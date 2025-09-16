Racheta nucleară care ne-ar putea duce pe Marte. Descoperirea capabilă să schimbe complet explorarea spațială

Racheta nucleară care ne-ar putea duce pe Marte e mai aproape de realitate cu o nouă descoperire capabilă să schimbe complet explorarea spațială.

O nouă tehnologie de propulsie ne poate duce mai rapid pe planeta Marte | Shutterstock

Experții au dezvoltat o nouă formă de propulsie nucleară ce ar putea fi folosită în racheta care ne-ar duce pe Marte în următoarele decenii.

Experții susțin că această nouă tehnologie poate să scadă semnificativ timpul necesar unei călătorii spațiale spre Planeta Roșie, scrie The Independent.

O astfel de tehnologie ar putea duce, pe viitor, și la călătorii la granița Sistemului Solar.

Deși încă se află în stadiul de descoperire, propulsia poate fi dezvoltată rapid pentru utilizarea în scopuri comerciale sau științifice.

Racheta nucleară care ne-ar putea duce pe Marte

O echipă de la Universitatea de Stat din Ohio a realizat o descoperire ce ar putea crea racheta nucleară care ne-ar duce pe Marte.

Experții au folosit uraniu lichid pentru a încălzi direct combustibilul rachetei, astfel încât să poată călători mai repede cu mai puțin combustibil.

Sistemul de rachetă nucleară termică centrifugă (CNTR) este mai eficient decât tehnologiile actuale de rachete. Precum și decât alte motoare cu propulsie nucleară, potrivit cercetătorilor.

„În ultimii ani, a existat un interes tot mai mare pentru tehnologia propulsiei nucleare termice, pe măsură ce luăm în considerare revenirea oamenilor pe Lună și activitatea în spațiul cislunar,” a declarat Dean Wang, profesor de la Universitatea de Stat din Ohio.

„Dar dincolo de asta, este nevoie de un nou sistem. Deoarece motoarele chimice tradiționale ar putea să nu fie fezabile,” a continuat Wang.

Cercetarea a fost finanțată parțial de NASA. Studiul sugerează că pentru motoarele de generație următoare ar putea fi folosite diferite tipuri de combustibil. Inclusiv compuși chimici precum metanul, care poate fi extras din asteroizi.

Mai multe provocări tehnice trebuie încă depășite înainte ca tehnologia să poată fi testată corespunzător, lucru care ar putea dura încă 5 ani. Dar, după aceste obstacole și teste, aceasta ar putea devenit racheta nucleară care ne-ar duce pe Marte.

Dacă va avea succes, noile capacități ar reduce misiunile umane dus-întors către Marte de la aproximativ 3 ani la doar 1 an. Ar permite, de asemenea, misiuni robotice către planetele exterioare, precum Saturn și Neptun.

Călătoria spre Marte ar putea dura mai puțin timp

„Ai putea avea o călătorie sigură doar dus spre Marte în 6 luni, de exemplu, în loc să faci aceeași misiune într-un an,” a spus Spencer Christian, expert de la Universitatea de Stat din Ohio.

„În funcție de cât de bine va funcționa, prototipul motorului CNTR ne împinge spre viitor,” a continuat expertul.

Echipa de cercetători speră să efectueze o demonstrație de laborator a tehnologiei pentru a vedea cât de bine se comportă în condiții extreme.

De asemenea, echipa a cerut mai multe finanțări pentru cercetarea propulsiei nucleare. Experții susțin că aceasta ar trebui să fie o „prioritate constantă” pentru agențiile spațiale.

Racheta a fost prezentată în ediția din septembrie a revistei Acta Astronautica, într-un studiu intitulat „Abordarea provocărilor de fezabilitate inginerească a rachetei nucleare termice centrifuge”.