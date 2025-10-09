Secretul ascuns de Colosseum mii de ani. Ce au descoperit experții în structura faimoasă

Experții au descoperit în sfârșit secretul ascuns de Colosseum timp de mii de ani, cu un detaliu inedit care i-a surprins.

Colosseumul e una dintre cele mai cunoscute clădiri din Roma Antică | Shutterstock

Secretul ascuns de Colosseum mii de ani e legat de o intrare inedită în celebra structură, ce ar fi fost folosită doar de către împărat.

Colosseumul era una dintre cele mai importante structuri din Roma Antică, scrie Daily Mail.

Deși a fost îndelung studiat de sute de ani, experții au descoperit abia acum un tunel special în construcție.

Potrivit acestora, tunelul era folosiți de împărații romani atunci când voiau să iasă rapid din arenă fără să fie văzuți.

Secretul ascuns de Colosseum mii de ani

Experții au dezvăluit secretul ascuns de Colosseum de mii de ani, un pasaj pe care îl foloseau doar împărații romani.

Experții susțin că pasajul a fost construit între secolele I și II d.Hr. Adică la câteva decenii după ce amfiteatrul a fost inițial ridicat, în anii 70 d.Hr.

Faimosul Colosseum a găzduit mii de lupte sângeroase ca formă de spectacol public. Acum, parțial luminat și ventilat prin orificii de aerisire, pasajul este deschis publicului. Ceea ce permite vizitatorilor să pășească pe urmele împăraților romani.

Experții de la Parcul Arheologic al Colosseumului spun că deschiderea pasajului are o „semnificație extraordinară”.

„Face accesibil pentru prima dată un loc atât de fascinant prin istoria, arhitectura și, nu în ultimul rând, prin decorul său. Care în vremea împăraților era destinat uzului exclusiv și ascuns privirii publicului,” au declarat aceștia.

Tunelul are acum aproximativ 55 de metri lungime. Acum 2.000 de ani ar fi fost mai lung, înainte ca o parte din el să fie distrusă acum un secol pentru a face loc lucrărilor la sistemul de canalizare.

Potrivit Parcului Arheologic al Colosseumului, suprafețele antice ale tunelului, inclusiv pereții placați cu marmură au fost complet restaurate.

Un material de construcție preferat de romani, numit stuc, prezintă scene mitologice inspirate din legenda zeului vinului, Dionysos, și a soției sale nemuritoare, Ariadna. La intrarea în pasaj se mai pot distinge scene legate de spectacolele din arenă, precum vânătoarea de mistreți și luptele cu urși, însoțite de acrobații.

Tunelul secret a fost descoperit în secolul al XIX-lea. Dar abia acum, după o restaurare completă, publicul poate merge pe el. Vizitatorii pot urma traseul pe care îl făceau odinioară împărații romani.

Pasajul era folosit de împărații romani

Pasajul pornește din loja împăratului, un loc de onoare situat pe partea de sud a tribunelor Colosseumului. E echivalentul lojei regale de la evenimentele sportive moderne.

Tunelul trecea pe sub tribune și chiar sub pământ. Ieșea la capătul sudic al Colosseumului, ceea ce permitea împăratului să părăsească arena discret.

Se crede, de asemenea, că tunelul îi permitea împăratului să viziteze gladiatorii în sala lor de antrenament, probabil la Ludus Magnus, prestigioasa școală de pregătire a gladiatorilor din apropiere.

Gladiatorii se antrenau dimineața și după-amiaza la Ludus Magnus. Foloseau stâlpi de lemn înguşti ca ținte pentru a-și exersa loviturile împotriva unui adversar imaginar.

Arheologii au numit tunelul după unul dintre împărații romani care l-ar fi folosit. Împăratul Commodus a fost unul dintre conducătorii mai puțin eficienți ai Imperiului. A luptat el însuși în arenă, lucru neobișnuit pentru un împărat.

Dr. Andrew Sillett, de la Departamentul de Studii Clasice al Universității Oxford, a declarat că Commodus a luptat odată cu un struț în interiorul Colosseumului.

„Commodus nu avea prestigiul necesar pentru a se simți confortabil ca împărat. Era prea tânăr, nu avea suficiente realizări militare și nu era un mare orator. Așa că a încercat să compenseze prin manifestări ostentative de masculinitate,” a explicat dr. Andrew Sillett, de la Departamentul de Studii Clasice al Universității Oxford. „Pentru a face asta în fața unei audiențe mari, a încălcat un tabu major. Respectiv apariția în arenă, lucru interzis de obicei aristocraților. Istoricul Cassius Dio, care era senator în timpul lui Commodus, relatează că l-a văzut pe împărat luptând cu un struț, pe care a reușit să-l decapiteze.”