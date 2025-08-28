Antena Căutare
Home News Inedit SpaceX a lansat cu succes racheta Starship. Cât timp a durat testul

SpaceX a lansat cu succes racheta Starship. Cât timp a durat testul

SpaceX a lansat cu succes racheta Starship, după mai multe teste în care aceasta a explodat pe rampa de lansare sau în spațiu.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 28 August 2025, 15:42 | Actualizat Joi, 28 August 2025, 15:46
SpaceX a lansat cu succes racheta Starship în al 10-lea test | Profimedia Images

SpaceX a lansat cu succes racheta Starship, după ce compania a fost criticată în urma testelor care au eșuat.

Racheta are o lungime de 123 de metri și e cea mai mare construită vreodată, scrie Live Science.

Starship a fost lansată de la baza Starbase din Boca Chica, Texas, pe 26 august, la ora locală 19:30.

Racheta a atins o altitudine de 200 de kilometri deasupra suprafeței Pământului.

Articolul continuă după reclamă

SpaceX a lansat cu succes racheta Starship

SpaceX a lansat cu succes racheta Starship într-un test care a durat o oră. După ce a atins o altitudine maximă de 200 de kilometri, treapta superioară a amerizat în Oceanul Indian. După separare, booster-ul Super Heavy al rachetei a aterizat în Golful Mexic.

Inginerii SpaceX au izbucnit în aplauze entuziaste pentru a sărbători finalizarea misiunii, în camera de control. Spre deosebire de încercările anterioare, Starship a reușit în sfârșit să își folosească sistemul de desfășurare a sateliților pentru a lansa în spațiu sateliți Starlink fictivi, pentru prima dată.

Acesta a fost cel de-al 10-lea test al rachetei. Starship e esențială pentru ambițiile acționarului majoritar SpaceX, Elon Musk, de a transporta echipaje, nave spațiale, sateliți și marfă pe orbita Pământului. În cele din urmă, miliardarul vrea să folosească Starship pentru a duce oamenii pe Lună și Marte. SpaceX are deja un contract de 2.9 miliarde de dolari cu NASA pentru a transporta astronauți pe suprafața Lunii cel mai devreme în 2027.

Citește și: Cel mai recent eșec al lui Elon Musk a dus la un fenomen nemaivăzut până acum. Ce a făcut firma miliardarului

Cel mai recent zbor de test a fost amânat cu 2 zile. Întârzierea a avut loc din cauza problemelor cu sistemele de la sol ale bazei Starbase și condițiilor meteo nefavorabile, marchează o revenire pentru companie după o serie de eșecuri.

A 9-a lansare Starship nu și-a atins ținta. A 8-a și a 7-a lansare s-au încheiat în explozii care au aruncat resturi în flăcări peste Caraibe.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

În iunie, o rachetă Starship a explodat chiar pe rampă în timpul pregătirilor pentru zbor. Anul trecut, oamenii de știință au dezvăluit că o explozie anterioară, în timpul celui de-al 2-lea test din noiembrie 2023, a creat temporar o „gaură” în atmosferă. Așa că faptul că SpaceX a lansat cu succes racheta Starship e o reușită notabilă.

SpaceX vrea să schimbe călătoriile spațiale

„Felicitări SpaceX pentru testul Starship. Succesul celui de-al 10-lea zbor deschide drumul pentru Starship Human Landing System, care va readuce astronauții americani pe Lună cu Artemis III,” a scris pe X administratorul interimar al NASA, Sean Duffy, după zbor. „Este o zi mare pentru NASA și partenerii noștri comerciali din spațiu.”

Propulsată de o forță record de 7.5 milioane de kilograme de tracțiune, generată de cele 33 de motoare ale boosterului Super Heavy, Starship poate transporta de 10 ori mai multă încărcătură decât actualele rachete Falcon 9 de la SpaceX.

