dura mai puțin timp

„Ai putea avea o călătorie sigură doar dus spre Marte în 6 luni, de exemplu, în loc să faci aceeași misiune într-un an,” a spus Spencer Christian, expert de la Universitatea de Stat din Ohio.

„În funcție de cât de bine va funcționa, prototipul motorului CNTR ne împinge spre viitor,” a continuat expertul.

Citește și: SpaceX a lansat cu succes racheta Starship. Cât timp a durat testul

Echipa de cercetători speră să efectueze o demonstrație de laborator a tehnologiei pentru a vedea cât de bine se comportă în condiții extreme.

De asemenea, echipa a cerut mai multe finanțări pentru cercetarea propulsiei nucleare. Experții susțin că aceasta ar trebui să fie o „prioritate constantă” pentru agențiile spațiale.

Racheta a fost prezentată în ediția din septembrie a revistei Acta Astronautica, într-un studiu intitulat „Abordarea provocărilor de fezabilitate inginerească a rachetei nucleare termice centrifuge”.

Cum gătești ceapa corect, potrivit experților. Cei mai mulți oameni o prepară greșit...
Înapoi la Homepage
AS.ro Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor” Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe &#8220;Drumul Eroilor&#8221;
Observatornews.ro Un milion de euro, confiscat de procurori într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor din R. Moldova Un milion de euro, confiscat de procurori într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor din R. Moldova

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Ella, dezvăluiri sincere despre relația cu Teo și despărțirea de Andrei. Vezi interviul exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Ella, dezvăluiri sincere despre relația cu Teo și despărțirea de Andrei. Vezi interviul exclusiv în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Profeția tulburătoare a unui preot pentru data de 23 septembrie 2025. Ce ar urma să se întâmple
Profeția tulburătoare a unui preot pentru data de 23 septembrie 2025. Ce ar urma să se întâmple
3 semne zodiacale atrag succesul financiar începând cu 15 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
3 semne zodiacale atrag succesul financiar începând cu 15 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele Catine.ro
Ce a putut să facă un român în ghena de gunoi a blocului! Cineva a pozat totul și imaginea a devenit virală
Ce a putut să facă un român în ghena de gunoi a blocului! Cineva a pozat totul și imaginea a devenit virală
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Cum ajung viniluri de zeci de ani să valoreze sute de lei în târgul de vechituri din București: „Uite, frate, ăsta e original Electrecord!”
Cum ajung viniluri de zeci de ani să valoreze sute de lei în târgul de vechituri din București: „Uite, frate,... Libertatea.ro
Cum va afecta românii noua creștere de TVA. „Prețurile au urcat cu 15%. Ar însemna închiderea multor afaceri și pierderea a mii de locuri de muncă”
Cum va afecta românii noua creștere de TVA. „Prețurile au urcat cu 15%. Ar însemna... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat numeroase vedete
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat... Elle
Un celebru fotbalist român a purtat brățară de monitorizare dintr-o eroare! Fosta soție l-a reclamat, dar instanța i-a dat dreptate lui
Un celebru fotbalist român a purtat brățară de monitorizare dintr-o eroare! Fosta soție l-a reclamat, dar... Spynews.ro
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!”
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!” BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Paste cremoase cu ciuperci, nuci și parmezan, pentru prânz sau cină
Paste cremoase cu ciuperci, nuci și parmezan, pentru prânz sau cină HelloTaste.ro
Țara care abia a intrat în anul 2018: Locuitorii tocmai au sărbătorit Revelionul. Ce calendar urmează și de ce sunt cu 7 ani „în urmă”
Țara care abia a intrat în anul 2018: Locuitorii tocmai au sărbătorit Revelionul. Ce calendar urmează și de ce... Antena3.ro
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone useit
Horoscopul zilei de 15 septembrie 2025. Balanțele își găsesc echilibrul. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 15 septembrie 2025. Balanțele își găsesc echilibrul. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Horoscop săptămânal, 15 - 21 septembrie 2025. Adevărul iese la iveală, indiferent dacă suntem sau nu pregătiți
Horoscop săptămânal, 15 - 21 septembrie 2025. Adevărul iese la iveală, indiferent dacă suntem sau nu pregătiți Jurnalul
Îi calcă pe urmele mamei sale! Irina Columbeanu a strălucit pe podium la Transilvania Fashion Week
Îi calcă pe urmele mamei sale! Irina Columbeanu a strălucit pe podium la Transilvania Fashion Week Kudika
Cele mai frumoase locuri din România toamna. Frunzele arămii, aerul curat și liniștea naturii, punctele forte
Cele mai frumoase locuri din România toamna. Frunzele arămii, aerul curat și liniștea naturii, punctele forte Playtech
Zodiile care vor suferi teribil în acest weekend. Au parte de încercări grele
Zodiile care vor suferi teribil în acest weekend. Au parte de încercări grele Redactia.ro
Tradiţii şi superstiţii de Înălţarea Sfintei Cruci. Ce să nu faci azi, de Ziua Crucii, ca să fii ferit de rele
Tradiţii şi superstiţii de Înălţarea Sfintei Cruci. Ce să nu faci azi, de Ziua Crucii, ca să fii ferit de rele Observator
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva” ProSport
Localitatea din România în care îți poti cumpăra o CASĂ cu doar 5000 de euro. Terenul are 1264 mp
Localitatea din România în care îți poti cumpăra o CASĂ cu doar 5000 de euro. Terenul are 1264 mp Gandul
Monica Gabor, mesaj PUBLIC pentru Cătălin Botezatu după ce Irina Columbeanu a defilat pentru prima oară pe podium
Monica Gabor, mesaj PUBLIC pentru Cătălin Botezatu după ce Irina Columbeanu a defilat pentru prima oară pe podium CanCan
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple DeParinti
Lorde a vorbit despre motivul pentru care și-a acoperit pieptul cu bandă adezivă în piesa „Man of the Year”: „Simțeam că lucrurile ies la suprafață”
Lorde a vorbit despre motivul pentru care și-a acoperit pieptul cu bandă adezivă în piesa „Man of the Year”:... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Cheesecake cu pere caramelizate. Un desert fin și elegant
Cheesecake cu pere caramelizate. Un desert fin și elegant Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x