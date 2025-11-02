Antena Căutare
Localnicii din Ucraina, speriați de noua descoperire în apropiere de Cernobîl. Cum arată animalele bizare cu blană albastră

Dezastrul de la Cernobîl din urmă cu aproape 40 de ani, din apropierea orașului ucrainean Pripyat, se pare că încă are urmări și astăzi.

Publicat: Duminica, 02 Noiembrie 2025, 07:00
Reactorul 4 al centralei nucleare a explodat pe 26 aprilie 1986, eliberând un nor radioactiv uriaș care a marcat și afectat întreaga Europă. | Profimedia

Reactorul 4 al centralei nucleare a explodat pe 26 aprilie 1986, eliberând un nor radioactiv uriaș care a marcat și afectat întreaga Europă.

Câini cu blană albastră descoperiți la Cernobîl

Chiar dacă zona a fost evacuată și nu mai este locuită de atunci, arătând acum ca un scenariu dintr-un film de groază, localnicii din apropiere au descoperit de-a lungul anilor mai multe anomalii.

Printre ele se află și câinii cu blană albastră pe care i-au descoperit recent. Primele specimene de acest fel au fost găsite chiar în apropierea centralei. Grupul cunoscut drept Câinii de la Cernobîl a postat pe rețelele de socializare un video în care se văd mai multe haite de câini cu blană albastră.

„Nu erau albaștri săptămâna trecută. Nu știm care ar putea fi motivul și încercăm să îi prindem ca să aflăm ce se întâmplă. Cel mai probabil au pe blană ceva chimicale care le afectează culoarea părului”, a explicat grupul de ucraineni în video-ul postat pe rețelele de socializare, potrivit Dailymail.

Organizația Câinii de la Cernobîl este afiliată cu Clean Futures Fund, o organizație non-profit. Cei de acolo au spus că este alarmant că acești câini au blana de culoare albastră, în schimb ei par sănătoși și activi.

Încă din 2017 și până în prezent, grupul Câinii de la Cernobîl a avut grijă de peste 700 de câini care locuiesc pe o rază de 18 mile în apropierea centralei nucleare. Organizația le procură hrană și le oferă îngrijiri medicale acestor câini în fiecare an.

Acești câini sunt puii animalelor de companie lăsate în urmă de familiile care au plecat din calea dezastrului în 1986.

Până în prezent, echipa care se ocupă de acești câini spune că nu știe ce anume a cauzat culoarea albastră a blănii câinilor. Cu toate acestea, utilizatorii de social media care au văzut video-urile de pe Instagram și TikTok au venit cu câteva sugestii în comentarii.

„Câinii cu blană albastră poate fi rezultatul de la contaminare cu chimicale care e posibil să se spele”, a scris un internaut.

„Sunt surprins că acești câini încă mai sunt suficient de fertili să se înmulțească, având în vedere că au fost în contact cu zona contaminată”, a mai scris cineva.

La explozia care a avut loc în 1986 a fost eliberat în aer cel mai mare nor radioactiv din istoria umanității. Cu toate acestea, se pare că unele specii au supraviețuit și nu au fost atât de grav afectate pe cât se așteptau specialiștii.

Pentru că zona, cunoscută acum ca Zona de Excludere din Cernobîl, a fost lăsată pustie, animale de tot felul au pus stăpânire pe acest loc. În continuare acolo se înregistrează peste 11 millirem de radiație, un nivel de 6 ori mai mare decât cel normal pentru expunerea umană.

Un studiu din 2024 a demonstrat că au apărut mutații genetice la câini din acel perimetru și că ei au devenit imuni la poluare, radiație și metale grele.

