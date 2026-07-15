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Țara europeană care nu mai permite adolescenților acces la rețelele de socializare noaptea. Între ce ore e interdicția

O țară europeană nu va mai permite accesul adolescenților acces la rețelele de socializare în timpul nopții.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 15 Iulie 2026, 15:27 | Actualizat Miercuri, 15 Iulie 2026, 15:31
Experții avertizează că rețelele de socializare pot avea un efect semnificativ asupra minorilor | Shutterstock
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La o lună după ce a fost anunțată pentru prima dată, guvernul Marii Britanii și-a prezentat planul privind restricțiile de acces la rețelele sociale pentru minori.

Proiectul e menit să protejeze adolescenții de efectele negative ale utilizării accentuate a acestor platforme, mai ales în timpul nopții, scrie Daily Mail.

Decizia vine în urma mai multor studii care au atras atenția asupra impactului unui astfel de obicei, nu doar asupra somnului, ci și a sănătății mintale.

Noua regulă va viza mai ales adolescenții cu vârsta sub 16 ani.

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Țara europeană care nu mai permite adolescenților acces la rețelele de socializare noaptea

Adolescenții sub 16 ani vor avea accesul complet interzis la platformele de socializare. În plus, autoritățile au confirmat acum că și tinerii cu vârste între 16 și 17 ani vor fi supuși unor restricții.

În fiecare noapte, între orele 00:00 și 06:00, accesul acestora la cele mai populare rețele sociale va fi dezactivat automat.

De asemenea, funcțiile concepute pentru a-i face pe adolescenți să petreacă mai mult timp online vor fi dezactivate implicit și pentru cei de 16 și 17 ani.

Printre acestea se numără redarea automată a videoclipurilor și fluxurile de conținut personalizat care afișează în mod continuu recomandări bazate pe preferințele utilizatorului.

„Consultarea publică ne-a transmis un mesaj clar atât din partea părinților, cât și a adolescenților. Chiar dacă tinerii de 16 ani încep să aibă mai multă independență, ei trebuie în continuare protejați de funcțiile digitale care pot da dependență și care le pot afecta starea de bine,” a declarat ministrul britanic al tehnologiei, Liz Kendall.

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„Aceste măsuri vor fi esențiale pentru a-i ajuta pe tineri să doarmă suficient, să se concentreze la școală și să petreacă mai mult timp de calitate alături de familie și prieteni. Aspecte fundamentale pentru dezvoltarea unei vieți adulte fericite, sănătoase și împlinite,” a continuat Kendall.

„Ne dorim ca tinerii să beneficieze de avantajele tehnologiei, având în același timp instrumentele necesare pentru ca mediul online să fie un loc în care să se poată dezvolta în siguranță,” susține Kendall.

Noile măsuri au fost anunțate după desfășurarea unui program-pilot la care au participat 300 de adolescenți și părinții lor din întreaga Mare Britanie.

Potrivit guvernului, familiile implicate au declarat că restricțiile de noapte „au devenit rapid parte din rutina lor” și „au contribuit la îmbunătățirea somnului și a capacității de concentrare”.

Din primăvara anului 2027, persoanele sub 16 ani vor avea interzis accesul la toate rețelele sociale, iar adolescenții de 16 și 17 ani vor fi supuși restricțiilor de utilizare pe timpul nopții.

Minorii vor avea restricții pe rețelele de socializare

„Noile măsuri de protecție încearcă să găsească un echilibru între oferirea unor garanții suplimentare pentru adolescenții mai mari și posibilitatea acestora de a-și modifica singuri setările, dacă doresc,” susțin autoritățile.

În plus, autoritățile au anunțat și noi reguli privind chatboții bazate pe inteligență artificială.

Utilizatorii cu vârsta sub 18 ani vor fi încurajați să ia pauze frecvente atunci când folosesc aceste servicii, pentru a promova „obiceiuri mai sănătoase în mediul online”.

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Totodată, guvernul colaborează cu autoritățile de reglementare pentru a combate serviciile care oferă sfaturi privind sănătatea mintală ce pot fi periculoase, înșelătoare sau neverificate.

„Miniștrii vor analiza toate opțiunile, inclusiv interzicerea chatboților care reprezintă o amenințare serioasă pentru copii,” au precizat autoritățile.

Deocamdată, modul exact în care aceste măsuri vor fi puse în aplicare nu e clar.

Atunci când măsurile au fost anunțate luna trecută, premierul Sir Keir Starmer a declarat că, în urma consultării organizate de guvern, e convins că „o interdicție completă e alegerea corectă”.

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