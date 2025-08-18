Ce i-a răspuns Zelenski lui Trump după ce liderul SUA i-a recomandat să renunțe la Crimeea și să nu adere la NATO

Antena Căutare
Mesajul lui Trump pentru Zelenski înainte de întâlnirea crucială de la Casa Albă a fost unul radical - să renunţe la Crimeea şi să accepte ca Ucraina să nu adere la NATO.

Publicat: Luni, 18 August 2025, 13:29 | Actualizat Luni, 18 August 2025, 14:16
În pragul discuţiilor extrem de importante cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi o delegaţie numeroasă de lideri europeni, preşedintele american Donald Trump a dezvăluit mesajul pe care îl va transmite oaspeţilor săi de la Casa Albă: Zelenski trebuie să accepte unele dintre condiţiile Rusiei pentru încetarea războiului din Ucraina, relatează CNN.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a ajuns deja la Washington DC, înaintea discuţiilor cruciale cu liderul american Donald Trump, el declarând că este încrezător că Ucraina va obţine garanţii de securitate cu sprijinul liderilor europeni. Rusia va avea nevoie de „garanţii de securitate eficiente” în cadrul unui viitor acord de pace, a declarat duminică seară trimisul Rusiei la organizaţiile internaţionale din Viena, potrivit news.ro.

„Preşedintele Zelenski al Ucrainei poate pune capăt războiului cu Rusia aproape imediat, dacă doreşte, sau poate continua să lupte”, a scris Trump pe reţelele de socializare. „Amintiţi-vă cum a început totul. Nu poate primi înapoi Crimeea cedată de Obama (acum 12 ani, fără să se tragă un singur foc!), şi UCRAINA NU POATE ADERA LA NATO. Unele lucruri nu se schimbă niciodată!!!”

Mesajul subliniază presiunea cu care se va confrunta Zelenski luni, în contextul eforturilor lui Trump de a pune capăt conflictului. Cele două condiţii enumerate de acesta – cedarea de către Ucraina a Crimeii, anexată ilegal de Rusia în 2014, şi renunţarea definitivă la aderarea la NATO – se numără printre condiţiile impuse de Vladimir Putin pentru încheierea războiului.

Liderii europeni care vor vizita Casa Albă împreună cu Zelenski luni sunt îngrijoraţi că întâlnirea se va transforma într-o presiune exercitată de Trump asupra liderului ucrainean pentru a accepta condiţiile propuse de Putin la summitul de săptămâna trecută din Alaska.

Ei speră să obţină mai multe informaţii de la Trump cu privire la ceea ce ar putea concesiona Rusia în cadrul unui acord de pace, inclusiv rolul pe care l-ar juca SUA în asigurarea garanţiilor de securitate în viitor.

„Mâine va fi o zi importantă la Casa Albă. Niciodată nu au fost atât de mulţi lideri europeni în acelaşi timp. Este o mare onoare pentru mine să îi primesc!” a scris Trump după mesajul adresat lui Zelenski.

Delegaţia europeană: preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz, premierul britanic Keir Starmer, premierul italian Giorgia Meloni, preşedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, preşedintele finlandez Alexander Stubb şi secretarul general al NATO Mark Rutte se vor alătura lui Zelenski în cadrul vizitei la Casa Albă.

În cadrul unei postări pe Telgram, Zelenski a declarat: „Cu toții dorim în egală măsură să punem capăt acestui război în mod rapid și sigur. Iar pacea trebuie să fie durabilă.”

Președintele Ucrainei a mai scris așa: „Nu așa cum a fost acum ani de zile, când Ucraina a fost forțată să renunțe la Crimeea și la o parte din estul nostru – o parte din Donbas, iar Putin a folosit-o pur și simplu ca o rampă de lansare pentru un nou atac.”

Zelenski afirmă că „Rusia trebuie să pună capăt războiului pe care l-a început”, potrivit libertatea.ro.

