Cum arată tânăra care este nevoită să cumpere două bilete de avion pentru a încăpea: „E natural?” | FOTO

Tânăra cu un posterior impresionant a dezvăluit lucrurilele din viața de zi cu zi care sunt mai dificile pentru ea decât pentru altcineva.

Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 14 Octombrie 2025, 17:19 | Actualizat Marti, 14 Octombrie 2025, 17:19
Cum arată tânăra cu un posterior impresionant | ProfiMedia

Gracie Bon are 28 de ani și este din Panama. Tânăra are un posterior de aproape 140 de centimetri, despre care susține că este natural.

Cum arată Gracie Bon și ce reacție au internauții când îi văd postările

Gracie Bon este model și nu se sfiește să își arate corpul în mediul online. Puțini și-ar da seama de dimensiunile ei reale, dacă nu i-ar vedea întregul trup. Gracie a mărturisit că a apelat la ajutorul medicilor esteticieni pentru a scăpa de grăsimea de pe burtă, însă nu s-a atins de posterior.

În ciuda criticilor din online, ea neagă o intervenție medicală, spunând că dimensiunea impresionantă a posteriorului său este cauzată de o lipohipertrofie, adică o acumulare anormală de țesut adipos.

Gracie Bon mărturisește că nu este împiedicată câtuși de puțin să ducă o viață cât se poate de normală de formele ei generoase, cu toate că întâmpină unele dificultăți, mai ales la zborul cu avionul, biletele la teatru sau concerte, precum și în criticile internauților.

Aceasta a postat recent câteva imagini de la un concert, unde a fost nevoită să cumpere două bilete pentru a se putea așeza pe scaune. Deși are peste 10 milioane de urmăritori, nu toți au cuvinte frumoase să îi spună, considerând că dimensiunile ei, care nu se încadrează în standardele de frumusețe create de societate, sunt demne de „toată jena”. De asemenea, sunt și oameni care cred că posteriorul ei este fals și că a apelat la ajutorul medicilor pentru a ieși în evidență.

„Unii oameni cred că este fals. Ideea e că eram foarte grasă și am făcut liposucție”, spune ea, conform unei surse.

Deși medicii i-au micșorat stomacul, Gracie spune că nu s-au atins de fundul ei.

Internauții au sărit în comentarii, acuzând-o că este fals și aducându-i injurii.

„Dezgustător”, i-a scris cineva.

„Femeile sunt de toată jena”, e de părere altcineva.

„Este real?” o întreabă un internaut.

„Păstrează-ți aceeași energie și când îți rezervi locul în avion”, îi transmite o persoană.

Gracie însă a mărturisit că a renunțat la zborurile comerciale, fiindu-i de fapt interzis să se urce la bord, deoarece ar fi avut nevoie de două sau chiar trei scaune pentru un zbor. Aceasta este nevoită să zboare cu avioane private.

Înapoi la Homepage
Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