Citește și: Ce distruge sateliții Starlink ai lui Elon Musk. Experții au dezvăluit cauza reală

Starship ee proiectată cu accent pe fabricație ieftină și eficientă. E construită din oțel inoxidabil accesibil și alimentată cu metan. SpaceX susține că acesta ar putea fi colectat chiar de pe Marte.

Ce salariu câștigă o cameristă din Spania. Cât de mare e diferența cu România... Ce țară din Europa trece la săptămâna de muncă de 4 zile. Cu ce provocări vine această schimbare...
Înapoi la Homepage
AS.ro Ce a putut dezvălui soţul Nadiei Comăneci despre “Zeiţa de la Montreal”, cu care e căsătorit de 29 de ani Ce a putut dezvălui soţul Nadiei Comăneci despre &#8220;Zeiţa de la Montreal&#8221;, cu care e căsătorit de 29 de ani
Observatornews.ro Deputatul AUR care a îndemnat la discriminare, despre agresarea livratorului străin: "Făcătură regizată" Deputatul AUR care a îndemnat la discriminare, despre agresarea livratorului străin: "Făcătură regizată"

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
Comentarii


Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Insula iubirii Sezonul 9, 27 august 2025. George Vornicu a cerut-o în căsătorie pe Ionela Coșa
Insula iubirii Sezonul 9, 27 august 2025. George Vornicu a cerut-o în căsătorie pe Ionela Coșa Miercuri, 27.08.2025, 22:10
Super Neatza, 28 august 2025. Horoscopul zilei cu Claudia Băcuță: Berbecii pot avea parte de tensiuni tensionate cu partenerul! Super Neatza, 28 august 2025. Horoscopul zilei cu Claudia Băcuță: Berbecii pot avea parte de tensiuni tensionate cu partenerul! Joi, 28.08.2025, 08:44 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 27 august 2025. Relații în paralel. Pui punct sau joci periculos la dublu? Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 27 august 2025. Relații în paralel. Pui punct sau joci periculos la dublu? Miercuri, 27.08.2025, 18:31 Cel mai șocant moment de la Insula Iubirii, comentat de Speak și Ristei la "Fiertzi pe Insula" Cel mai șocant moment de la Insula Iubirii, comentat de Speak și Ristei la "Fiertzi pe Insula" Duminica, 24.08.2025, 20:00
Mai multe
Citește și
Care e cel mai lent animal din lume. Are o „viteză” record
Care e cel mai lent animal din lume. Are o „viteză” record
3 semne zodiacale atrag succesul financiar începând cu 29 august 2025. Află dacă te numeri printre ele
3 semne zodiacale atrag succesul financiar începând cu 29 august 2025. Află dacă te numeri printre ele Catine.ro
Lansarea iPhone 17 a fost confirmată. Când va dezvălui Apple noua serie de smartphone-uri
Lansarea iPhone 17 a fost confirmată. Când va dezvălui Apple noua serie de smartphone-uri
Melisa Döngel este din nou singură. Vedeta și-a anunțat despărțirea în mediul online
Melisa Döngel este din nou singură. Vedeta și-a anunțat despărțirea în mediul online Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
VIDEO.
VIDEO. "Ocoliți zona!". Incendiu puternic în București, la un restaurant din zona Calea Victoriei Libertatea.ro
„Rădăcinile” conflictului din Ucraina: „E un episod al unui război geopolitic foarte lung”. Informațiile nespuse publicului larg
„Rădăcinile” conflictului din Ucraina: „E un episod al unui război geopolitic foarte... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Regizorul român Cristian Mungiu face parte din juriul Festivalului de Film de la Veneția, ajuns la ediția cu numărul 82. Ce trebuie să mai știi despre prestigiosul eveniment
Regizorul român Cristian Mungiu face parte din juriul Festivalului de Film de la Veneția, ajuns la ediția cu... Elle
Betty Salam, cerută în căsătorie chiar de ziua ei, la o lună de la divorț? Roberto Tudor i-a pus inelul pe deget | VIDEO
Betty Salam, cerută în căsătorie chiar de ziua ei, la o lună de la divorț? Roberto Tudor i-a pus inelul pe... Spynews.ro
