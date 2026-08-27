Schimbare neașteptată pe Instagram. Utilizatorii sunt încântați de noua funcție

Meta a anunțat o schimbare neașteptată pe Instagram, care deja a fost lăudată de utilizatori pe rețelele de socializare.

Schimb area va fi introdusă în opțiunea Reels, de pe Instagram | Shutterstock

Potrivit celui mai recent anunț Meta, Instagram face mai ușoară crarea Reels, o funcție introdusă acum câțiva ani pe aplicație.

Meta a anunțat săptămâna aceasta, într-un mesaj publicat pe Threads, că lansează First Draft, scrie Tech Crunch.

Aceasta e o nouă funcție de editare care scurtează automat clipurile video selectate și elimină pauzele.

Ulterior, editează împreună cele mai bune momente într-o primă versiune a materialului.

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Schimbare neașteptată pe Instagram

Instagram susține că procesul poate genera o primă versiune în mai puțin de 10 secunde. Ceea ce le-ar putea economisi creatorilor un timp considerabil de editare și ar putea face crearea de videoclipuri mai accesibilă pentru persoanele fără prea multă experiență în utilizarea programelor de editare.

În loc să parcurgă manual fiecare video, creatorii pot începe cu o schiță asamblată automat și o pot ajusta ulterior.

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First Draft va fi lansat inițial pe iPhone. Utilizatorii pot accesa funcția direct din camera Instagram, în timp ce filmează, sau din galeria Reels, după selectarea mai multor clipuri.

Funcția în sine nu e revoluționară. Instrumente similare de editare automată există deja în produse precum Quick Cuts de la Adobe Firefly și Auto Cut de la CapCut.

Însă decizia Instagram de a integra această funcționalitate direct în propria aplicație le oferă creatorilor mai puține motive să transfere materialele într-un editor separat.

Instagram a introdus mai multe funcții noi în acest an

Instagram a introdus mai multe instrumente pentru creatori în acest an, precum funcția Replace Audio. Aceasta le permite utilizatorilor să schimbe muzica din postările și caruselele existente din feed fără să le șteargă și să le încarce din nou.

Compania lucrează, de asemenea, la lansarea unui nou asistent AI în aplicația sa de editare video Edits.

În plus, Instagram testează Series, o funcție care le permite creatorilor să grupeze Reels asociate. Astfel, utilizatorii le vor putea viziona într-o anumită ordine, ceea ce poate transforma videoclipurile scurte individuale într-un conținut mai structurat.

First Draft a fost anunțat în aceeași zi în care șeful Instagram, Adam Mosseri, a depus mărturie în procesul de amploare privind dependența de rețelele sociale al companiei Meta.

Procesul acuză Meta că a conceput Instagram și Facebook în moduri care i-au încurajat pe copii să utilizeze platformele în mod compulsiv, fără să abordeze în mod adecvat potențialele efecte negative. Meta a respins acuzațiile.

Procesul a fost intentat de 30 de state americane, care solicită despăgubiri de peste 1.000 de miliarde de dolari de la Meta. În plus, cer și modificări ale Instagram și Facebook, inclusiv eliminarea numărului de „aprecieri” și a derulării infinite a conținutului (infinite scroll).

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Dacă Meta ar pierde în cele din urmă un proces de o asemenea amploare, acest lucru ar putea forța schimbări fundamentale privind modul în care tinerii folosesc rețelele sociale.

Statele care au dat în judecată Meta solicită, de asemenea, numeroase alte modificări ale modului în care Instagram și Facebook funcționează pentru utilizatorii tineri.

Printre acestea se numără implementarea unui proces de verificare a părinților pentru utilizatorii adolescenți, Meta să modifice „algoritmii de recomandare care manipulează dopamina”, să elimine numeroase filtre de imagine care modifică aspectul unei persoane în fotografii și redarea automată a conținutului video.