Țara în care berea este făcută cu apă de duș reciclată de la o clădire de apartamente de lux. Ce gust are băutura răcoritoare

Epic OneWater Brew este o bere din San Francisco creată cu un ingredient deosebit: este făcută cu apă reciclată de la dușurile, chiuvetele și mașinile de spălat dintr-o clădire rezidențială. Află dacă aceasta băutură din apă reciclată poate fi comercializată.

Berea poate fi consumată în condiții de siguranță, datorită unei serii de tratamente care includ microfiltrare și lumină ultravioletă, și este menită să atragă atenția asupra problemei lipsei de apă și a reutilizării acesteia.

"Clădirile folosesc la nivel global 14% din toată apa potabilă", spune Aaron Tartakovsky, CEO și cofondator al Epic Cleantec, compania de tratare a apei din San Francisco care a realizat berea în colaborare cu o fabrică de bere locală. "Aproape nicio clădire nu reutilizează această apă - asta încercăm să schimbăm".

Citește și: Cu ce lucruri poți pleca dintr-un hotel și ce este considerat furt, de fapt. Papucii, preferații românilor

Berea a fost făcută cu apă gri (“graywater”), care provine de la chiuvete, mașini de spălat, căzi de baie și dușuri

Berea este o bere de tip Kölsch - o băutură originară din Germania - și a fost făcută cu apă gri reciclată de la Fifteen Fifty, o clădire de apartamente de lux cu 40 de etaje din San Francisco. Dar nu este de vânzare, deoarece reglementările interzic utilizarea apelor uzate reciclate în băuturile comerciale. Cel puțin deocamdată, relatează CNN.

Epic Cleantec echipează clădirile cu sistemul său de reciclare a apei, eliminând necesitatea de a descărca apele uzate într-un canal pentru a le transporta la o instalație de tratare la distanță. Sistemul reciclează până la 95% din apele uzate, potrivit companiei - fie ceea ce se numește “blackwater”, ape care provin de la toalete, fie “graywater” ape gri, care provin de la chiuvete, mașini de spălat, căzi de baie și dușuri.

Citește și: Pot sau nu medicii să își prescrie singuri tratament și rețete pentru afecțiuni. Când le oprește legea “puterea” de a se ajuta

Reducerea consumului de apă

Epic Cleantec a demarat proiectul cu berea la sfârșitul anului 2022, pentru participanții la o conferință privind tehnologiile de construcții durabile. "Am ajuns să producem puțin peste 7.000 de cutii, nu ca produs comercial, ci ca efort educațional", spune Tartakovsky, folosind 2.000 de galoane de apă reciclată. "A fost menit să spună povestea reutilizării apei într-un mod nou. Dar, sincer, nu am anticipat reacția extraordinară pe care am văzut-o."

Deși sistemul Epic Cleantec nu este destinat să producă apă potabilă, reglementările permit în prezent reutilizarea potabilă a apelor uzate în multe state americane, inclusiv în California și Texas. Mai multe state, printre care Arizona, Colorado, Florida, New Mexico și Washington, sunt în curs de actualizare a reglementărilor privind reutilizarea apei.

Citește și: Vedeta căreia i-a căzut fațeta dentară într-un live cu fanii. Momentul în care dantura ajunge în mâna brunetei Katie Price

Cât de sigură este această băutură

Pentru a face acest lucru, se folosește mai întâi un tratament biologic pentru a elimina materia organică, apoi microfiltrarea prin membrane cu o grosime de doar 0,04 microni (aproximativ 0,05% din grosimea unui fir de păr uman) și, în cele din urmă, dezinfectarea prin lumină ultravioletă și clor, ceea ce face ca apa să fie sigură pentru reutilizarea în aplicații nepotabile, cum ar fi spălarea toaletelor și a urinarelor, irigarea și spălarea rufelor. Sistemul instalat în Fifteen Fifty este proiectat să recicleze 7.500 de galoane de apă pe zi, sau până la 2,75 milioane de galoane pe an.

"Facem pentru apă ceea ce a făcut energia solară pentru energie, adică ne îndepărtăm de o dependență exclusivă de o infrastructură mare și centralizată", a declarat Tartakovsky.

Epic Cleantec spune că sistemul are și alte beneficii: căldura recuperată din apele uzate poate fi folosită pentru a preîncălzi apa caldă menajeră, reducând costurile de încălzire, iar materia organică din apele uzate poate fi folosită pentru a produce produse naturale de sol, utilizabile în amenajări peisagistice, grădini sau parcuri.

O instalație ocupă, în medie, spațiul a câteva locuri de parcare, dar este costisitoare - de la câteva sute de mii de dolari până la milioane, în funcție de mărimea clădirii. Cu toate acestea, Tartakovsky spune că se amortizează în doar câțiva ani, prin reducerea facturilor la utilități.

În San Francisco, începând din 2015, toate clădirile noi cu o suprafață mai mare de 100.000 de metri pătrați trebuie să aibă un sistem de reciclare a apei la fața locului; din cele câteva zeci instalate în prezent, Epic Cleantec este responsabilă pentru cinci.

"Este o măsură de bun simț. De ce mai folosim apă potabilă imaculată din parcurile noastre naționale pentru a spăla toaletele angajaților noștri din domeniul tehnologiei din centrul orașului San Francisco?" se întreabă Tartakovsky. "Din punct de vedere științific, această apă îndeplinește adesea sau chiar depășește standardele de apă potabilă".

Citește și: Cele trei zodii care vor avea binecuvântarea Universului în august 2023. Har divin se revarsă peste acești nativi