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!”
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!” BZI
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe priviri! – GALERIE FOTO
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Coulis de zmeură. Rețeta unui sos fin, vibrant și elegant
Coulis de zmeură. Rețeta unui sos fin, vibrant și elegant HelloTaste.ro
Polițistul care l-a prins pe agresorul livratorului străin povestește pas cu pas ce s-a întâmplat. Bătăușul și-a chemat în ajutor mama
Polițistul care l-a prins pe agresorul livratorului străin povestește pas cu pas ce s-a întâmplat. Bătăușul... Antena3.ro
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale useit
Horoscopul zilei de 29 august 2025. Balanțele sunt în căutarea echilibrului. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 29 august 2025. Balanțele sunt în căutarea echilibrului. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Faci grătar? Fumezi? Atenție, intră în funcțiune Legea Mirosurilor, cu amenzi uriașe!
Faci grătar? Fumezi? Atenție, intră în funcțiune Legea Mirosurilor, cu amenzi uriașe! Jurnalul
Cum se schimbă sexul după 5, 10 și 20 de ani de relație
Cum se schimbă sexul după 5, 10 și 20 de ani de relație Kudika
Ce plante aromatice să crești în apartament. Au un parfum discret și înfrumusețează locuința
Ce plante aromatice să crești în apartament. Au un parfum discret și înfrumusețează locuința Playtech
Ce trebuie să pui sub pernă în noaptea Tăierii Capului Sfântului Ioan Botezătorul pentru a avea parte de împliniri pe toate planurile
Ce trebuie să pui sub pernă în noaptea Tăierii Capului Sfântului Ioan Botezătorul pentru a avea parte de... Redactia.ro
Mai merită să fii antreprenor în România? Unde se face cel mai bun randament pe fiecare 100 de lei investiți
Mai merită să fii antreprenor în România? Unde se face cel mai bun randament pe fiecare 100 de lei investiți Observator
Proprietățile uleiului esențial de lămâie. Ce efecte poate avea acest preparat în organism
Proprietățile uleiului esențial de lămâie. Ce efecte poate avea acest preparat în organism MediCOOL
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval HelloTaste
FOTO. „Femeie, ești normală?”. Cea mai frumoasă jurnalistă TV a apărut într-o rochie transparentă la ziua de naștere a fiicei de 2 ani
FOTO. „Femeie, ești normală?”. Cea mai frumoasă jurnalistă TV a apărut într-o rochie transparentă la ziua... ProSport
Cine este polițistul care a intervenit când un livrator din Bangladesh a fost agresat de un bărbat, în București
Cine este polițistul care a intervenit când un livrator din Bangladesh a fost agresat de un bărbat, în București Gandul
Fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, divorţează la 76 de ani, după ce și-a bătut soția și a amenințat-o: 'Îți mut dinții, te rup în două!'
Fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, divorţează la 76 de ani, după ce și-a bătut soția și a... CanCan
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini DeParinti
Perrie Edwards și-a afișat cu mândrie cicatricea de pe abdomen într-un nou videoclip de promovare a single-ului său. Diva a radiat într-un bikini roșu extrem de sexy
Perrie Edwards și-a afișat cu mândrie cicatricea de pe abdomen într-un nou videoclip de promovare a single-ului... ZUTV
Cele mai accesate site-uri în urmă cu 30 de ani. Cei mai mulți tineri nu au auzit niciodată de ele
Cele mai accesate site-uri în urmă cu 30 de ani. Cei mai mulți tineri nu au auzit niciodată de ele UseIT
Muffins cu quinoa, brânză și spanac. Rețetă pentru un mic dejun consistent
Muffins cu quinoa, brânză și spanac. Rețetă pentru un mic dejun consistent Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x