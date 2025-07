Rețeta virală de salată cu pepene, brânză și ceapă care a scandalizat internetul. Combinația este neașteptat de gustoasă

Salata cu pepene, brânză și ceapă a împărțit internauții în două tabere. În timp ce unii au fost încântați de combinația neașteptată de ingredientee, alții au fost extrem de contrariați. Iată ce ingrediente conține și cum se prepară această rețetă.

Vara este anotimpul ideal pentru preparate ușoare, răcoritoare și pline de savoare, iar salatele devin rapid vedetele mesei. În zilele caciculare, nimic nu se compară cu o salată fresh de vară, în care aromele dulci, sărate și ușor picante se împletesc perfect.

Rețeta care s-a viralizat pe rețelel sociale combină pepenele suculent și răcoritor cu brânza cremoasă și ceapa crocantă, pentru un contrast surprinzător, dar absolut delicios. Este o salată simplă, rapidă, dar cu un gust sofisticat, care poate transforma orice masă într-un adevărat răsfăț estival.

Rețeta virală de salată cu pepene, brânză și ceapă care a scandalizat internetul. Ce ingrediente conține

Rețeta de salată cu pepene, brânză și ceapă a fost publicată pe Instagram, unde a creat ceva vâlvă. În timp ce unii internauți au lăudat ideea și au spus că o vor testa, cu siguranță, alții s-au arătat indignați de combinația neașteptată de ingrediente.

„Pepene cu pâine ulei de măsline și brânză .... ceapă? Nuuu niciodată...e un fruct”, a scris un internaut.

„Și la mine la țară se mânca pepene cu brânză”, a ținut să specifice un alt urmăritor.

Ingrediente pentru salata cu pepene, brânză și ceapă

Dacă vi se pare o idee interesantă și sunteți dispuși să încercați gusturi noi, iată care sunt ingreientele de care aveți nevoie pentru această salată inedită:

cuburi de pepene roșu

telemea din lapte de vacă

jumătate de avocado cremos

ceapă roșie tăiată fin

mentă proaspătă

Pentru dressing: se amestecă împreună ulei de măsline, fulgi de lămâie, fulgi de jalapenos uscați, sare și piper.

Mod de preparare salată cu pepene, brânză și ceapă

„La noi acasă, lubenița se mânca altfel. Pe o pătură, în curte, la umbra cireșului, cu pâine pe vatră și brânză cât mai sărată, rupta cu mana.

Bunica nu îi spunea salată, dar era gustarea ei preferată pe timp de vară. Azi, în bolul acesta am pus tot ce ne plăcea atunci, doar că am schimbat puțin regulile.

Cuburi de pepene roșu de gradină, zemos și dulce, telemea din lapte de vacă, jumătate de avocado cremos, ceapă roșie tăiată fin și câteva frunze de mentă proaspătă pentru și mai multă savoare.

Le-am legat pe toate cu un dressing simplu: ulei de măsline de calitate, suc de lămâie, fulgi de jalapeno, un strop de sare și piper proaspăt măcinat.

Am acoperit cu capac, am agitat bine, am pus totul în bol, am amestecat de câteva ori... și gata salata noastră!

Rezultatul? O bunătate cu rădăcini în copilărie și arome de azi. Pentru că unele gusturi nu se uita... doar se reinventeaza. Merge de minune simpla sau cu o felie de pâine prăjită. Urmăriți Cosânzenele Gătesc pentru mai multe delicii”, se arată în descriere postării.

