SpaceX a lansat cu succes racheta Starship. Cât timp a durat testul

SpaceX a lansat cu succes racheta Starship, după mai multe teste în care aceasta a explodat pe rampa de lansare sau în spațiu.

Racheta are o lungime de 123 de metri și e cea mai mare construită vreodată, scrie Live Science.

Starship a fost lansată de la baza Starbase din Boca Chica, Texas, pe 26 august, la ora locală 19:30.

Racheta a atins o altitudine de 200 de kilometri deasupra suprafeței Pământului.

SpaceX a lansat cu succes racheta Starship într-un test care a durat o oră. După ce a atins o altitudine maximă de 200 de kilometri, treapta superioară a amerizat în Oceanul Indian. După separare, booster-ul Super Heavy al rachetei a aterizat în Golful Mexic.

Inginerii SpaceX au izbucnit în aplauze entuziaste pentru a sărbători finalizarea misiunii, în camera de control. Spre deosebire de încercările anterioare, Starship a reușit în sfârșit să își folosească sistemul de desfășurare a sateliților pentru a lansa în spațiu sateliți Starlink fictivi, pentru prima dată.

Acesta a fost cel de-al 10-lea test al rachetei. Starship e esențială pentru ambițiile acționarului majoritar SpaceX, Elon Musk, de a transporta echipaje, nave spațiale, sateliți și marfă pe orbita Pământului. În cele din urmă, miliardarul vrea să folosească Starship pentru a duce oamenii pe Lună și Marte. SpaceX are deja un contract de 2.9 miliarde de dolari cu NASA pentru a transporta astronauți pe suprafața Lunii cel mai devreme în 2027.

Cel mai recent zbor de test a fost amânat cu 2 zile. Întârzierea a avut loc din cauza problemelor cu sistemele de la sol ale bazei Starbase și condițiilor meteo nefavorabile, marchează o revenire pentru companie după o serie de eșecuri.

A 9-a lansare Starship nu și-a atins ținta. A 8-a și a 7-a lansare s-au încheiat în explozii care au aruncat resturi în flăcări peste Caraibe.

În iunie, o rachetă Starship a explodat chiar pe rampă în timpul pregătirilor pentru zbor. Anul trecut, oamenii de știință au dezvăluit că o explozie anterioară, în timpul celui de-al 2-lea test din noiembrie 2023, a creat temporar o „gaură” în atmosferă. Așa că faptul că SpaceX a lansat cu succes racheta Starship e o reușită notabilă.

SpaceX vrea să schimbe călătoriile spațiale

„Felicitări SpaceX pentru testul Starship. Succesul celui de-al 10-lea zbor deschide drumul pentru Starship Human Landing System, care va readuce astronauții americani pe Lună cu Artemis III,” a scris pe X administratorul interimar al NASA, Sean Duffy, după zbor. „Este o zi mare pentru NASA și partenerii noștri comerciali din spațiu.”

Propulsată de o forță record de 7.5 milioane de kilograme de tracțiune, generată de cele 33 de motoare ale boosterului Super Heavy, Starship poate transporta de 10 ori mai multă încărcătură decât actualele rachete Falcon 9 de la SpaceX.

Starship ee proiectată cu accent pe fabricație ieftină și eficientă. E construită din oțel inoxidabil accesibil și alimentată cu metan. SpaceX susține că acesta ar putea fi colectat chiar de pe Marte.