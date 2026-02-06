Simbolurile misterioase care ar dezvălui existența unei civilizații pierdute. Au fost descoperite în întreaga lume

Antena Căutare
Un cercetător independent susține că simbolurile misterioase care se găsesc în întreaga lume ar indica existența unei civilizații pierdute.

Publicat: Vineri, 06 Februarie 2026, 18:25
Un cercetător independent susține că ar fi descoperit o civilizație pre-glaciară avansată | Shutterstock

Aceste simboluri au fost identificate cu secole în urmă, dar, de atunci, arheologii oficiali au considerat că aceste nu reprezintă existența unei civilizații pierdute, pentru care nu există nicio dovadă.

Matthew LaCroix, un cercetător independent, nu e de acord cu această teorie, scrie Daily Mail.

LaCroix susține că a descoperit „dovezi care ne schimbă paradigma atunci când vine vorba de o civilizație pierdută”.

Cercetătorul e convins că aceste simboluri ascund un cod secret, menit să conserve informațiile civilizației în cazul unui eveniment catastrofal.

Simbolurile misterioase care ar dezvălui existența unei civilizații pierdute

LaCroix susține că descoperirea sa a fost declanșată de simboluri găsite recent în Egipt. Acestea ar fi similare cu unele simboluri de pe mai multe continente și datează de acum 38.000 până la 40.000 de ani.

Potrivit lui LaCroix, această civilizație urmărea ciclurile cosmice și anticipa dezastre globale. Ca urmare, ar fi încorporat în monumente și situri sacre învățături despre originile umane, structura universului și existența divină.

Citește și: Experții cred că au găsit mormântul lui Nefertiti. Unde ar fi îngropată mama vitregă a lui Tutankhamon

Nu există nicio dovadă oficială care să susțină declarațiile lui LaCroix. Numeroase civilizații antice urmăreau ciclurile cosmice și erau convinse că va veni un cataclism la un moment dat.

Investigația sa a început după ce a identificat forme uriașe de T recurente, adâncituri pe trei niveluri și piramide în trepte sculptate în pietre antice din întreaga lume. Experții oficiali au demonstrat de-a lungul anilor că piramida reprezenta cea mai stabilă structură cu tehnologia pe care o aveau oamenii în antichitate.

„Aceste simboluri specifice, construite în proporții diferite de mărime, și care se găsesc în pietre antice din toată lumea, nu ar trebui să existe. Nu ar trebui să existe culturi care să aibă vreo legătură între ele,” susține LaCroix.

Simbolurile apar în locuri care variază de la regiunea Van din Turcia până în America de Sud și Cambodgia.

Unde ar fi apărut civilizația pierdută

Potrivit lui LaCroix, originea acestui sistem global se află în regiunea Lacului Van din estul Turciei, într-un sit cunoscut sub numele de Ionis.

LaCroix descrie Ionis drept cea mai timpurie sursă a simbolurilor, arhitecturii și învățăturilor acestei civilizații, cu o vechime de aproximativ 40.000 de ani. Susține că acolo se păstrează planul original, dus ulterior în locuri precum Giza și Tiwanaku.

Aceste motive recurente, de forme uriașe de T, piramide în trepte, piramide inversate, lei și geometrie sacră, apar la Ionis în cea mai concentrată formă, înainte de a se repeta în situri îndepărtate din întreaga lume, susține LaCroix.

Citește și: Descoperirea din SUA care e mai veche decât piramidele din Egipt. Ce au găsit experții într-un lac

În apropiere, situl Kefkalesi oferă unul dintre cele mai clare exemple ale acestor simboluri în piatră. Relieful din bazalt de aproximativ 1,2 pe 1,2 metri, cunoscut sub numele de relieful de la Kefkalesi, conține o iconografie complexă care reflectă simbolurile găsite la Ionis, Giza și în situri din America de Sud.

„Acest relief a devenit unul dintre cele mai importante artefacte pentru cercetarea mea,” a explicat LaCroix. „Leagă Egiptul de această regiune și ne permite să reconstruim tiparul global.”

Arheologii oficiali, însă, datează siturile cunoscute din zona Lacului Van în perioada urartiană, de acum câteva mii de ani. Ei cred că nu există dovezi care să susțină existența unei civilizații globale pre-glaciare. De asemenea, nu există în prezent cercetări evaluate de specialiști care să susțină datarea propusă de LaCroix.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

